16/05/2024 - Congreso

Tensión entre la Rosada y el Senado: acusan a Villarruel de "borrarse" para conseguir votos de la Ley Bases

En la mesa chica de Javier Milei cruzaron a la Vicepresidenta. Le piden "asistencia" para sacar la ley. Mandaron a funcionarios de la Casa Rosada a buscarla al Congreso. Además, la critican por no posponer el informe de gestión del jefe de Gabinete ante la Cámara Alta mientras se debatía la Ley Bases.

Al Congreso arribaron este jueves el ministro de Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento, María Irazabal Murphy. Luego, llegó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según relataron fuentes parlamentarias de los libertarios a El Destape, "le fueron a pedir asistencia a Victoria" y la acusaron de querer "borrarse". "Necesitamos aunar esfuerzos para lograr la mayor cantidad de votos, ella tiene diálogo con gran parte de los senadores, debería ayudar para destrabar negociaciones", se quejaron.

Se viven momentos cruciales en la Rosada y el Senado para el futuro de la ley y el Pacto de Mayo. Desde el despacho de la Vicepresidenta cruzaron a la Rosada y afirmaron a este portal que "no le dieron ninguna herramienta a Villarruel para negociar en la ley ni la legalizan como interlocutora del Gobierno".

Por otro lado, Posse concurrió el miércoles al Senado para responder las preguntas de los senadores. Un informe de gestión que ya venía postergado desde abril y que generó cruces internos en el Gobierno. Por eso, el miércoles no hubo ningún avance en el debate en comisión de la ley. El Gobierno está al borde de hacer naufragar el Pacto de Mayo. La ley es clave para Milei. Sin ley, no llega al 25 de mayo en el acuerdo con los gobernadores.

Por eso, esta semana que está concluyendo era importante para que La Libertad Avanza consiguiera dictamen este jueves y poder sesionar el jueves próximo y llegar, si sale, con la ley aprobada en general. Un integrante de la mesa chica de Milei por eso salió a cruzar a Villarruel. "Se pasa de institucionalista", la chicaneó. Además, consideró "un error" hacerlo en medio del debate de la ley. "La podía haber pateado para más adelante. No era este el momento. Perdimos un día, realmente", explicó a esta fuente del Gobierno en off a El Destape.

Posse demoró más de un mes su ida al Senado. En el medio, pidió cambiar el reglamento para no cruzarse con los senadores. Hubo un pedido cara a cara a Villarruel pero la negociación fracasó y generó cruces entre el jefe de ministros y la vice. Luego, ambos llegaron a un acuerdo la semana pasada y se decidió hacerlo como se realiza habitualmente este tipo de actos en el Congreso y cumplir con la ley. El funcionario fue al Senado y estuvo casi ocho horas respondiendo preguntas a los senadores. Su informe de gestión para contar y defender los cinco meses de gestión de Milei constó de más de 1300 preguntas.

El Pacto de Mayo está al borde del fracaso. "Si hoy no hay dictamen, no habrá gobernadores en Córdoba", avisó un funcionario del entorno de Milei. El 25 de mayo será entonces un acto libertario en el Cabildo de esa provincia encabezado por el Presidente. De no haber acuerdo hoy en el Senado, se apunta a una sesión para la semana posterior al 25. ¿Será el 30 de mayo? Por eso, en el Gobierno ya habla de un "Pacto de Junio o Pacto de Julio". Podría realizarse en ese caso el 20 de junio en Rosario o el 9 de julio en Tucumán.