23/06/2024 - Guatemala

Bernardo Arévalo, dice que al asumir la presidencia se encontró con un país semidestruido

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dice que la oposición en el Congreso y en la Fiscalía General ha dificultado la implementación del cambio que busca para la nación centroamericana que encontró “semidestruida” cuando asumió el cargo hace casi seis meses. atrás.

El político del partido progresista Movimiento Semilla fue elegido en agosto después de que los votantes enojados por la corrupción generalizada y el fracaso de los líderes para abordarla tomaron una decisión decisiva por el cambio, elevando su candidatura de largo alcance.

El país más poblado de Centroamérica y la economía más grande de la región continúa luchando contra la pobreza y la violencia que han llevado a cientos de miles de guatemaltecos a migrar a Estados Unidos.

“Lo que más me ha impactado es ver cómo la corrupción ha impactado la capacidad ejecutiva de todas las instituciones del país; los niveles de abandono y disfuncionalidad de las instituciones son terribles”, dijo Arévalo el jueves en entrevista con The Associated Press.

Arévalo y su partido Movimiento Semilla representaban una amenaza para quienes han ejercido durante mucho tiempo el poder en Guatemala. Los fiscales guatemaltecos intentaron impedir que Arévalo asumiera el cargo a principios de enero.

Arévalo dijo que entiende que los guatemaltecos quieren respuestas rápidas a las promesas que hizo en su campaña política, y cuando se retrasan, el público se frustra.

Las promesas se centraron en limpiar la corrupción y expulsar del Ministerio Público a la fiscal general Consuelo Porras , aunque Porras permanece hoy en el cargo.

Porras fue seleccionado legalmente por el impopular expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei para un segundo mandato de cuatro años que finalizará en 2026.

Porras ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos y otros 40 países por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país . Arévalo dijo que no la sacaría por la fuerza.

Fuente: Associated Press