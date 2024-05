22/05/2024 - Contra la timba

El gobierno boliviano sanciona a 22 bancos por especulación en la venta de dólares

Por no haber cumplido con la banda de tarifas estipulada para las transacciones y, sobre todo, en operaciones ligadas con los dólares, 22 instituciones del ámbito financiero fueron sancionadas por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).

Así se conoció ayer, después de que el ente fiscalizador de la banca oficializara las multas de 20 millones de bolivianos y el inicio de los 22 procesos sancionatorios

Según el desglose, ocho bancos múltiples, un banco pyme, cuatro casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, tres sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora son parte de los establecimientos que han incumplido.

En consecuencia, lo que sigue es que las instituciones infractoras están obligadas a devolver 7.9 millones de bolivianos a favor de alrededor de 9.200 clientes que se vieron perjudicados, puesto que pagaron de más en las operaciones que fueron observadas.

“Son más de 9.200 clientes afectados y se ha instruido que los montos cobrados en exceso sean restituidos a estos clientes”, informó Pedro Asturizaga, director de Estudios y Publicaciones de la ASFI.

LAS IRREGULARIDADES

El director de Normas de la ASFI, Amílcar Gonzales, explicó cuáles han sido las infracciones que cometieron las entidades multadas.

Esencialmente, son las siguientes: venta de dólares con el tipo de cambio superior al establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) e incumplimiento del reglamento de tarifas y operaciones en dólares del extranjero a cuentas locales con tipo de cambio mayor al establecido, según lo citado por el portal Urgente.bo.

Gonzales también aclaro que los establecimientos cuentan con un tiempo perentorio para cumplir con el pago. Además, estos están conminados a restituir los dineros a los usuarios que se vieron perjudicados.

La noticia se conoce en medio de las protestas protagonizadas por diferentes sectores sociales debido a la circulación de la divisa estadounidense en Bolivia.

Horas antes de que se conociera sobre las multas a los entes financieros, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, había dicho que “hay dólares” en el mercado nacional, es decir, el número suficiente como para cubrir la demanda de la población. De todos modos, había criticado la forma de distribución efectuada por algunos bancos, por lo cual ya daba luces de posibles sanciones “drásticas”, algo que finalmente pasó.

«El Banco Central ya ha captado 59 millones de dólares. La banca tiene más de 465 millones de dólares. Y hay bancos que van a estar sancionados por no haber otorgado de forma prolija u oportuna estos recursos. Por lo tanto, es ahí donde se está generando este tipo de especulación. Vamos a ser muy drásticos a la hora de poner estas sanciones porque se está causando este tipo de problemas, pero no es que no haya dólares», fueron las palabras de Montenegro.

OPINION