06/06/2024 - En General

Día Mundial del Paciente Trasplantado: Concientizar para salvar vidas

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó el acto que se realizó en la mañana de este jueves en el anfiteatro del Hospital Padilla, con el objetivo de fomentar la donación de órganos, que salva vidas.

En la oportunidad se hicieron presentes pacientes trasplantados y sus familias que fueron homenajeados en su lucha. En la mesa de autoridades estuvieron el director del Hospital Padilla, doctor Jorge Valdecantos, el titular del CUCAITUC, doctor Aldo Bunader y el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, enfatizó que estas fechas son fundamentales para conmemorar y felicitar a quienes viven día a día llevando el mensaje de la importancia de la donación y el trasplante, gente que recibió vida y que gracias a eso puede estar presente replicando e instando a estar abiertos a este enorme gesto de solidaridad y entrega al prójimo.

Hoy conmemoramos el Día Mundial del Trasplantado y es claro que, para que haya una persona que se trasplante, tiene que haber un donante y un equipo, tiene que haber una infraestructura y todo eso existe en Tucumán, donde tenemos un hospital como el Padilla que se posiciona hace años entre los primeros en ablación y donación de órganos a nivel nacional”, destacó al tiempo que sostuvo en lo que va del año 19 personas recibieron un órgano, en este caso riñón, hecho que les cambia la vida.

Siguiendo esta línea, el titular de la cartera sanitaria agradeció a los equipos que intervienen para que las ablaciones y trasplantes ocurran con éxito: “Felicitamos a los equipos de salud involucrados en su totalidad, a los cirujanos que primero realizan la ablación, a los que realizan el trasplante y por supuesto que luego hacen que ese órgano siga funcionando con todos los cuidados y seguimiento que eso implica. Es un día especial para agradecer y dar un mensaje a todas las personas que convirtieron ese dolor en vida para otros, ese gesto de generosidad es algo que siempre vamos a resaltar, sin ellos no se podría hacer nada”.

“En Tucumán tenemos políticas de salud, tecnología de punta, infraestructura y recursos humanos de primera asegurados por el Gobierno de la Provincia y es algo a destacar”, definió Medina Ruiz. A la vez el jefe del Departamento de Procuración y Trasplante del Hospital Padilla, doctor Santiago Villavicencio, hizo hincapié en que esta fecha es esencial para que la sociedad en su conjunto conmemore y reconozca los esfuerzos que hacen un grupo de profesionales de la salud, una institución, un Sistema Provincial de Salud y para agradecer a los múltiples donantes que hacen posible todo el proceso.

En este sentido, Villavicencio comentó que la espera por un órgano es una problemática a nivel mundial, que se replica en Argentina y que implica no solo una lucha por parte del mismo paciente, sino de toda su red de afectos y contención: “Cuando una persona está esperando un órgano, detrás de ella están su familia, sus amigos, todo su círculo de afectos y cuando uno puede ayudar a esa persona a mejorar su vida y transformarla, eso es invaluable. Hoy celebramos todo un proceso que se debe dar para que ese milagro que es hacer un trasplante y que funcione, se concrete y lo estemos reconociendo”.

Cecilia Batallanes es trasplantada de riñón hace un año y siete meses y compartió parte de lo que fue su proceso: “Yo fui diagnosticada con insuficiencia renal crónica a los 10 meses de vida, estuve en hemodiálisis tres años y medio y tuve la posibilidad de recibir mi trasplante el 7 de octubre de 2022. El proceso de mi trasplante fue aquí en el Hospital Padilla y fue muy bueno, el equipo me trató excelente, tuve una recuperación rápida y ahora gracias a esto puedo disfrutar de muchas cosas que antes no disfrutaba, como por ejemplo del simple hecho de tomar agua, aumento de peso y me siento muy bien”.

“Para mí el trasplante significó una vida que me pusieron y por eso es fundamental concientizar a la sociedad sobre lo buena que es la donación de órganos, porque hay una lista de espera que es real y es larga, entonces necesitamos de los trasplantes”, concluyó.