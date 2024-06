AMPLIAR Lula sanciona ley y habla de "estatuto de buena conducta para los hombres"

17/06/2024 - Inclusión

Brasil: Estados y municipios tendrán plan para combatir la violencia contra las mujeres

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó, ayer lunes, la ley que prevé la creación, por estados y municipios, de planes objetivos para combatir la violencia doméstica y familiar contra las mujeres. El texto condiciona el acceso a recursos federales relacionados con la seguridad pública y los derechos humanos a la elaboración y actualización periódica de estos documentos.

Sigue.

Además del plan de objetivos, los estados deberán crear una red estatal para combatir la violencia contra las mujeres y una red para ayudar a las víctimas. Estas redes podrán estar compuestas por organismos de seguridad pública, salud, justicia, asistencia social, educación y derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

El texto determina que los planes de objetivos deben contener, de conformidad con las competencias constitucionales del estado o municipio, varias iniciativas, como la inclusión de una disciplina específica para combatir la violencia contra las mujeres en los cursos regulares de las instituciones policiales y el seguimiento y re- educación y seguimiento psicosocial del agresor.

Las entidades también deben asegurar la ampliación de las comisarías de la mujer; ampliar los horarios de atención de los institutos y servicios médico-legales para atender a mujeres en situación de violencia; y dotación de un dispositivo móvil de seguridad que permita proteger la integridad física de las mujeres.

Finalmente, la nueva ley determina que el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Sinesp) almacene información para coadyuvar en las políticas públicas de combate a la violencia contra las mujeres. Sinesp ya recopila datos para ayudar a implementar otras políticas.

Más publicidad

Lula destacó la importancia de dar a conocer las leyes que protegen a las mujeres y lamentó que, después de 18 años de la Ley Maria da Penha, este tipo de violencia aún exista. “Estamos promulgando leyes para proteger a las mujeres, pero los hombres siguen prófugos”, destacó.

Según el presidente, si las mujeres saben que la ley existe y que hay cierta garantía para ellas, empezarán a tener el valor de presentar una denuncia. “Tenemos que darlo a conocer, la gente tiene que saber que hay una ley, porque, si se deja solo a personas que tienen cierta formación, que pueden buscar un abogado, las mujeres seguirán siendo víctimas de la misma manera” , añadió Lula, durante una reunión privada en el Palacio do Planalto.

El presidente también habló de crear un “estatuto de buena conducta humana” y hacer aparecer el tema en el currículo de educación básica. “Estoy convencido: si no discutimos estas cosas afuera, si no empezamos a pensar en formar un hombre nuevo, una mujer nueva, que comienza en la escuela primaria, que comienza en la escuela secundaria. La escuela es el espacio para que intentemos mostrar un alineamiento del comportamiento humano”, dijo.

La nueva ley, aprobada por el Congreso en mayo, dice que las entidades federadas deben implementar la Ley 14.164/21, que determina la inclusión de contenidos sobre prevención de la violencia contra las mujeres en los planes de estudio de la educación básica y establece la Semana Escolar de Combate a la Violencia contra las Mujeres.

“El tipo que no tiene carácter, el tipo que levanta la mano para pegarle a una mujer, para dispararle a una mujer, para darle un puñetazo a una mujer, es porque el ciudadano no sirve como ser humano. No sirve, no está bien formado. Entonces es triste que en el siglo XXI estemos discutiendo algo de esta magnitud, con una Constitución bien diseñada, con todas las leyes aprobadas”, destacó Lula en su discurso.

Fuente: Agencia Brasil