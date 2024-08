AMPLIAR Al menos 31 investigaciones ya fueron abiertas con la Policía Federal

26/08/2024 - Ecocidio

Defensa Civil dice que la acción humana provocó el 99,9% de los incendios en Sao Paulo

El secretario nacional de Protección y Defensa Civil, Wolnei Wolff, afirmó ayer lunes que el 99,9% de los incendios registrados en el estado de São Paulo durante el fin de semana fueron provocados por “acción humana”. Según él, ya se han abierto al menos 31 investigaciones ante la Policía Federal (PF) para investigar un posible incendio provocado en la región.

En conferencia de prensa, el secretario destacó que la corporación utilizará imágenes satelitales que pueden ayudar a identificar cómo comenzaron los brotes. “Cuando la Policía Federal cree que hay algo de provocación humana, se abre esta investigación y el proceso continúa”, explicó. “Quien decidirá [el resultado de cada investigación] es la investigación”, dijo.

Wolnei calificó de “sorpresa” el hecho de que prácticamente 50 municipios de São Paulo registraran incendios al mismo tiempo. El secretario también citó otros dos factores que terminaron contribuyendo al escenario registrado el fin de semana: la ausencia de lluvias en el estado hasta el sábado (24) y vientos que alcanzaron los 70 kilómetros por hora.

Reducción de brotes

Según Wolnei, la Defensa Civil de São Paulo informó, este lunes por la mañana, que son pocos los incendios aún activos en el estado. Las razones, según él, incluyen la elevada humedad provocada por las lluvias que cayeron el domingo (25) y que fueron suficientes para extinguir la mayoría de los focos.

“No significa que vayamos a abrir la guardia”, destacó el secretario. “Los focos que continúan, muy pocos, hoy se están combatiendo”, añadió, citando el trabajo de helicópteros, un avión modelo KC-360, capaz de transportar hasta 12 mil litros de agua por viaje, y alrededor de 500 hombres de Ejército brasileño para realizar un cortafuegos en la región.

Emergencia

Según Wolnei, 56 municipios de São Paulo informaron haber sido afectados por los incendios del fin de semana. Sin embargo, aún no existe un decreto federal que reconozca una situación de emergencia provocada por un incendio, ya que el municipio primero debe publicar el decreto local y luego comunicarlo al estado.

“La información no estaba completa en el sistema. Hasta que esto no se complete, no podremos reconocer [la situación de emergencia]”, explicó.

El sábado (24), debido a los intensos incendios, el gobierno de São Paulo anunció la creación de una oficina de crisis para gestionar las acciones de seguimiento y control.

Extrañeza

Durante la rueda de prensa, el director de Control de Deforestación y Quemas del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, Raoni Rajão, calificó de “situación anómala” los incendios registrados durante el fin de semana en el estado de São Paulo. “Por el momento no tenemos toda la información. Las investigaciones avanzan”.

“Lo extraño es el aumento repentino [de brotes] en áreas relativamente distantes entre sí”, dijo, mencionando que algunos municipios afectados están a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia entre sí. También según Raoni, las zonas afectadas por el incendio concentran cultivos de caña de azúcar. “No tendría sentido que en esas zonas [los focos de incendio] se utilicen para el manejo de la caña de azúcar”.

“Todos estos son elementos que estamos investigando. La dinámica es muy diferente de un lugar a otro”, destacó. “La producción agrícola pierde con el fuego, no gana con el fuego”, dijo, recordando que tampoco hubo registros de rayos y relámpagos al momento de iniciarse los focos, ni siquiera accidentes con torres de alta tensión que pudieran dar origen a un incendio. iniciar el fuego.

