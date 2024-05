AMPLIAR Miles son los evacuados que perdieron todo

29/05/2024 - Anuncio

El gobierno federal comprará casi 2 mil propiedades para evacuados por inundaciones

El gobierno federal comprará propiedades para atender a las personas que quedaron sin hogar por las fuertes lluvias que azotan Rio Grande do Sul desde finales de abril. El anuncio del paquete de acciones en materia de vivienda fue hecho por el Ministro de la Casa Civil de la Presidencia de la República, Rui Costa, ayer miércoles, en conferencia de prensa en Porto Alegre.

Sigue.

Inicialmente, el gobierno pretende poner a disposición de familias de Rio Grande do Sul casi 2.000 viviendas sin vivienda, estimó el ministro. Costa no fijó un plazo para la entrega de estas viviendas.

Una de las acciones es la denominada compra asistida de inmuebles usados. Rui Costa explicó que las viviendas podrían ser nominadas por la población en los próximos días. Las unidades serán evaluadas por técnicos de Caixa Econômica Federal para su posterior compra y asignación inmediata a personas sin hogar.

Otra modalidad será la compra de casas y departamentos nuevos o aún en construcción en las ciudades afectadas, con un valor limitado al techo del Rango 1 (familias con ingreso bruto mensual de hasta R$ 2.640) y del Rango 2 (familias con ingreso bruto mensual de hasta R$ 2.640) ingreso de R$ 2.640,01 por R$ 4.400/mes) del programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Según el ministro, las empresas, constructoras y agencias inmobiliarias que quieran vender propiedades nuevas o que estén listas dentro de 60 días pueden registrar las unidades en un sitio web que Caixa publicará próximamente. “El gobierno comprará todas las propiedades de este perfil que las empresas ofrezcan en estas ciudades, dentro del límite solicitado de viviendas perdidas”. El gobierno también compatibilizará el valor de la propiedad con los ingresos familiares para, por ejemplo, permitir el pago mensual de la cuota condominal, sin comprometer recursos.

La próxima semana, el Ministerio de las Ciudades publicará una ordenanza que permitirá a los propietarios de propiedades privadas vender también al gobierno federal, dentro del rango de valor estipulado. “El ciudadano de a pie que tiene una vivienda en alquiler que ha decidido vender o alguien que está vendiendo su casa o piso entrará en la web de Caixa y la ofrecerá. Tendremos un tope de valor máximo que definirá la ordenanza y Caixa evaluará cada inmueble. Una vez realizada esta evaluación, el gobierno paga esta propiedad y la familia se muda inmediatamente a esta residencia”, dijo Rui Costa.

Además de las nuevas unidades, propiedades que están en subasta en ciudades de Rio Grande do Sul en bancos como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e instituciones privadas, en un rango de valor por anunciar, también serán asignadas a familias afectadas por las lluvias. “Pedimos a los bancos que retiren de la subasta las propiedades desocupadas en este perfil, porque el gobierno [federal] las está comprando todas, a los bancos privados, a Caixa y al Banco do Brasil para ofrecerlas a las familias”.

En el caso de inmuebles destinados a subasta que requieran reparación, el ministro informó que las familias de Rio Grande do Sul reubicadas en esas unidades recibirán fondos de Caixa para realizar la renovación. “La idea es que le demos un recurso a esta familia. Caixa estimará el valor para que la familia repare y esto puede cambiar inmediatamente”, vaticinó.

“Vamos a buscar ese combo de soluciones para acelerar este tema que, entre todos, es el más sensible, porque quien tiene su casa bajo el agua o destruida se desespera, porque ve a su familia viviendo favorablemente en casa de alguien o en un refugio”, dijo Rui Costa.

Otras soluciones

El gobierno federal estudia otras posibilidades para aumentar la oferta de propiedades a personas sin hogar en Rio Grande do Sul. El ministro Rui Costa anunció que el Ministerio de las Ciudades financiará la construcción de viviendas por parte de las alcaldías de Rio Grande do Sul que quieran trabajar en un esquema de esfuerzo conjunto, en el corto plazo. “Invertiremos en esta solución para estos municipios que tienen un número de unidades más pequeñas, donde los alcaldes están disponibles para realizar la autoconstrucción, movilizando a los propios residentes con asistencia técnica o contratando una empresa”.

Caixa también ha estado buscando empresas constructoras que utilicen metodologías rápidas para construir viviendas, como propiedades prefabricadas y modulares. "Estamos analizando técnicamente todas las opciones y pidiendo a las empresas que presenten sus ofertas", afirma Rui Costa, añadiendo que todavía necesita saber de los ayuntamientos cuál será la necesidad real de viviendas una vez que las aguas bajen.

Fuente: Agencia Brasil