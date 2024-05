AMPLIAR El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Foto: Jorge Mamani

27/05/2024 - Economía

Economía asegura que Bolivia no es una isla y se registra una "inflación importada"

Bolivia no es una isla y siente los “coletazos de lo que puede estar ocurriendo a nivel internacional” con una inflación importada o incremento de precios en algunos productos, como efecto de la guerra que disparó el precio de la logística de transporte, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Bolivia no es una isla, tiene los efectos y los coletazos de lo que puede estar ocurriendo a nivel internacional, efectos que se van traspasando a la economía nacional en términos de precios”, explicó en una conferencia de prensa.

De esta forma refutó a analistas que responsabilizan del incremento del precio en algunos productos a la falta de dólares, además, aseguró, obvian la “influencia en los precios que vienen desde el exterior” y lo que sucede con la economía mundial.

Como respaldo de esta dinámica de incremento de precios a escala mundial, Montenegro comentó lo que sucede con el incremento en las tasas de interés internacional de créditos desde febrero de 2022. En el caso regional, refirió que las tasas de interés están por encima del 10%.

También incorporó en este contexto a la inflación mundial, que está en un promedio de 5,3%, algo menor al pico más alto del 8,9% en 2022, y el incremento en las tarifas de contenedores, vinculado principalmente a los “problemas geopolíticos y de otra naturaleza a nivel internacional”.

Si bien entre enero y diciembre de 2023 se pagó un promedio de $us 1.674 por un contenedor de 40 pies, en enero subió a $us 3.964, el 2 de mayo bajó a $us 2.725, pero el 23 de mayo se disparó a $us 4.072.

“¿Esto acaso no es un efecto que no nos impacta? ¿O es Bolivia inmune o no tiene, digamos, ningún tipo de relación ante este incremento? Claro que sí, va a tener que soportar algunos de esos efectos en términos de costos de logística”, explicó Montenegro.

Al igual que estos indicados, los costos de productos como la gasolina, el arroz, el tomate, el desodorante o el detergente también mostraron incrementos a escala regional y mundial.

En el caso de la gasolina, el precio en Bolivia es subvencionado y se mantiene en $us 0,54 por litro. En cambio, en Uruguay se incrementó en 5,9%, pasando de $us 1,92 en diciembre de 2023 a $us 2,03 al 20 de mayo. En Argentina se reportó un incremento del 33,3%, al pasar de $us 0,83 a $us 1,10 en el mismo periodo.

En términos de productos concretos, el arroz está con un mayor precio en Argentina: Bs 16,8 por kilogramo, en Brasil Bs 11,3, en Uruguay Bs 11,1, en cambio en Bolivia está Bs 10,6.

Mientras el tomate, si bien en Bolivia ha tenido un incremento, llegando a Bs 7,3 por dos libras, en Uruguay está en Bs 22,8; en Argentina, Bs 17,6; en Chile, Bs 12,2; en Brasil, Bs 11,2, en tanto que en Colombia a Bs 6,4.

“En los precios del desodorante o antitranspirante, mostramos que también en la región hay incrementos fuertes. Ecuador, Argentina y Bolivia han tenido un aumento hasta marzo y luego se ha moderado, mientras otros países muestran tendencias crecientes en el precio, aún así Bolivia está con un valor de 22,8, cuando otras economías para este tipo de producto muestran un nivel elevado”, graficó el ministro.

Similar hecho sucede con el detergente que se importa, y “obviamente esta dinámica de aumento de precios, obviamente, se va traspasando” al país, explicó.

Montenegro aseguró que esta “inflación importada” es resultado de estos “fenómenos, un producto que aumenta su precio afuera y es internado a la economía”.

Frente a ello, afirmó que “hay un esquema para proteger el bolsillo” de la población con medidas como las subvenciones a los hidrocarburos y alimentos, pero también a través de Empresa de Apoyo a Producción de Alimentos (Emapa), que tiene acumulada una importante cantidad de arroz, maíz y sorgo.

“La política de protección para las familias bolivianas, por la acción del Gobierno, está ahí presente para evitar golpes duros que vengan del sector externo”, afirmó. ABI