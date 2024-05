AMPLIAR Tomaron el Ministerio de Salud

Trabajadores de la salud se suman a las protestas de policías y docentes en Misiones

En una nueva jornada de protestas en Misiones, los trabajadores de la sanidad tomaron el miércoles el Ministerio de Salud en reclamo de mejoras salariales.

Por su parte, los Guardaparques levantaron el acampe que mantenían frente al Ministerio de Ecología tras ser convocados a una mesa de diálogo.

Un grupo de manifestantes que participó de la ocupación de la cartera sanitaria dijo: «Está a la vista lo que estamos haciendo. Después de varios meses de lucha, la salud no se puede quedar así. Este gobierno tiene que darse cuenta que algo tiene que cambiar».

Trabajadores tomaron el Ministerio de Salud de Misiones

«Nosotros no podemos vivir con este sueldo realmente miserable e imposible. No, aguantamos. Llega un diez, un quince del mes y ya la gente empieza a usar tarjeta de crédito o se empieza a endeudar con préstamos que son onerosos», agregaron.

La protesta se intensificó tras la firma del acuerdo salarial: «Hemos tomado ahora el ministerio. Se firmó ayer un acuerdo por 18% de aumento en nuestro salario, un acuerdo firmado por gente que realmente ha vendido nuestra lucha. Esa gente no nos representa y no estaban en la lucha, no son trabajadores».

«Nosotros pretendemos que Salud sea quien negocie el sueldo de los trabajadores de salud, no esa comisión que no representa nuestros intereses. Queremos que se convoque a la gente de salud en una mesa de negociación, que se reconozca nuestro trabajo y nuestro esfuerzo», concluyeron.

Guardaparques fueron convocados a una mesa de diálogo

En paralelo, los guardaparques levantaron la protesta al ser convocados a una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de Misiones.

La misma está prevista para el próximo 29 de mayo. Además, se estableció una «amnistía» para aquellos que se movilizaron en las últimas horas.

De esta manera, los guardaparques retoman sus actividades en las áreas protegidas hasta la próxima semana cuando se vuelvan a reunir en asamblea para esperar resultados de la reunión.

“Los sueldos no llegan a la canasta básica; un guardaparques con 30 años de servicio, con la máxima categoría dentro del cuerpo de Guardaparques, con un sueldo de 510 mil pesos, ya prácticamente esperando su retiro”, sentenció Jorge Bondar, jefe del cuerpo de Guardaparque de Misiones.

Los 110 guardaparques provinciales se habían unido al reclamo de los efectivos policiales y del Servicio Penitenciario Provincial y los docentes que no acordaron con el gobierno provincial.

Ahora se suman a Salud Pública y los docentes nucleados en los gremios de UDPM y los gremios que nuclean a los docentes de escuelas privadas que acordaron subas del 18 y 34 % respectivamente.

Jueves de paro docente en todo el país

Los gremios docentes de la CGT, con representación nacional, ratificaron el paro general de 24 horas de este jueves en rechazo de “la ausencia de respuestas a las demandas salariales y laborales” de los trabajadores de la educación” y en reclamo de “la urgente convocatoria a negociaciones paritarias”.

El titular nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas del Consejo Directivo de la CGT, Sergio Romero, ratificó la medida de fuerza de este jueves y ofreció hoy junto con los otros gremios de la educación una conferencia de prensa en el “Salón Saúl Ubaldini” del cuarto piso de la central obrera de Azopardo al 800 para explicar los detalles de la huelga.

Los representantes sindicales docentes que paralizarán las tareas el jueves explicaron “los motivos y alcances de la huelga, que impactará en todos los niveles del sistema educativo (inicial, primario, secundario, técnico e institutos de educación superior y de nivel universitario”, afirmaron.

Romero también advirtió en la conferencia de prensa respecto de “la realidad del sector educativo”, y detalló de manera pormenorizada “la grave situación por la que atraviesan los docentes”.

En la conferencia de prensa participaron las representaciones sindicales de los gremios que integran la paritaria nacional docente y la negociación colectiva en el ámbito universitario.

En un documento firmado por los gremios docentes que integran la CGT (UDA, Sadop, AMET y CEA, que lideran Romero, Marina Jaureguiberry, Sara García y Fabián Felman, respectivamente), las organizaciones exigieron al Gobierno “la urgente convocatoria a la paritaria nacional, salarios por sobre la línea de pobreza, la restitución del Fonid y el financiamiento educativo en todos sus niveles”.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), que lidera Jaureguiberry, convocó a la huelga de 24 horas “en unidad” junto con los otros sindicatos de la educación ante “la insensibilidad y la ausencia oficial de respuestas a las demandas salariales y laborales”, y exigió “la urgente convocatoria a la paritaria nacional del sector”, sostuvo la dirigente en un documento.

La organización sindical sostuvo que desde diciembre de 2023 “el piso salarial se mantiene en 250 mil pesos”, por lo que ante “el mutismo del Gobierno y la grave situación por la que atraviesa la actividad” el Sadop ratificó hoy que “la educación es un derecho humano individual y social reconocido en la Constitución Nacional y que el Estado debe garantizar”, añadió el gremio en el documento.

El Sadop exigió “la recomposición del salario y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los docentes de todo el país; la apertura de la paritaria nacional; la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de aquellos destinados al mejoramiento de la calidad educativa y la recomposición del presupuesto de todos los niveles educacionales”, a la vez que rechazó de forma tajante “las reformas que afectan a los Regímenes Jubilatorios Docentes Nacionales y Provinciales”.

Además, la conducción nacional demandó “salarios justos, dignas condiciones laborales para la totalidad de los docentes y una educación de calidad para el pueblo argentino”, concluyó.

