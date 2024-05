14/05/2024 - Legislatura

Aprobaron ley que multa a empresas de colectivos cuando no presten servicio

Fue uno de los proyectos que se aprobaron este martes en la Legislatura. También, obras viales y normativas para seguridad.

Este martes se desarrolló durante la mañana, la sesión legislativa especial convocada por el presidente de la Cámara, el vicegobernador Miguel Acevedo, donde entre otros temas se aprobó la prórroga hasta el 31 de mayo de 2026 de la Emergencia del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Provincial, dispuesta por la Ley N° 9538, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Pero el primer tema, el que más tiempo de debate ocupó, fue el tratamiento del proyecto de ley que solicita las modificaciones a las leyes N°9119 (Colegio de Jueces y Oficina de Gestión de Audiencias), permitiendo extender la competencia de los jueces; y la modificación de la ley N°6238 (Orgánica del Poder Judicial), que fue sancionada por los parlamentarios.

También los parlamentarios aprobaron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que solicitó modificaciones a las leyes N°3656 (Orgánica de la Policía de Tucumán) y N°3823 (Normas Reglamentarias para el Personal Policial).

La iniciativa que establece un Régimen Preventivo y de Control de Actividades con Metales No Ferrosos (materiales que carecen de hierro en su composición) y la norma que amplía hasta el 31 de mayo de 2026 la Emergencia del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Provincial (extendida por dos años más según el artículo 1° de la ley N°9538), fueron sancionadas por el cuerpo.

Además, se trató un proyecto de resolución (que no estaba en el orden del día) y que solicita al Poder Ejecutivo proceder a no liquidar, no abonar y descontar a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (A.E.T.A.T) los días de no prestación del servicio.

También se sancionó la creación del Sistema de Alerta de Emergencia y Catástrofe (SAEC), que permitirá informar a la población sobre situaciones de emergencia, con especial énfasis en desastres naturales y casos de secuestros o extravíos de niños menores de edad; la modificación de la ley N°8933 (Código Procesal Penal), y la desafectación del dominio público de una fracción de terreno del Superior Gobierno de la Provincia para cederlo en donación a Universitario Rugby Club.

En otro tramo de la sesión, los legisladores dieron tratamiento favorable a los dictámenes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, que solicitan la realización por parte del Poder Ejecutivo de trabajos de pavimentación en un tramo de la Ruta Provincial N°308 (desde el paraje Boca de la Quebrada hasta la Villa de Escaba) y la construcción y señalización de una bicisenda desde la ciudad de Juan Bautista Alberdi hasta el balneario El 25, dentro del marco de la ley N°9554.

Por último, se resolvió declarar el beneplácito por el premio internacional recibido por la doctora María Pía Taranto, investigadora del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), quien en enero de 2024 fue distinguida con el premio “Sanders Inaugural” por la junta directiva de la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos (ISAPP, por sus siglas en inglés).

En un emotivo momento, se rindió homenaje a Teresa Felipe de Heredia, histórica dirigente del peronismo capitalino, quien falleció el 10 de mayo a los 95 años de edad. Del mismo modo, los parlamentarios lamentaron el accidente en el que fallecieron el concejal David Nieto, edil de Aguilares, y los docentes catamarqueños Martín Herrera y Carmen Cejas, en un hecho vial ocurrido este lunes a la noche sobre la ruta 157.