11/06/2024 - Jornada

Proyectaron en el CIIDEPT el documental "Soy Bernabé Aráoz"

150 alumnos de escuelas secundarias trabajaron en talleres para profundizar en el aprendizaje de esta figura histórica

Con el objetivo de conocer y profundizar la historia de Tucumán a partir de la figura de Bernabé Aráoz; en el CIIDEPT se congregaron alrededor de 150 estudiantes de 9 escuelas secundarias para la proyección del documental “Soy Bernabé Aráoz”; para luego realizar talleres multidisciplinares sobre lo aprendido a través de la película.

Durante la apertura de la jornada acompañaron la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares; el director de la película, Fabián Soberón y el historiador Facundo Nanni.

Las instituciones participantes fueron: Escuela Secundaria Bernabé Aráoz; Secundaria Dr. Leandro N. Alem, Escuela Media Virgen de La Merced; Escuela Media Lola Mora; Secundaria Marina Alfaro, Escuela Congreso de Tucumán, Escuela Técnica Nº2 Obispo Colombres, Instituto Puente e Instituto Congreso de Tucumán.

Julieta Teitelbaum, integrante del equipo técnico de la Dirección de Educación Secundaria, comentó “hemos reunido a 150 estudiantes de escuelas secundarias que han venido a trabajar en talleres para profundizar en el aprendizaje de esta figura histórica. Son talleres de producción, escritura, discusión, historietas históricas, un taller periodístico; así que estamos contento de que con la excusa de la película tenemos un disparador para trabajar de manera interesante. Los adolescentes tienen muchas cosas para decir y siempre vienen bien sus preguntas y miradas”.

Mía Salis, alumna del Instituto Congreso de Tucumán, destacó: “me gustó la película, en especial el final, no sabía que lo fusilaron y es un dato que me llevo. En los talleres nos hicieron bailar, y hacer actividades que las encontré divertidas también”.

Evelin Luna, alumna del Instituto Puente, agregó “Bernabé Aráoz no es algo que se enseñe en muchas escuelas, me pareció interesante que no se tiene una imagen clara de cómo él se ve y puede ser interpretado de diferentes formas. Es interesante, algo nuevo y no es una actividad que se hace todos los días”.

“Me pareció bastante interesante que nos enseñen sobre la vida de un caudillo, que fue el primer gobernador de Tucumán. Es interesante que nos cuenten su historia porque algunos de nosotros nos conocíamos la historia, y me parece interesante también que hagan que hagamos talleres sobre sobre la sobre lo que aprendimos viendo el documental”, cerró Benjamín Juárez, alumno de la Escuela Secundaria Marina Alf.