AMPLIAR participó en acto por el Día Mundial del Medio Ambiente

05/06/2024 - Encuentro

Lula defiende turismo sostenible y bioeconomía para zonas forestales

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó, ayer miércoles, que el desarrollo del turismo ambiental y de la bioeconomía es la clave para la preservación de los bosques y la economía de los estados que tienen reservas.

“Tenemos una riqueza inmensa, sin embargo no tenemos una política de desarrollo turístico para visitar nuestros bosques. Hicimos tantas reservas aquí, ahora es importante que, junto con esto, pensemos en el desarrollo de los estados”, dijo durante un evento por el Día Mundial del Medio Ambiente, en el Palacio del Planalto.

En la ocasión, se firmaron varios decretos, entre ellos los que crean las unidades de conservación Reserva Faunística Sauim-de-Coleira, en el municipio de Itacoatiara (AM), y el Monumento Natural de las Cuevas, en São Desidério (BA). También se estableció la Estrategia Nacional de Bioeconomía, que prevé la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de la Bioeconomía.

Lula criticó a quienes están en contra de la demarcación de reservas ambientales. “Hay mucha gente que se enoja cuando hacemos un decreto así, hay mucha gente que piensa que aquí [las reservas] era necesario usar una motosierra y destruir este bosque para sembrar cualquier cosa, cuando hoy es Está claro que mantener un bosque en pie y bien cuidado puede ser tan rentable para el Estado y para las personas que viven en el bosque que cualquier otra inversión”, afirmó, argumentando que el turismo debe ser una opción.

“Podríamos hacer de esta riqueza que hoy tiene la humanidad algo extraordinario, poder desarrollar económicamente los estados del Norte del país, porque no quieren ser eternamente extractivos, quieren seguir teniendo acceso al desarrollo, a las finanzas. explotación no sólo en la producción agrícola, en la ganadería, sino también en términos de turismo”, afirmó.

“El corazón sólo siente lo que vemos. Es importante, por tanto, que creemos condiciones para que nuestros periodistas, nuestros empresarios, nuestros estudiantes, nuestros viajeros conozcan la Amazonia, conozcan la riqueza de la biodiversidad de la Amazonia, para que sean conscientes de la importancia de todos estos tierras que estamos demarcando aquí”, agregó, recordando también el potencial de otros biomas brasileños.

Finalmente, el mandatario llamó a la sociedad a preservar el medio ambiente.

“Ya no es un tema activista, ya no es un tema universitario, ya no es un tema, como decían, de animales grillos. La cuestión medioambiental es un llamado a la responsabilidad del ser humano, considerado la especie animal más inteligente del planeta, para que no destruya su hogar, para que no destruya su barco, para que no destruya el aire que respiran, para que no destruyan el agua que beben”, dijo.

“Ningún animal en el planeta Tierra mata a otro por venganza, mata a otro sin causa, destruye su nido, destruye su hogar, sólo los humanos son capaces de hacerlo”, afirmó Lula.

En el evento, en el Palacio do Planalto, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, presentó un balance de las acciones gubernamentales en la zona y, junto con los gobernadores de los estados que componen la Amazonia y el Pantanal, firmaron el Pacto por la Prevención. y Control de Incendios.

Fuente: Agencia Brasil