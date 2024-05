AMPLIAR La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld

28/05/2024 - Ruptura

Ecuador está dispuesto a dialogar con México

Casi dos meses después de que la policía allanó la embajada de México en Ecuador, el gobierno del país sudamericano quiere restablecer la comunicación con funcionarios en México y alcanzar una solución a la disputa diplomática que siguió al uso extraordinariamente inusual de la fuerza.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista con The Associated Press el martes, dijo que su país está "listo" para dialogar con funcionarios mexicanos y que el único asunto no negociable es la liberación de prisión del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien fue el objetivo. de la redada del 5 de abril.

A Glas se le había concedido asilo político horas antes de que la policía irrumpiera en la embajada en la capital, Quito, lo encontrara en un dormitorio y lo sacara a rastras.

Sommerfeld dijo que Ecuador ya aceptó la solicitud de México de un tercer país para "ayudar como canal de comunicación diplomática", pero se negó a identificar a la nación. Un día antes, la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo a una estación de radio que el tercer país “muy probablemente” será Suiza.

La redada, que provocó la condena inmediata de gobiernos de todo el mundo contra Ecuador, llevó a las naciones en conflicto a presentar quejas entre sí ante la Corte Internacional de Justicia. AP