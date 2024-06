AMPLIAR Presidente habló en foro sobre inversiones en transición ecológica

12/06/2024 - Economía

Lula vuelve a defender la exploración petrolera en la Margen Ecuatorial

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a defender, ayer miércoles, la exploración petrolera en la Margen Ecuatorial brasileña. “Nosotros [Brasil], en el momento en que empecemos a explorar el llamado Margen Ecuatorial, creo que daremos un salto de calidad extraordinario. Queremos hacer todo legal, respetando el medio ambiente, respetando todo. Pero no vamos a desperdiciar ninguna oportunidad para hacer crecer este país”, afirmó.

Lula participó, ayer miércoles, de la inauguración del Foro de Inversiones Prioridad 2024, en Río de Janeiro. Con el tema de invertir en dignidad , el evento fue organizado por el Future Investment Initiative Institute (FII Institute), en Arabia Saudita.

Considerado un posible “nuevo presal”, el Margen Ecuatorial abarca un área que va desde la costa de Rio Grande do Norte hasta la de Amapá, extendiéndose desde la desembocadura del río Oiapoque hasta la costa norte de Rio Grande do Norte. Abarca las cuencas de los ríos Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará y Potiguar.

La exploración de la región cuenta con una fuerte oposición de grupos ambientalistas, mediáticos y internacionales que cuestionan la expansión de la exploración de hidrocarburos, considerados los principales responsables del calentamiento de la Tierra. Además, los ambientalistas ven un riesgo de impactos sobre la biodiversidad, especialmente en la desembocadura del río Amazonas, considerada el lugar más sensible.

“Tenemos un debate técnico que hay que tener. El problema es que en Brasil todo es polémico. Tienes petróleo en un solo lugar, Guyana está explorando, Surinam está explorando, Trinidad y Tobago está explorando, ¿vas a dejar el tuyo sin explorar? Entonces, lo que necesitamos es garantizar que la cuestión medioambiental se tome 100% en serio. Entonces lo garantizaremos y, por eso, hablaremos mucho de ello”, afirmó Lula.

Entre los participantes en el foro de este miércoles se encuentran autoridades públicas, inversores y líderes empresariales, incluida la nueva presidenta de Petrobras, Magda Chambriard. La empresa tiene pozos petroleros en el Margen Ecuatorial y pretende invertir más. En su Plan Estratégico 2024-2028, Petrobras previó una inversión de 3,1 mil millones de dólares para investigación en la región. La expectativa es perforar 16 pozos en estos cuatro años.

En mayo del año pasado, esta exploración tuvo gran repercusión cuando el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) negó el pedido de Petrobras de realizar actividades de perforación costa afuera en el bloque FZA-M-59. Está ubicado en la cuenca de Foz do Amazonas. Petrobras presentó una nueva solicitud, aún sin respuesta. La marcha de los trabajos en otras localidades, a su vez, cuenta con la aprobación del Ibama , que otorgó la licencia de operación para la perforación de pozos en la Cuenca de Potiguar.

Inversiones

Sin embargo, en el mismo discurso de apertura del foro, Lula destacó el potencial de Brasil en bioeconomía y energías renovables. El presidente habló de la importancia de priorizar la dignidad humana en la búsqueda de la prosperidad económica, alineándola también con el desarrollo sostenible, con inversiones en transiciones ecológicas y digitales, inclusión social y tecnología e innovación.

“No tiene sentido construir islas de prosperidad rodeadas de miseria. Mucho dinero en manos de unos pocos significa hambre, enfermedades, analfabetismo y criminalidad. Pero si muchos tienen al menos un poco, la sociedad cambia para mejor. En un escenario internacional de tanta incertidumbre, Brasil se erige como un refugio seguro. Somos un país amante de la paz y reacio a las rivalidades geopolíticas. Dialogamos y negociamos con todos los que pueden y quieren contribuir al progreso del país y del mundo”, dijo a los inversionistas.

Citó la tragedia climática y las inundaciones que azotaron Rio Grande do Sul en abril y mayo y afirmó que la reconstrucción del estado requerirá "inversiones masivas del gobierno y del sector privado". “No hay negación capaz de refutar la tragedia que sufrieron nuestros hermanos de Rio Grande do Sul. La inversión pública es decisiva para inducir el desarrollo. Pero el capital privado puede ser un aliado dinámico, si Estado y empresas convergen en torno a una misma visión de futuro”, destacó.

Lula agradeció a Arabia Saudita, país que organizó el foro de inversiones, y habló sobre el fortalecimiento de la relación saudita con Brasil. Durante su discurso, el presidente también dio garantías de estabilidad política, jurídica y económica en Brasil, enumeró datos sobre el crecimiento de la actividad productiva y afirmó que está “poniendo las cuentas públicas en orden a asegurar el equilibrio fiscal”.

“La elección de Río de Janeiro como sede de este evento indica la confianza que más de mil participantes depositan en nuestro país”, afirmó.

“Veo un gran potencial para ganancias recíprocas en la relación con Arabia Saudita y quiero que sea un ejemplo modelo para las relaciones sur-sur [de los países del hemisferio sur] que pretendemos promover. Hay puntos claros de convergencia entre nuestros proyectos de desarrollo. El objetivo de Visión 2030 de diversificar la economía y crecer con la innovación es también lo que nos mueve”, afirmó, hablando también de las expectativas para la creación de un fondo de inversión bilateral.

Fuente: Agencia Brasil