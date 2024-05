21/05/2024 - En General

Venezuela es el primer país que pierde todos sus glaciares

Aunque se tomaron medidas para salvar los glaciares de Venezuela, el camino hacia su desaparición ya estaba muy avanzado.

De 1952 a 2019, Venezuela perdió el 98% de sus glaciares. Este año, a causa del cambio climático, el país sudamericano recibió el golpe fatal, pues ya se reporta que toda su superficie glaciar ha desaparecido.

¿Por qué ya no hay glaciares en Venezuela?

Millones de personas en todo el mundo están viviendo en carne propia los efectos del cambio climático. Las zonas más elevadas del planeta también están pasando por un aumento en sus temperaturas.

Lo anterior fue determinante para que Venezuela viera desaparecer su último glaciar, uno que ya tenía su tiempo contado, y que, aun así, redujo su existencia.

La convulsa situación política de este país de América del Sur no fue nada favorable para salvar al glaciar Humboldt, pues la vigilancia de la región se complicaba con motivo de la escasez de gas y equipos, así como de los frecuentes apagones.

Los especialistas anuncian que países como México, Indonesia y Eslovenia podrían seguir en la lista que abrió Venezuela tras lo ocurrido en Humboldt.

¿Qué pasa si ya no hay glaciares?

Si todos los glaciares y capas de hielo se derritiera, el nivel global del mar aumentaría entre 60 y 70 metros, según estimaciones de la NASA y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

No obstante, aclara el organismo geológico estadounidense, aún existe incertidumbre sobre el volumen total de los glaciares y casquetes polares de la Tierra y del impacto que generaría el aumento de su temperatura.

¿Qué efectos provocaría el deshielo masivo en las costas?

Lo que sí se conoce, es que esta suba marina provocaría la inundación de todas las ciudades costeras del planeta.

De hecho, el aumento del nivel del mar podría hacer que estados enteros e incluso algunos países desaparecieran bajo las olas, desde Florida hasta Bangladesh, asegura un artículo publicado por National Geographic US en 2019 y actualizado en abril de 2023 titulado Sea levels are rising at an extraordinary pace. Here’s what to know (en español: Los niveles del mar están aumentando a un ritmo extraordinario).

En ese mismo sentido, el Informe especial sobre la ciencia del clima, elaborado por el Programa de Investigación del Cambio Global de Estados Unidos y publicado en 2017, señala que el aumento del nivel relativo del mar (o sea, la altura de su superficie con respecto a la altura de la tierra) podría tener otros impactos.

