AMPLIAR Acto en Hospital Padilla

29/05/2024 - Salud

Hipertensión Arterial: relevancia de concretar el diagnóstico precoz

En el marco de la conmemoración del Día Mundial, se realizó una jornada en el Hospital Padilla que contó con la participación de la Subdirectora Médica María José Alascio.

En la oportunidad, Susana Rodríguez, cardióloga certificada, integrante del Servicio de Cardiología del efector, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación Argentina, especialista en hipertensión arterial, indicó: “Estamos realizando jornadas en el hall del Hospital Padilla para la detección precoz de este factor de riesgo, que en realidad se considera una enfermedad, pero no es así. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca, infartos y ACV, de los dos tipos, isquémico y hemorrágico”.

“Con la detección a tiempo, podemos prevenir todas estas enfermedades. Es tratable, hay que hacerlo para evitar tener que llegar a males mayores. Lo importante, es hacer el diagnóstico en un consultorio, en las condiciones adecuadas, con un paciente que haya descansado, no que haya llegado corriendo desde algún lado. Tampoco sirven las tomas de presión que realizan en la calle, porque no tiene que haber ruidos, el paciente tiene que estar en un ambiente tranquilo y preparado para eso. Lo ideal es con los tensiómetros digitales, aunque mucha gente les tiene desconfianza, todas las sociedades los recomiendan”, comentó.

El viejo tensiómetro aneroide, precisó, que es el de la perita que inflamos, no debería estar usándose ya, pero sirve para la detección en caso de que no tengamos otra alternativa. Porque necesita calibración mensual y hay que ver el oído de quien está escuchando los latidos que realmente sea una presión correcta.

En tanto, la profesional relató: “En el servicio de cardiología tenemos todos los métodos complementarios. La idea de estas campañas es que no lleguemos a eso, pero sí a la pesquisa, que es la toma en consultorio de como mínimo dos tomas de presión. Si a ustedes les dan valores de 140 a 90 para arriba en más de dos oportunidades, tienen que concurrir al cardiólogo para que haga un diagnóstico, que se hace normalmente con el estudio llamado mapa, que es un holter de presión. A partir de ese estudio, detectan la presión y se observa qué tipo de hipertenso es, si es de día o de noche y como descansa”.

El estudio MAPA, agregó, que es el holter de presión detecta que, por ejemplo, el paciente no tiene un buen sueño, que nosotros le llamamos descenso circadiano, se hacen los estudios de apnea del sueño, que tienen mucho que ver con la insuficiencia cardíaca, con las arritmias y con los ACV. Si se detecta que es hipertenso, hay que ver cómo están sus riñones, de qué origen es su presión arterial, si es una hipertensión arterial esencial, que es la más frecuente, o si es secundaria algo, ya sea apnea del sueño, insuficiencia renal, algún problema de hormonas u metabólico. Todo eso lo va a detectar su cardiólogo.

“Cualquier clínico te puede detectar la presión, en la enfermería, en un CAPS, solo pidiendo que te controle la presión. El enfermero está capacitado para eso, te va a decir las condiciones y todo, porque la verdad que nuestro sistema de salud está muy capacitado. Si detecta presión elevada, con cifras de 140, 90 para arriba, a partir de ahí consideramos hipertensión, en más de dos tomas, te derivará al clínico o al cardiólogo. Si te ve primero el clínico o un médico generalista, va a realizar un laboratorio, te va a pedir un electrocardiograma”, explicó.

Si se suman muchos factores, aseguró, como diabetes, tabaquismo, obesidad, nos modifican las cosas, por lo que el cardiólogo te indicará hacer un mapa, ecocardiograma, va a hacer un corte de arritmias, todo dependerá de lo que encuentre en la evaluación inicial. Lo que le diría a la comunidad, que realice una detección precoz, en cualquier centro de Salud que esta preparado, sobre todo la red periférica. Si necesita estudios complementarios de alta complejidad, concurrir a los hospitales de referencia y no esperar una campaña.

Por su parte, Ronaldo Ezequiel-Oliszewski, soy médico clínico e endocrinólogo del Servicio de Clínica Médica 1 del Hospital Padilla, relató: “Estamos detectando factores de riesgo para enfermedad cardiovascular desarrollando control de presión arterial, peso, talla, medimos cintura, y a todos los hipertensos los sumamos en el programa de hipertensión de la provincia con el fin de que puedan controlarse adecuadamente en los CAPS cercanos a su domicilio, sin tener que llegar hasta un hospital de alta complejidad para hacer una evaluación de presión arterial o evaluaciones más sencillas.

“La hipertensión, es muy importante porque no da síntomas. La única forma de detectarlo es la toma de presión, que es algo muy sencillo, no invasivo, no doloroso, y rápido. Al iniciar un tratamiento se va a incluir, por supuesto, cambios en el estilo de vida, una alimentación adecuada y actividad física y si es necesario tomar medicación. De esa manera, evito todas las complicaciones que me puede dar la hipertensión, como el ACV, infartos de corazón, problemas renales y muchas otras patologías que con una simple toma de presión puedo llegar a evitar”, destacó.

Finalmente, Alberto Navarro Zabalía, médico del Servicio de Cardiología, integrante del Servicio de Cardiología de la Universidad, docente de la cátedra de Clínica Médica y del Instituto de Clínica Médica, indicó: “Hoy, le explicamos a la gente la importancia de la detección de la hipertensión arterial, denominada el asesino silencioso; la toma adecuada de la presión arterial, que se tiene que hacer con el paciente sentado y su espalda apoyada y la importancia de la deteccion y del control adecuado. También hacemos métodos complementarios en las salas para ver el grado de daño del corazón, que se llama órgano blanco, hablando de términos técnicos, y se hacen otros estudios”.