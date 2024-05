20/05/2024 - Alarmante

En los cuatro primeros meses del año los femicidios aumentaron un 42% en comparación con 2023 en Chile

Según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, los primeros cuatro meses de 2024, Chile registró un aumento del 42% de femicidios en comparación con el mismo período en 2023. Hasta el 29 de abril, se han consumado 17 femicidios y se han frustrado 106, lo que destaca la urgencia de medidas más efectivas para proteger a las mujeres.

Durante 2023, se registraron un total de 41 femicidios consumados, cifra que asciende a 48 según datos de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, además de 2 suicidios femicidas. También se reportaron 259 femicidios frustrados. Hasta el 29 de abril de 2023, se contabilizaban 12 femicidios consumados.

En 2010, se aprobó la Ley de Femicidio, un avance significativo pero insuficiente para abordar toda la diversidad de violencia contra la mujer, ya que solo consideraba los asesinatos cometidos por cónyuges, convivientes, ex cónyuges o ex convivientes. Según la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, esta ley no reflejaba completamente la realidad del femicidio, al reducirlo exclusivamente a relaciones sexo afectivas. Después de años de críticas, en 2020 se promulgó la Ley Gabriela (Ley n.º 21.212), que amplió el marco legal para considerar femicidio el asesinato de una mujer por razón de su género, sin importar la relación con su agresor.

La Ley 21.212 define el femicidio como el asesinato de una mujer perpetrado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien ha tenido una relación sentimental o sexual. Además, se considera femicidio en casos donde el asesinato ocurra debido a la negativa de la víctima a establecer una relación sentimental o sexual, su ocupación en trabajos sexuales, tras actos de violencia sexual, por motivos de orientación sexual o identidad de género, o en situaciones de subordinación y discriminación evidentes.

Femicidios en lo que va de 2024

Javiera Lucila Jiménez, 23 años, chilena. Asesinada el 12 de enero en Antofagasta.

Guirnet Bustos Mancilla, 58 años, chilena. Asesinada el 16 de enero en Talca, región del Maule.

Tabita Lizana Allende, 31 años, chilena. Asesinada el 20 de enero en Pichilemu, región de O’Higgins.

Michelle Silva Gutierrez, 20 años, chilena. Asesinada el 20 de enero en San Felipe, región de Valparaíso.

Ruby Queipul Lican, 37 años, chilena. Asesinada el 31 de enero en San Felipe, región de La Araucanía.

Ari Salgado Arango, 23 años, chilena. Asesinada el 21 de febrero en Maipú, región Metropolitana.

Karina del Valle Motaval, 49 años, venezolana. Asesinada el 5 de marzo en Santiago, región Metropolitana.

Madely Aduviri Córdova, 18 años, boliviana. Asesinada el 6 de marzo en Alto Hospicio, región de Tarapacá.

Kissinver Pacheco Valenzuela, 33 años, chilena. Asesinada el 10 de marzo en La Florida, región Metropolitana.

María Carrillo Sotoki, 72 años, chilena. Asesinada el 11 de marzo en Lebu, región del Biobío.

Paola Cofre Arellano, 56 años, chilena. Asesinada el 22 de marzo en Talca, región del Maule.

Solange Argomedo Ramírez, 39 años, chilena. Asesinada el 30 de marzo en Maipú, región Metropolitana.

Paulina Cáceres Espinoza, 17 años, chilena. Asesinada el 1 de abril en Ovalle, región de Coquimbo.

Nelly Quispe Tamargo, 25 años, boliviana. Asesinada el 21 de abril en Melipilla, región Metropolitana.

Daniela Silva Álvarez, 30 años, chilena. Asesinada el 22 de abril en Valparaíso, región de Valparaíso.

Catalina Herrera Barra, 23 años, chilena. Asesinada el 24 de abril en Pozo Almonte, región de Tarapacá.

Gabriela Flores Bustamante, 23 años, chilena. Asesinada el 29 de abril en Osorno, región de Los Lagos.

Adiconalmente, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres contabiliza el caso de Irenía Gavilán, asesinada por su hijo en Los Ríos; y otro asesinato en Alto Hospicio, cuya identidad aún no ha sido registrada.

Al respecto, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así como del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), en conversación con El Mostrador Braga, comentan que “la violencia de género es un problema estructural que no distingue zonas geográficas, ni sectores políticos ni socioeconómicos. Por eso, es indispensable que este problema que hemos definido como un problema de seguridad pública, lo enfrentemos intersectorialmente como Estado, con un trabajo coordinado entre las instituciones que conforman el circuito intersectorial de femicidios (CIF)”.

Desde el SernamEG, afirman que están realizando accciones que buscan prevenir y erradiacr la violancia contra las mujeres. “Estamos desarrollando una intervención con una mirada más comunitaria, concentrada en la vinculación con las organizaciones sociales y educativas, lo que permite involucrar a todos y todas en la prevención. Además, estamos cumpliendo con el mandato presidencial de contar con un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género en cada región para poder atender a las mujeres que han vivido violencias graves, como es la violencia sexual. En cuanto a las acciones realizadas por el Ministerio de la Mujer, prontamente se va a promulgar la ley integral contra la violencia hacia las mujeres que considera la creación de un sistema integrado de casos que permitirá una mejor articulación del Estado en causas de violencia contra la mujer. Además se incorporó una fiscalización de las medidas cautelares que permitirán un mejor seguimiento de estas y un fortalecimiento del rol de representación jurídica del SernamEG para llegar antes y más rápido, ya que hoy el servicio solo puede tener la representación jurídica de las víctimas o sus familias si es nos dan su patrocinio”, puntualizan.

El Mostrador