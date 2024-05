21/05/2024 - Tensiones

España retira definitivamente a su embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei

El presidente dijo que no retirará su embajador en España y volvió a atacar a Pedro Sánchez. "Esto es un tema de índole personal que viene desde antes de las elecciones", sostuvo.

El presidente Javier Milei volvió a atacar a su par de España, Pedro Sánchez, e hizo escalar el conflicto diplomático tras acusarlo de haber hecho campaña para Sergio Massa en las elecciones de 2023, tildarlo de "cobarde" por "mandar mujeres para atacarlo" y "mandarlo al psicólogo". También, cuestionó su decisión de retirar de forma definitiva a la embajadora en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, y aseguró que la Argentina no retirará a su embajador, Roberto Bosch, de España. En las últimas horas, también reposteó una nota que lo califica como "fascista desesperado".

"Pedro Sánchez tiene un complejo de inseguridad. El psicólogo que me recomendaba Alberto Fernández que se lo recomiende a Sánchez a ver si madura. Y que le recomiende un buen abogado a Begoña Gómez porque tiene un montón de causa porque está sospechada de tráfico de influencias", afirmó Milei en una entrevista en La Nación +.

El presidente argentino manifestó que el conflicto con España comenzó antes de las elecciones presidenciales de 2023 cuando Sánchez llamó a votar por Sergio Massa. Milei consideró que luego la agresión creció cuando no lo llamaron desde España al ganar las elecciones. "Él llora interferencia en la política, cosa que es falso, porque fui dar una charla sobre socialismo y capitalismo, y él hizo campaña abiertamente para Massa. No tuvo el decoro de llamarme por teléfono (después de las elecciones)", sostuvo respecto a Sánchez.

Horas más tarde, el Presidente compartió una nota del Panam Post titulada "Pedro Sánchez, el fascista desesperado". Allí, el periodista Marcelo Duclos señala que el mandatario español "que acusa de autoritario al mandatario argentino, dejó en evidencia que el fascismo es todo suyo" y que para él "no hay diferencias entre persona y Estado". Mientras que, al mismo tiempo, le dio retweet al líder de Vox, Santiago Abascal, que aseguró que en España "dejan entrar a ciento de miles de inmigrantes ilegales, entre ellso a yihadistas, y pretenden prohibir la entrada a un solo hombre por defender de los insultos de Sánchez... El autócrata está desatado". "El principio de revelación a escala planetaria", agregó el libertario.

En este marco, Milei volvió a acusar a Alberto Fernández de ser asesor de Sánchez, algo que el ex presidente desmintió, y disparó contra el mandatario español. "Sánchez es un cobarde, manda a mujeres a agredirme. Se me dijo ultraderechista, que para ellos es decir nazi. Se me dijo fascista, misógino, xenófobo, anticiencia, cultor del odio. Todo un rosario de insultos", indicó.

Ante esto, cuestionó la decisión de España de retirar de forma definitiva a la embajadora en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez. "Es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante", remarcó el mandatario y aseguró que la Argentina no retirará a su embajador, Roberto Bosch, de España. "No voy a ser tan imbécil de repetir semejante error", argumentó.

En la misma línea, agregó que su par español "es tan fatalmente arrogante que ante un problema personal por una frase que no contenía nombres, se sintió aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez y, a partir de ahí, hace una escalada diplomática sin sentido y, como si esto fuera poco, él se cree que es el Estado".."Es bien de socialista. Si cree que alguien habló de una persona de su familia, su mujer, involucrada en casos de corrupción, hay que explicarle que él no es el Estado y no es España y mucho menos su mujer", sostuvo, y agregó: "Está manchando la reputación internacional de España y esta dejando los personajes siniestros que son los socialistas".