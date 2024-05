21/05/2024 - Paritarias

Tucumán cerró un nuevo acuerdo salarial con gremios estatales

El PE y los gremios estatales firmaron un aumento salarial de 100 mil pesos en dos partes, pagadero con los sueldos de mayo y junio, que se incorporarán al sueldo, por lo tanto 25 mil pesos más se sumarán al aguinaldo.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, y los ministros del Gobierno y Justicia, Regino Amado, y de Economía, Daniel Abad, firmaron este martes en Casa de Gobierno un nuevo acuerdo salarial con los gremios del Estado.

"El gobierno de la provincia lleva 180 días de gestión y ya nos hemos sentado 3 veces a recomponer el salario". Así lo expresó hoy el gobernador, Osvaldo Jaldo, luego de firmar en Casa de Gobierno un nuevo acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Gremios Estatales y Municipales; la Unión de Gremios Estatales (UGE) y el gremio de Vialidad.

"En momentos de dificultades económicas a nivel nacional y que Tucumán no está exenta, estamos haciendo un gran esfuerzo desde la parte gremial que representan a los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, y también de parte del Gobierno", empezó diciendo Jaldo al finalizar con la primera tanda de firmas de este martes.

En diálogo con la prensa, el Primer Mandatario remarcó: "Entendemos que el proceso inflacionario va deteriorando los salarios de los empleados públicos, por eso hemos trabajado desde la semana pasada en paritarias, donde hoy ya estamos firmando los primeros acuerdos".

"Hemos escuchado a todos los secretarios generales con su propuesta y el Gobierno también llevó propuestas concretas, claras, transparentes, y fundamentalmente de lo que podíamos dar", sostuvo y añadió: "Con los montos que hoy se acordaron seguimos, de alguna manera, atenuando y ayudando para que el salario no se deteriore".

Consultado por la decisión de algunos gremios que se sumarán a un paro nacional el jueves, Jaldo dijo: "Siempre y cuando sea un paro legal, constitucional y los gremios provinciales se adhieran, no tenemos otra que respetarlo".

En referencia a mejores propuestas salariales, el Gobernador afirmó que "ya no hay margen para ningún gremio porque hemos venido discutiendo 15 días, ellos han traído ya varias propuestas, nosotros hemos mejorado y hemos superado varias propuestas y en ese sentido ya no tenemos más que dar".

"Nos costó mucho poner las finanzas en orden en la provincia de Tucumán. Hemos refinanciado una deuda de casi 80.000 millones de pesos, hemos perdido el incentivo docente que venía de la Nación (de casi 1.000 millones de pesos) y que la provincia lo viene aportando para que los docentes lo cobren. También hemos perdido la conectividad que eran casi 300 millones y la provincia lo pone para que los docentes los cobren. Además, hemos perdido la compensación del transporte, casi 1.200 millones de pesos y hoy lo aporta la provincia para que el transporte público de pasajeros", explicó.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, enfatizó: "Hoy, con el Gobernador a la cabeza, pudimos sentarnos a firmar las actas que nos comprometen a hacer efectivo el pago de los incrementos de recomposición salarial pactada para el mes de mayo que se pagan en junio, que es de 50.000 pesos y que impactan en el aguinaldo. Por lo tanto 25.000 pesos más van a ir al aguinaldo que se paga hasta el 20 de junio, dentro del mismo mes, y otros 50.000 pesos en julio a pagarse en el mismo mes de julio".

Tras la firma con el Frente de Gremios Estatales y Municipales, sus representantes Luis Enzo Alarcón, Diego Alfredo Gimenez y Vicente Salvador Ruiz remarcaron su comprensión del contexto económico difícil que atraviesa la provincia.

"No salimos conformes porque todos estos incrementos que se vienen otorgando no son suficientes y no es lo que nosotros venimos a buscar; sin embargo, entendemos", declaró Alarcón y detalló que durante las negociaciones, el equipo económico de la Provincia presentó informes sobre "la caída de coparticipación, la falta de la ley de ganancias que antes se coparticipaba", factores que complican la situación financiera de Tucumán.

A pesar de este panorama, se logró un acuerdo que incluye modificaciones significativas. "Han aceptado nuestra propuesta de cambiar lo que era un bono en dos partes a una suma fija incorporada al sueldo con la implicancia del aguinaldo, y adelantar lo que se iba a percibir en agosto para el mes de julio", explicó Alarcón que destacó la presencia del ministro del Interior, Darío Monteros.

"Esta situación nos da un alivio para seguir bregando por un mejor salario que seguramente y espero que el marco nacional mejore para que en agosto tengamos una verdadera recomposición salarial", sostuvo y remarcó la importancia del compromiso gubernamental con los trabajadores.

Por su parte, Andrés Jaime, secretario general de UGE informó: "Los $80.000 que el Gobierno ofrecía para mayo, junio y que era un bono, nosotros hemos planteado reformarlo por $50.000 para mayo, $50.000 para junio, impacto de $25.000 en el aguinaldo, y obviamente conformar un adicional no remunerativo no bonificable que se sume al haber trabajado el estatal".

"El valor que hemos logrado no es totalmente suficiente pero sabemos que estamos en una situación recesiva donde el Gobierno no tuvo todavía la posibilidad de recuperar lo que perdió por coparticipación", describió Jaime y añadió: "Hay todavía tres leyes que hacen a la recaudación por coparticipación para la provincia. Y estos $100.000 y los $25.000 que impactan también en el aguinaldo, nos dan la posibilidad de sentarnos en agosto a discutir, ya con una certidumbre de ingresos para el Estado provincial por coparticipación, un aumento superior y que vaya también al básico del trabajador estatal".

Finalmente, el secretario General de Vialidad, Víctor Hugo "Kiko" Bazán, al igual que sus pares, subrayó "el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la provincia".

"Sabemos que la situación económica es bien compleja. Y lo que más pudo el Gobernador se dio para todos los trabajadores", dijo.

En esa línea, Bazán se mostró optimista en que la situación mejorará en agosto. "El panorama económico estará más claro y creo que habrá más posibilidad de que lo que se dé vaya al básico y tengamos un mayor porcentaje en esa fecha", cerró.

Cabe destacar que de los actos también participaron el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. Además, en la firma del acuerdo con el Frente de Gremios Estatales y Municipales, estuvo el intendente de Trancas, Antonio Moreno.