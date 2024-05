24/05/2024 - Entrevista

El Puga dijo que su "deseo" es retirarse en el Deca

El actual jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy dejó en claro lo que siente por Atlético y, como cuando mete esos pases quirúrgicos a los que nos tiene acostumbrados, se la dejó picando a la dirigencia: “Es el deseo, pero…”

¿Se viene una last dance de El Pulga Rodríguez con la camiseta decana? El crack tucumano pasó por el programa Generación F de ESPN y reveló cuál será su futuro. El actual jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy dejó en claro lo que siente por Atlético y, como cuando mete esos pases quirúrgicos a los que nos tiene acostumbrados, se la dejó picando a la dirigencia: “Es el deseo, pero…”. Pulga a corazón abierto.

“A mí me tocó arrancar con Atlético en el Argentino A y de llevarnos el bidón de agua para poder hidratarnos, nos tocó estar un tiempo sin cobrar porque el club venía mal y nos tocó salir de esa, entonces, todo eso uno no se olvida ni se va a olvidar nunca. Teníamos que entrenar a veces en lugares que nos teníamos que trasladar mucho, no teníamos lugar fijo para entrenar. Todas esas cosas el día de mañana que me retire y vaya a ver un partido de Atlético me voy a acordar de todo”, confesó el ídolo decano en la entrevista.

Ante la pregunta acerca de si gritaría un gol contra Atlético, su negativa fue contundente: “La mayoría de los periodistas nos siguieron cuando estuvimos en Libertadores y en Primera, pero no costó muchísimo llegar a esa situación. Entonces, por un gol, vos vas y lo gritas al gol como que vas en contra de lo que realmente uno lo quiere al club y lo que vivió durante todos esos años”.

Entonces llegó la pregunta que todo el mundo se hace respecto al futuro del crack: “¿Pulga, te querés retirar en Atlético?” Luis Miguel Rodríguez no gambeteó a la hora de dar una respuesta: “Y es el deseo… hoy por hoy estoy pensando en Gimnasia y quedan tres partidos, que ojalá que terminemos el primer semestre dentro del reducido. La verdad que hoy por hoy en la cabeza de uno no está el retiro. Todavía me siento bien, no me cuesta ir a entrenar, no me cuesta entrenar a la par de mis compañeros, gracias a Dios estoy muy bien”.

“No está en mi cabeza el retiro todavía, obviamente es el deseo, pero tampoco uno puede estar forzando a nadie ni llevando las cosas para lo que uno quiere. Uno ve la realidad del club y la acepta y se pone muy contento cuando el club está en lo más alto de la Primera División, compite internacionalmente que, por ahí, hoy por hoy no le está pasando”, insistió y agregó: “Es como que todo está mal, pero Atlético está hoy por hoy en Primera División y la verdad que tienen que estar muy contentos los hinchas, los dirigentes, los mismos jugadores que están hoy por hoy en Atlético Tucumán porque no es fácil estar en Primera División y mantenerse desde el 2015 hasta el día de hoy”.

“Uno sabe que está sobre el final y voy semana a semana, partido a partido, mes a mes, porque hoy por hoy, toco madera, me toca lesionarme con una lesión complicada y le digo a mis hijos hasta acá llegué y me voy a mi casa y me recupero para poder jugar en una plaza con mis hijos. Esa es la realidad porque uno vive el día a día y está expuesto constantemente con el tema del fútbol y una lesión hoy a los 39 años no es lo mismo que una lesión a los 26”, remarcó.