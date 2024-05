29/05/2024 - Crisis

La Unión Industrial de Tucumán aseguró que se paralizó más del 60% la producción

La escasez de gas escaló a niveles de emergencia este martes por la noche cuando el Gobierno decidió cortar el gas en todas las estaciones de servicios de Gas Natural Comprimido (GNC) del país y también a los grandes usuarios industriales.

Es decir que no solo se cerró el grifo a los contratos “interrumpibles”, sino también a los que se consideran “firmes”.

En este universo de restricciones cayeron las principales industrias de Tucumán, que a través de un comunicado, lamentaron la sorpresiva y temprana medida tomada por el gobierno Nacional de Javier Milei.

"La Unión Inustrial de Tucumán lamenta tener que paralizar en más del 60% la producción de sus fábricas debido a esta sorpresiva y temprana interrupción del Gas en nuestro sector, medida adoptada por el Gobierno Nacional", afirmaron en la misiva que lleva la firma del presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro y del secretario, Santiago Bonatti.

En ese sentido, afirmaron que saben "que se trata de una contingencia, pero pedimos a las autoridades tomar todas medidas pertinentes para evitar en el futuro nuevos cortes que paralizan en algunos casos la zafra azucarera y citrícola en pleno inicio del proceso, poniendo en serio riesgo la producción y el empleo de miles de personas".

Qué pasa con el gas en Argentina

Enarsa, la empresa estatal que se encarga de la importación de Gas Natural Licuado (GNL), no pudo documentar este martes la transferencia de US$ 22 millones a una cuenta en el exterior de Petrobras, por lo que la petrolera controlada por el gobierno brasileño no autorizó la descarga de un cargamento de gas comprado de urgencia por la Argentina durante el fin de semana para intentar contener la crisis de abastecimiento de energía que afecta al país desde hace varios días, según informó el sitio EconoJournal. Esto agravó la situación del sistema de gas, que enfrenta desde hace días un estado crítico por las bajas temperaturas que tomaron por sorpresa al gobierno de Javier Milei.

Enarsa debía girar ayer martes alrededor de US$ 22 millones para que un buque cargado de GNL empiece a inyectar el fluido en la terminal regasificadora de Escobar. Sin embargo, por un problema derivado de la instrumentación de la carta de crédito en favor de Petrobras que había firmado Enarsa, la operación bancaria no se realizó en tiempo y forma, porque el cargamento no pudo empezar a inyectar GNL.

El corte de gas alcanza a todas las grandes industrias de la región del Gran Rosario, que cubre el sur de Santa Fe y se extiende hacia el norte de Buenos Aires, y también a las de Córdoba, que debieron frenar a cero su consumo de gas natural para intentar preservar la integridad del sistema de gasoductos, que opera al límite de su capacidad.

Hasta ayer la interrupción del servicio había afectado a industrias, comercios y estaciones de GNC que tienen contratos interrumpibles de gas (que prevén corte del suministro en caso de faltantes), pero el imprevisto que sufrió Enarsa con el cargamento de GNL obligó a cortar el gas a industrias que contrataron el servicio ‘en firme’, es decir, a empresas que pagan más caro para evitar cortes del suministro. Algunas industrias, por caso, acataron parcialmente el pedido de las distribuidoras y no interrumpieron a cero su consumo de gas.

El contexto se complicó aún más por un problema operativo que afectó a la red de TGN, una de las dos transportistas de gas del país, que por un imprevisto técnico debió paralizar dos plantas compresoras en el sistema centro-oeste de gasoductos. “La salida de funcionamiento de las plantas motivó una pérdida de linepack (presión) de 2 millones de metros cúbicos (MMm3), pero el problema principal fue el inconveniente que tuvo Enarsa para descargar el cargamento de GNL que tendría que haber inyectado unos 7 MMm3/día este martes”, agregó otra de las fuentes consultadas. TGN reestablecerá la operación de las dos plantas compresoras a las 21 de hoy, mientras que se estima que, si el BCRA autoriza el envío de fondos hacia Brasil, la terminal de Escobar podría empezar a regasificar a partir del mediodía del miércoles.