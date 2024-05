AMPLIAR Refugio para acoger a familias de la inundación de Guaíba en Centro Vida. Fotos: César Lopes/ PMPA

30/05/2024 - Inundaciones

Más de 626 mil personas siguen fuera de casa en Rio Grande do Sul

El mayor desastre climático en Rio Grande do Sul, que tuvo su primera lluvia importante el 27 de abril y que comenzó a empeorar dos días después, cumplió un mes esta semana. Como consecuencia de esta tragedia, el estado registra hasta la fecha 169 muertos, 806 heridos y 44 personas desaparecidas.

Sigue.

Según el boletín estatal de Defensa Civil sobre las inundaciones, publicado a las 9 horas de este jueves (30), hasta el momento más de 626,7 mil personas no han podido regresar a sus hogares, de las cuales 45 mil viven temporalmente en una de las 645 albergues de emergencia disponibles en el estado.

En este período, más de 2,34 millones fueron afectados de alguna manera por las inundaciones, lo que equivale al 21,56% de la población total de Rio Grande do Sul, que según el Censo de 2022 del IBGE [Instituto Brasileño de Geografía y Estadística] es 10.882.965 personas. Los impactos de las inundaciones provocaron daños en 473 de los 497 municipios de Rio Grande do Sul, es decir, el 95,17% del total.

Paralelamente a las pérdidas de vidas y daños materiales, se rescataron 77.729 víctimas y se sacaron de las aguas y lugares aislados junto a las aguas 12.527 animales domésticos y salvajes.

Infraestructura

Más de 60.800 viviendas y locales comerciales siguen sin electricidad en Rio Grande do Sul, según un boletín de infraestructuras publicado por el gobierno estatal este jueves por la mañana (30). Son 24.387 mil clientes de la distribuidora Equatorial Energia (CEEE Equatorial) y 36,5 mil de Rio Grande Energia (RGE).

El boletín también informa que el suministro de agua tratada fue normalizado por la Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), así como los servicios de telefonía e internet. Ninguna de las empresas de telecomunicaciones que operan en el estado reporta algún problema.

En relación a las carreteras estatales, los daños provocados por las lluvias provocan alteraciones en el tráfico y, actualmente, hay 62 tramos con cierres totales y parciales en 34 autopistas, entre carreteras, puentes y transbordadores.

La hoja de ruta interactiva puesta a disposición por el gobierno estatal permite a los conductores que necesitan viajar entre municipios monitorear, en tiempo real, la situación en las carreteras estatales y federales. El mapa muestra las carreteras que permanecen total o parcialmente bloqueadas.

En el sector aéreo, la principal terminal del estado, el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre, continúa con sus operaciones suspendidas por tiempo indefinido, según un comunicado de la concesionaria Fraport Brasil. Actualmente, 14 aeropuertos regionales funcionan con normalidad para atender el transporte aéreo de pasajeros y carga. Ellos son: Capão da Canoa, Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Santo Ângelo, Torres, Canela, Bagé, Pelotas, Uruguaiana, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul y Santa Maria.

En el área de educación, la situación actual muestra que 1.078 escuelas en 250 municipios fueron afectadas en mayor o menor medida por las tormentas, dejando 392 mil estudiantes afectados por la suspensión de clases o cambio de sede docente. De este total de escuelas afectadas, 576 de ellas resultaron dañadas. Son responsables de 218.065 estudiantes matriculados en el año escolar 2024. Además, otras 42 escuelas e instituciones educativas se utilizan como refugios para personas que han perdido sus hogares.

En todo el estado de Rio Grande do Sul, existen 2.338 escuelas de educación básica y el 86,5% de ellas (2.023) ya regresaron a clases (86,5%). De las 315 unidades escolares que aún no han vuelto a recibir estudiantes, 108 no tienen fecha prevista para regresar a la normalidad.

Fuente: Agencia Brasil