15/05/2024 - Peronismo

El PJ confirmó las internas de noviembre y convocó a movilizarse contra la ley Bases

El Consejo del Partido Justicialista se reunió anoche en la sede de Matheu y confirmó, por unanimidad, la convocatoría a elecciones internas para el 17 de noviembre, día del militante, cuando se deberán elegir las nuevas autoridades. Hasta tanto, la conducción estará a cargo de una comisión de acción política (CAP), con representación de todos los sectores.

En coincidencia con el revival del menemismo que empuja el Ejecutivo, el Partido Justicialista convocó a internas partidarias para el 17 de noviembre. Desde aquella época de Carlos Menem y Antonio Cafiero que no hay una gran interna en el peronismo, situación que se podría repetir en caso de que no se llegue a un consenso y el próximo liderazgo deba resolverse mediante el voto de los afiliados. Una vez más, quedó postergada la designación de la Comisión de Acción Política (CAP) que debe actuar como nueva conducción en reemplazo del presidente en uso de licencia Alberto Fernández. Otra vez la decisión de los nombres quedó en manos de los cinco vicepresidentes, quienes deberán convocar a una mesa amplia y representativa de todos los sectores. Por otro lado, el PJ acompañó la decisión de realizar una gran movilización al Congreso contra el DNU 70/2023 y la ley Bases, el día que este proyecto sea debatido en el Senado.

"Este Consejo Nacional del Partido Justicialista respalda a los legisladores nacionales que rechazan con el voto este proyecto de ley e insta a los senadores y diputados afiliados a este partido y a la totalidad del cuerpo legislativo a que también lo rechacen total y completamente, y convoca a toda la militancia y al pueblo en su conjunto a movilizar al Congreso y a cada plaza del país con su bandera argentina el día que se vote este proyecto", concluyó el documento distribuido, íntegramente dedicado al proyecto de ley Bases. La convocatoria a la movilización la había presentado días atrás el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, y luego se sumaron la CGT, las CTA, organizaciones sociales y de derechos humanos. Anoche terminó por sumarse el PJ oficialmente.

Del encuentro de ayer participaron gobernadores como Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, senadores como Eduardo "Wado" de Pedro, Juan Manzur, Lucía Corpacci y Sergio Uñac, sindicalistas como Héctor Daer, Pablo Moyano y Hugo Yasky, también Santiago Cafiero, Cristina Alvarez Rodríguez, Agustín Rossi. Rápidamente coincidieron en la necesidad de avanzar en el proceso electoral, algo que ya venía conversado en las charlas previas. Para que resulte exitoso, encararán una campaña de afiliación y se renovarán los padrones. Había trascendido que se eligiría el 17 de noviembre como fecha de convocatoria, una fecha importante para la liturgia peronista porque es el día del militante, en recuerdo al retorno de Juan Péron del exilio.

El diputado y preisdnete del PJ Bonarense, Máximo Kirchner, sorprendió al convocar un día antes a internas en la Provincia para el mismo día, apuntando a una revalidación de liderazgos. A algunos no les cayó muy bien. "Soy consejero y me enteré por Twitter", sostuvo el ministro de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque. Ayer, algunos plantearon que no había sido una buena idea adelantarse a la resolución que tomaría la conducción nacional.

En su reaparición pública, Máximo Kirchner buscó desescalar los cruces de los últimos días. "No hay interna, se inventa", respondió en Gelatina. Por su lado, Kicillof apuntó a lo mismo. "Hay que acompañar la vida interna de los partidos", le respondió el gobernador a Tiempo cuando lo consultaron por el llamado a internas también en la Provincia. Este miércoles. Kicillof estará en Chubut para firmar algunos acuerdos con el gobernador Ignacio Torres, que si bien es del PRO, ha sido de los más críticos a la gestión de Javier Milei y los recortes a las provincias. Así como dias atrás compartió un acto de entrega de patrulleros al gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la visita a Rawson para dar unas ambulancias es una muestra de la voluntad de Kicillof de mostrarse a nivel nacional y de tender puentes con mandatarios de otros partidos, algo que al kirchnerismo siempre le costó.

Por fuera de cualquier tensión, todos los participantes del Congreso del PJ coincidieron en la necesidad de unir fuerzas para el rechazo a la ley Bases. Varios senadores que pasaron por la sede de Matheu se fueron antes para volver al plenario de comisiones en el que se seguía discutiendo la ley. Incluso, hubo reclamos de parte de los representantes de Entre Ríos y de Corrientes para que se les reclame a los senadores Edgardo Kueider y Camau Espínola -elegidos por el justicialismo pero hoy en un bloque disidente- que se pronuncien en contra del proyecto del Ejecutivo. El planteo fue que, el día de la sesión, el peronismo tenía que aportar para que los alrededores del Congreso fueran una expresión del rechazo popular.