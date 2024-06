26/06/2024 - Intento de magnicidio

Juicio por el atentado a Cristina: Sabag Montiel afirmó que la quería "matar"

En la primera jornada del enjuiciamiento a los autores materiales y cómplices del intento de asesinato a la ex vicepresidenta, el hombre que le gatilló revindicó el hecho y afirmó que "la quería matar" y Brenda Uliarte "la quería ver muerta".

En el primer día del juicio por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el autor material del intento de magnicidio Fernando Sabag Montiel compareció ante los jueces del Tribunal Oral Federal 6 y reivindicó el hecho.

En el juicio, en el que se esperan más de 300 testigos, Sabag Montiel negó motivaciones económica y se justificó argumentando que la ex mandataria "llevó a Argentina a la inflación". “Yo la quería matar y ella (por Brenda Uliarte) la quería ver muerta", afirmó en la jornada.

“Yo la quería matar y ella (por Uliarte) la quería ver muerta. Pero yo nunca le planteé o le ordené a que lo haga, ni le di el arma diciéndole ‘hacelo vos’. Ella quería ser una espectadora del momento más que una partícipe”, resaltó Sabag Montiel. "Con respecto a la doctora Fernández de Kirchner, lo he dicho en varias entrevistas con mis defensores, es corrupta, roba, hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya se sabían", sostuvo quien le gatilló el arma a la ex mandataria.

Cuando se le consultó los motivos por el intento de asesinato, Sabag Montiel respondió: “Por muchas, cosas, porque llevó a la Argentina a la inflación. En lo personal, me sentí humillado de haber sido una persona de un buen pasar económico y pasé a ser un vendedor de copitos".

"Yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la justicia. Si bien es por decisión propia, estoy acá porque parte de la justicia no funciona. Me cargué una mochila con la que traté de pagar algo que otros no hicieron", afirmó.

También, Sabag Montiel sostuvo que fue "dos veces en total" a las inmediaciones del departamento de la ex vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta, a donde fue "a vender copitos y a ver el panorama". También desmintió motivaciones económicas detrás del intento de homicidio.

"Se me tildó de psicópata, de estar relacionado a su grupo Revolución Federal, el cual no conozco, o que recibí dinero y no tener en cuenta una motivación personal más que un interés, y ponerme a la altura de personas que cometerían un delito de tal gravedad por intereses y no valores, me parece desestimarme. Es un acto de justicia y no de favorecerme económicamente", sostuvo.

El juicio por el intento de asesinato de la ex vicepresidenta comenzó hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, donde estuvieron los imputados Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo. Las audiencias se llevan a cabo cada miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. La fiscal Gabriela Baigún liderará la acusación, respaldada por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

En la primera audiencia, se cruzaron Baigún, y la defensora de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, ya que la primera pidió ampliar la calificación para incluir "violencia de género" como agravante.

Por el lado de Uliarte, sus abogados pidieron la suspensión del juicio, al señalar que no habían podido reunirse con la imputada en privado, ya que denunció que eran grabados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Namer rechazó el pedido y consideró que era un planteo que ya había sido descartado. En tanto, la defensa de Carrizo cuestionó la composición del tribunal y evaluó que era juicio que debía ser por jurados.