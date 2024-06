AMPLIAR La investigación cubre un período de tres años y considera varias variables.

07/06/2024 - Salud

Brasil registra 50 mil casos más de violencia contra personas mayores en 2023

De 2020 a 2023 las denuncias reportadas alcanzaron las 408.395 mil, de las cuales el 21,6% se produjeron en 2020, el 19,8% en 2021, el 23,5% en 2022 y el 35,1% en el año siguiente. Los números forman parte de la investigación Informes de Violencia contra las Personas Mayores en el Período 2020 a 2023 en la Perspectiva Bioética.

La investigación resultó en un artículo publicado en colaboración con las profesoras Alessandra Camacho, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y del Programa Académico en Ciencias del Cuidado de la UFF, y Célia Caldas, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Estadual de Río de Janeiro de enero (UERJ).

Para delinear el perfil de las personas mayores, se analizaron varias variables además del grupo de edad, como la región del país, la raza y el color, el sexo, el nivel de educación, la relación entre sospechoso y víctima y el contexto en el que ocurrió la violación.

El estudio analizó información disponible en el Panel de Datos de la Procuraduría Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, con base en reportes de violencia registrados de 2020 a 2023, de casos sospechosos o confirmados contra personas de 60 años o más. Se excluyeron los duplicados de notificaciones referentes al mismo hecho.

El aumento de casos en 2023 sorprendió a la profesora Alessandra Camacho, que esperaba una caída de las tasas. Dijo que, al finalizar la recolección de datos, a fines de marzo, recibió el resultado "con cierta perplejidad", que mostraba un aumento significativo, especialmente en relación al año 2023. "A modo de ejemplo, en 2022, tuvimos 95 mil denuncias, cifra ya superior a los datos de 2021, y en 2023, más de 143 mil denuncias”.

En entrevista con Agência Brasil , Alessandra destacó que la intención, al inicio de la investigación, era verificar los registros durante la pandemia de covid-19. Si bien los números eran relevantes en ese momento, hubo avances en las denuncias. “Ya antes de la pandemia se estaban produciendo aumentos récord. Durante la pandemia fueron mayores que en 2019 y, después, han ido aumentando progresivamente”.

Según el investigador, parte de este movimiento tiene su origen en el comportamiento de la sociedad. “La gente está teniendo el coraje de denunciarlo. Cuanto más pública sea esta información, más gente la reportará. Este análisis nos hace experimentar algunos supuestos importantes: la violencia ya estaba sucediendo, pero ahora la gente, consciente de esta situación, porque hay diferentes tipos de violencia, busca la forma de denunciar ya sea en las comisarías, o en la Defensoría del Pueblo del Ministerio. de Derechos Humanos y de Ciudadanía. La sociedad necesita tomar conciencia y creo que eso está sucediendo”, afirmó.

Alessandra destacó que hoy es fácil registrar y registrar estas situaciones, ya sea en ámbitos residenciales o privados e incluso en casos de violencia callejera. “Muchas personas se avergüenzan y denuncian esto, pero, al mismo tiempo, veo la posibilidad de ampliar esta divulgación, ya que la gente tiene el coraje de denunciarlo”.

Según Alessandra, el Panel del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía ya ha registrado 74.620 denuncias este año, lo que indica un aumento de los casos respecto a 2023.

La Región Sudeste fue la que registró el mayor número de casos (53%) de 2020 a 2023. Le sigue la Región Nordeste (19,9%). “La Región Sudeste tiene la mayor concentración de personas mayores. Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ya lo demuestran de manera muy clara. Durante el período de estudio (2020-2023), el Sudeste tuvo más del 50% de las denuncias en relación a todo el país”, agregó.

Vulnerabilidad

Para la profesora Alessandra Camacho, la vulnerabilidad de las personas mayores es un factor de asociación entre la edad avanzada y el mayor porcentaje de denuncias de violencia relacionadas con personas de 80 años o más.

