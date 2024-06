AMPLIAR Arce participa el XXVII Foro Económico Internacional de San Petersburgo

07/06/2024 - Foro San Petersburgo

Arce afirma que el modelo económico boliviano se posiciona como una alternativa para los países en desarrollo

El presidente Luis Arce Catacora destacó ayer viernes, en el XXVII Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia, que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) se posiciona como una alternativa para los países en desarrollo, por sus importantes resultados económicos y sociales, ante un contexto de desaceleración económica global.

“En el actual contexto de desaceleración económica global, crecimiento relentizado de varias economías emergentes y elevada pobreza y desigualdad en muchos países, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo se posiciona como una alternativa para las economías en desarrollo”, afirmó el Jefe de Estado boliviano.

Explicó que, con este modelo económico, que se lo aplica en Bolivia desde el año 2006, se obtuvo resultados económicos y sociales muy importantes. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) que pasó de $us 9.574 millones en 2005 a $us 45.464 millones en 2023.

El PIB per cápita pasó de $us 1.037, en 2005, a $us 3.736 en 2023. Asimismo, a diciembre de 2023, alrededor de 4,6 millones de personas estaban ocupadas en Bolivia, “cifra que refleja una tasa de actividad del 75%, la más alta de toda la historia de este país”.

A ello se suma que la pobreza moderada descendió del 61%, en 2005, al 36% en 2023; mientras que la pobreza extrema se redujo del 38%, en 2005, a cerca del 11,9% en 2003. El Índice de Gini bajó de 060 puntos, en 2005, a 043 puntos el año pasado.

Además, la tasa de crecimiento de la economía boliviana del año pasado fue del 3,1%, la segunda más alta de América del Sur, que superó los pronósticos de los diferentes organismos internacionales.

“Este modelo ha evidenciado su capacidad para impulsar un crecimiento sostenido y menos volátil en comparación a las economías que aplican modelos que favorecen el libre mercado. Asimismo, el Modelo Económico Social ha demostrado su capacidad para disminuir los niveles de pobreza y desigualdad gracias a sus políticas distributivas y el mantenimiento de la estabilidad de precios cuando en el resto del mundo se vivía un periodo altamente inflacionario y recesivo”, ponderó.

Precisó que los resultados positivos del MESCP se dan inclusive pese a la complicada situación económica internacional marcada por elevadas inflaciones, incrementos de costos de transporte y logística, tasas de interés internacionales altas y desestabilizadores internos.

“Este modelo y sus resultados económicos y sociales son la prueba de que no puede haber una sola visión de desarrollo y crecimiento en el mundo, que en nuestro planeta deben coexistir diferentes formas y maneras de hacerlo y que el respeto a la decisión soberana de cada país, de decidir el modelo económico a aplicarse, debe ser una de las bases económicas y políticas del mundo multipolar”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que el MESCP se constituye en una alternativa frente al neocolonialismo del dólar que busca generar una economía dependiente y que subordina a las fuerzas del mercado y al modelo unipolar.

Acompañado de una delegación de autoridades bolivianas, Arce cumple una rigurosa agenda en Rusia. El jueves se reunió con su homólogo Vladimir Putin y con altas autoridades con quienes conversó sobre proyectos como el litio, tecnología nuclear, entre otros temas. ABI