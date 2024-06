AMPLIAR Exigen apoyo de las autoridades públicas para reconstruir sus negocios

02/06/2024 - Inundaciones

Los comerciantes de Porto Alegre llevan días limpiando las tiendas

El retroceso de las aguas del río Guaíba en el centro histórico de Porto Alegre ha comenzado a mostrar la magnitud de los daños causados por la inundación histórica que azotó la capital hace quince días. Todavía sin electricidad, los trabajos de los últimos días en la parte más antigua de la ciudad han sido de limpieza urbana y de los propios establecimientos.

“Tal y como están las cosas, tardaré una semana entera en poder organizar, limpiar y volver a montar la tienda”, prevé Vespasiano de Menezes Neto, gerente de una farmacia cercana al Mercado Público de la capital, que sigue inundado y cerrado. En la tarde del lunes 20, Neto dirigía a un grupo de empleados en una limpieza a fondo de la tienda, que seguía impregnada de barro fétido. En el suelo, cajas de medicamentos y productos de higiene. Allí, dice el gerente, el agua alcanzó una altura de 1,5 metros y la inundación inutilizó el 70% de los productos, así como los equipos informáticos y el mobiliario. “Los medicamentos son productos de alto valor añadido. Calculamos pérdidas de entre R$ 200 mil y R$ 250 mil sólo en productos", dice.

A pocos metros, el bazar de artículos populares de Li Hong Shia estaba en su cuarto día de limpieza, con mucho aún por hacer. Uno de los empleados de la tienda, Edson Nunes, cuenta que sólo tuvieron unas horas para prepararse antes de la subida de las aguas. “No nos dimos cuenta de que subiría tanto y sólo levantamos un estante de productos. Cuando volvimos, tuvimos que tirar la mayoría de los productos, ni siquiera pudimos lavarlos, con toda el agua contaminada", cuenta. Nunes prevé que la tienda podrá abrir al público en unos 10 días.

Sacudidos por la magnitud de los daños sufridos en sus negocios, los comerciantes esperan más apoyo del gobierno en el proceso de recuperación. “He perdido un frigorífico, una impresora y cientos de artículos en el barro. Los impuestos tienen que bajar para que podamos pagar la nómina", afirma Li Hong Shia.

Paulo Roberto, propietario de una óptica, no ve otra alternativa para recuperar su negocio sin el apoyo directo del gobierno. "Dependemos del Gobierno. Si no nos apoyan, estamos arruinados. Tienen que quitarnos los impuestos, algo así. No tengo ni idea de cuánto he perdido. Estamos empezando a limpiar. He puesto media tienda en la calle, luego veremos cómo están las cosas."

“Si cada uno hubiera hecho su parte, esto no habría pasado. Nadie creía en esta inmensa cantidad de agua, pero ellos [el gobierno] tenían esta información mucho antes”, se queja Vespasiano. “El impuesto urbano de esta tienda es de R$ 15 mil al año. Esta tienda tiene 25 años, así que calcule cuánto contribuimos", añade, defendiendo la condonación o renegociación de la deuda.

Impuestos

Entre las medidas anunciadas hasta ahora en favor de los comerciantes afectados en Río Grande del Sur, los gobiernos federal y locales han ampliado o flexibilizado los plazos de pago de impuestos y cuotas para los contribuyentes de los municipios en estado de calamidad pública.

El Sindicato de Comerciantes de Porto Alegre, que representa a 20 mil compañías de la capital, ha lanzado una campaña en Internet para acercar a consumidores y comerciantes e intentar fortalecer el pequeño comercio.

Agencia Brasil