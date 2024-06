10/06/2024 - Día de la Independencia

"Entendemos que el Presidente debe estar en Tucumán para el 9 de julio"

El Primer Mandatario anunció que como todos los años, la provincia ya se está preparando para la fecha patria.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a los festejos que está organizando la provincia en el 208.º aniversario de la Declaración de la Independencia.

El 9 de julio los tucumanos somos la capital de la Argentina y ya nos estamos preparando como lo hacemos todos los años", sostuvo el Gobernador.

Con respecto a la presencia del presidente Javier Milei, dijo que "falta ver de acuerdo a la agenda que tiene, pero entendemos que los presidentes, los 9 de julio, tienen que estar acá en la provincia de Tucumán, al margen de lo que se organice".

Nación destinará $90 mil millones para la continuidad de las obras y la Provincia invertirá $30 mil millones para la concreción de otros trabajos.

En un esfuerzo por reactivar y finalizar diversas obras públicas en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo detalló los avances logrados en una reciente reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La firma de convenios entre Nación y Provincia marca una colaboración destinada a superar el estancamiento en materia de infraestructura y a generar empleo local.

“La primera etapa fue con una de las áreas que es la secretaría de obras públicas donde hemos definido qué obra se hace cargo la nación y qué obra estamos en condiciones de hacer nosotros como Provincia”, explicó Jaldo a la prensa.

En esta primera fase, según contó el Gobernador en dialogo con la prensa, se decidió que el Gobierno nacional asumirá la responsabilidad de proyectos viales como la ruta 307, y de obras esenciales de saneamiento de agua y cloacas, así como del sector de la vivienda.

“Nosotros vamos a hacer nuestros aportes financieros y presupuestarios para que, de manera conjunta, tanto Gobierno nacional como Gobierno provincial, empecemos a salir de esta situación de estancamiento en materia de obras públicas y llevemos adelante las obras que están empezadas, empecemos a generar trabajo”, añadió el Primer Mandatario.

Entre los proyectos prioritarios se encuentra la refacción del Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo, una gran necesidad dada la actual incapacidad de la infraestructura para manejar el volumen de pasajeros. “Es un aeropuerto que nos queda chico, que ya no reúne las condiciones, que no puede albergar la cantidad de gente que se mueve en ese ámbito, cuando bajan tres aviones ya no hay donde sentarse”, explicó Jaldo, subrayando la importancia de esta obra para fomentar el turismo en la provincia.

El gobernador también mencionó otras obras de relevancia que aún están en proceso de definición, como el acueducto de Vipos. "También está la obra de la doble línea que va desde El Bracho hasta Villa Quinteros. Son 57 kilómetros que tienen que ver con distribuir más electricidad en la provincia para que no tengamos bajas de tensión ni cortes de luz. Eso permitirá potenciar todas las ciudades del sur, con lo cual alivianamos la Capital y estaremos en condiciones de dar más energía estable en todo el territorio provincial", contó.

La inversión estimada por la provincia para esta primera etapa es de aproximadamente $30 mil millones. “Ya lo estamos haciendo, en la cárcel de Benjamín Paz estamos poniendo transitoriamente fondos de la provincia, también en la alcaidía de Delfín Gallo y en las terminaciones de escuelas”, destacó Jaldo, señalando los esfuerzos ya en curso.

Para finalizar, Jaldo informó que el proceso de licitación para la refacción del aeropuerto se estima que llevará entre 90 y 120 días. “Entendemos que la Nación, de acuerdo a lo que nos dijeron, arrancará lo antes posible, y nosotros ya tenemos los recursos necesarios para comenzar con las obras que nos corresponden”, concluyó el gobernador, agradeciendo la predisposición del gobierno nacional para trabajar en conjunto por el desarrollo de Tucumán.