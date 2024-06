AMPLIAR Israel en su campaña de exterminio del pueblo palestino

16/06/2024 - Presiones

Chile apoya el trabajo de la CPI tras revelaciones de espionaje israelí

Luego de que en una investigación periodística se revelaran los intentos de Israel para influir e intimidar durante décadas al tribunal internacional en sus investigaciones, la Cancillería chilena rechazó, a través de un comunicado, “cualquier acto de acoso o amedrentamiento” contra la CPI y reafirmó su “firme compromiso” con dicho tribunal.

Sigue.

El texto fue promovido conjuntamente por Chile, Bélgica, Jordania, Eslovenia y Senegal y apoyado por otros 88 países.

Chile respaldó el 20 de mayo el anuncio del fiscal de la CPI, Karim Khan, de emitir una orden de arresto contra los dirigentes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además, Chile remitió en enero pasado, junto a México, la situación de Palestina ante este tribunal para investigar los crímenes cometidos tanto en Palestina como en Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.

37.300 muerto en la Franja de Gaza

Desde el 7 de octubre pasado, más de 37.300 personas han muerto por fuego israelí en la Franja y cerca de 85.300 han resultado heridas, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino, gobernado por Hamás.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es un tribunal penal que procesa a personas (no a Estados) consideradas como máximas responsables de las atrocidades. Tiene 124 Estados miembros, entre los que no está Israel, pero si Palestina, lo que le da jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio palestino o por nacionales palestinos en otro Estado, aunque este no sea miembro.

Israel –al igual que EE.UU. o China– firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, por lo que aún no está claro el alcance de la medida del fiscal Khan. EFE