Según la investigación, el porcentaje máximo de casos (34%) se registró en 2023. “Es importante resaltar el riesgo de violencia para las personas de 80 años o más, que son las más vulnerables en términos de problemas físicos, y es También es necesario prestar atención a este hecho, que podemos intentar mitigar brindando una red de apoyo a la familia”, dijo la docente, recordando que es un grupo etario que demanda más cuidados y servicios.

En cuestiones de género, las mujeres son más susceptibles a la violencia, consecuencia de la desigualdad, intensificada con el envejecimiento. En el período de 2020 a 2023, las mujeres representaron más del 67% de las denuncias notificadas. La cifra incluye un aumento porcentual en 2022 equivalente a casi el 70% de los casos registrados. “Este es un dato también relevante porque las mujeres alcanzaron una cifra superior al 60% en el periodo estudiado, y esto se repitió en 2024, lo que no hace más que confirmar que las mujeres también tenemos una situación de vulnerabilidad”, afirmó la profesora, que defiende políticas públicas para ello porción de la población.

Raza y color

La población blanca fue la más afectada y los incidentes aumentaron con el paso de los años. La segunda porción más importante fue la de los marrones, que también mostraron una tendencia creciente en el período analizado. Según la investigación, hay estudios que indican una tendencia a minimizar los casos de violencia en el comportamiento de personas de color y negro, posiblemente debido a experiencias previas similares.

La docente llamó la atención sobre el hecho de que, en ocasiones, quien realiza la denuncia, según las circunstancias, no puede revelar la raza o el color de la víctima. “Algunos datos todavía están algo enmascarados debido a las circunstancias de la persona que los informa. También existe una dificultad con el artículo no declarado. No se puede inferir ningún tipo en perjuicio de la raza indígena parda, negra, amarilla, porque se desconoce cuáles son los elementos circunstanciales que están llevando a esta persona a no formular de manera más completa la denuncia”.

Según la investigación, los casos de violencia entre las personas mayores se dan en diferentes niveles educativos y educativos, pero quienes son analfabetos, o tienen educación primaria incompleta, son los más afectados por la falta de información y sufren la mayor cantidad de incidentes. También en este rubro, el número de casos no declarados fue significativo y tuvo su mayor porcentaje el año pasado (73,16%).

En la mayoría de los casos, los niños son los sospechosos en los casos declarados de violencia contra las personas mayores. En el período investigado representaron el 47,78% en 2020, el 47,07% en 2021, el 50,25% en 2022 y el 56,29% en 2023. El estudio reveló que la mayoría de las denuncias y violaciones denunciadas ocurrieron en la casa donde residen la víctima y el sospechoso, seguido del propio domicilio de la víctima.

Mediciones

Alessandra destacó que es importante continuar con el análisis anual de información sobre violencia contra las personas mayores, así como ampliar la difusión del Panel de Datos de la Procuraduría Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía y las políticas públicas dirigidas a esta población, para demostrar que los canales de denuncia son eficientes. “Políticas de acogida, formación de profesionales que brinden acogida, no sólo en el área de salud, sino un policía en una comisaría, un profesional jurídico que esté asistiendo en el momento de una denuncia, porque puede ser violencia patrimonial en la que se encuentren personas mayores. persona Puede sufrir daños económicos”.

Una forma más directa de denunciar casos de violencia contra las personas mayores es a través de la Línea de Derechos Humanos - Marque 100, o a través de las comisarías especialmente habilitadas para atender a este segmento de la población, además del Ministerio Público, que también brinda este tipo de atención. .

En colaboración con la Facultad de Enfermería de la UERJ, la Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa de la UFF lanzó un folleto informativo y educativo sobre la violencia contra las personas mayores. En la publicación es posible consultar la legislación brasileña sobre el tema, datos importantes y los tipos de violencia que se practican contra las personas mayores. Cualquier persona interesada puede acceder a este enlace .

La metodología utilizada en la investigación se basa en los lineamientos Fortalecimiento de la Notificación de Estudios Observacionales en Epidemiología).

Para darle más visibilidad al tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió junio como el Mes de Concientización sobre la Violencia Contra las Personas Mayores.

Fuente: Agencia Brasil