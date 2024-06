04/06/2024 - Crisis

UCA: en el primer trimestre de Milei la pobreza se disparó al 55,5%

Es el dato del Observatorio de la Deuda Social Argentina que también detalló que la indigencia trepó al 17,5 por ciento. Alertaron por la situación de los niños y adolescentes.

La pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 55,5% en el primer trimestre de este año, mientras que la indigencia pasó del 9,6% en el primer trimestre del 2023 al 17,5% en el mismo período de 2024. Los datos surgen del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que mide indicadores socioeconómicos anualmente. De acuerdo al mismo estudio, la pobreza -que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria- ya alcanza a 24.9 millones de residentes en áreas urbanas del país, mientras que unos 7.8 millones de personas están sumergidos en la pobreza extrema o indigencia.

El informe que se titula “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina” apuntó que estos indicadores están relacionados con el incremento de la inflación de los últimos meses y a la suba de precios de alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. Detalló, además, que “la inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes”.

Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), agregó el informe. Al considerar el AMBA, sumó que “los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente”.

En este sentido, el estudio alertó por “la tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años” que si bien “presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022” apuntó a que hay “una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias” del país. “En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria”, explicó el informe.

Escenario laboral

Sobre la situación laboral, el informe de la UCA puntualizó que “las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.

Por último, según la universidad el tráfico de drogas “se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga pasó del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023.

Dicho informe fue presentado en Cáritas Quilmes, en el Barrio La Carolina del partido de Florencio Varela, por Monseñor Tissera; acompañado por el investigador y coordinador de Desarrollo de Datos y especialista en áreas de trabajo y desigualdad del Observatorio de la UCA, Eduardo Donza; la directora ejecutiva de Cáritas Argentina, Sofía Zadara y la titular de la Red de Centros Comunitarios de Itatí, Solano y Quilmes, Karen Burgos.

"El brazo social de la Iglesia es como la sangre, que es la primera en acudir a la herida", apuntó el Obispo; mientras que la directora ejecutiva de Cáritas sostuvo que "esa capilaridad y cercanía nos permite escuchar de primera mano los dolores que tienen tantas personas, de todas las edades y de todas las regiones".

En esa línea, el investigador Donza describió: "En ese universo hay rostros, familias pobres o indigentes que experimentan hambre y tienen mala alimentación, desocupados que no pueden acceder a un trabajo de calidad, trabajadores sobreocupados pobres, madres que no pueden cubrir las necesidades de crianza de sus hijos, por la escasez de recursos y de tiempo de vida que genera la pobreza". Y a ellos, señaló, se suman "jóvenes que no pueden insertarse laboralmente o que no pueden terminar sus estudios, niños a los que les cuesta la integración y bebés que ven cercenadas sus necesidades de desarrollo psicológico y físico, por las falencias que sufren en los primeros años de vida".

"Se deben saltear comidas porque los ingresos no alcanzan. No alcanza con tener un trabajo para salir de la pobreza, esto es mayor en empleados no registrados o precarizados donde se acercan al 60%. Esto tiene que ver con una estructura productiva que no genera los puestos necesarios de calidad, la mitad de los trabajadores está en el sector micro-informal de la economía", sentenciaron los expositores.