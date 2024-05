08/05/2024 - ATEP

"El gobierno incumplió y dilata el diálogo salarial"

Los docentes tucumanos nucleados en la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) confirmaron al Gobierno de la Provincia, a través de una nota, que adherirán al paro general convocado por la CGT para este jueves 9 de mayo. Tucumán será un desierto.

El escrito enviado al gobernador Osvaldo Jaldo, describe los fundamentos por los que el gremio llama a sus docentes a no presentarse a trabajar. A nivel nacional estos reclamos incluyen la restitución de la Ley FONID, la restitución de la PARITARIA NACIONAL, el envío de fondos para comedores y programas nacionales, el aumento salarial urgente para los docentes jubilados y en contra de los tarifazos y cualquier pacto en contra de los trabajadores”.

Por su parte, a nivel provincial, desde ATEP reclaman que “el gobierno incumplió en la convocatoria y dilata, indefinidamente, el diálogo salarial y a expensas de las necesidades de la docencia”.

Y agregaron: “Porque nuestro salario se encuentra un 60% por debajo de la línea de pobreza, porque el paro es un recurso constitucional para que los trabajadores defiendan sus derechos y expresen sus reclamos”.

¿Habrá clases en Tucumán por el paro de la CGT?

La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió el martes al paro general a nivel nacional que realizarán diferentes gremios y que en Tucumán habrá adhesión. “A pesar de la medida de fuerza las escuelas el jueves estarán abiertas”, dejó en claro la funcionaria.

A su vez explicó que “en este caso los motivos del paro están dentro de la ley y los docentes expresan estar sufriendo”, explicó y lo diferenció del anterior que había llevado adelante la Ctera por el incentivo docente, “donde la provincia sí lo está pagando” y no “había motivo para acompañar por parte de los gremios tucumanos”.

“Aquí respetamos lo que decidan los gremios y las personas si creen que hay motivos para hacerlo”, cerró.

Paro en Tucumán

Colectivos

Pablo Gutiérrez, secretario gremial de UTA Tucumán, en diálogo con LV12 dijo: "UTA nacional adhiere a la medida de la CGT. UTA es una unión, lo que disponga el consejo directivo va a ser acatado por todas las seccionales del país", sostuvo. En ese sentido aseguró que cada vez que se convocó a un paro nacional UTA siempre se adhirió. Respecto a la modalidad de la medida de fuerza en Tucumán explicó que será "sin asistencia a los lugares de trabajo a partir de las 0 horas del día jueves por 24 horas".

Salud

En un comunicado de prensa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), seccional Tucumán, informó su adhesión al paro. "ATSA Tucumán se adhiere al paro nacional decretado por la CGT. Este paro es sin asistencia a los lugares de trabajo, tanto el sector Público como privado", informaron.

Bancos

Este jueves en los bancos en Tucumán no habrá atención al público ya que el gremio que agrupa a los empleados bancarios también decidió adherir a la medida de fuerza de la CGT.

Aeronáuticos

Entre los distintos gremios que se adhieren a este paro del 9 de mayo, se encuentra la Asociación del Personal Aeronáutico de Tucumán. "Como central de los trabajadores y trabajadoras de Tucumán, adherimos a la medida y nuestro gremio va a acatar un paro de 24 horas en reclamo a las políticas de ajuste que hay para la clase obrera", confirmó en LV12, Daniela Juantorena, referente de APA.

Comercio

SEOC Tucumán adhiere al paro que el consejo directivo de la CGT (Confederación General del Trabajo) llevará adelante este jueves. "Alineados a los reclamos y demandas del movimiento obrero, los trabajadores/as mercantiles hemos decidido parar en defensa de las fuentes de trabajo, de la industria nacional y en defensa del sistema previsional argentino", expresaron desde el gremio que nuclea a los empleados de comercio.

Estatales

ATE Tucumán es otro de los gremios que adhiere al paro nacional de este jueves. Así lo confirmaron a través de un comunicado de prensa. "Las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional impactan directamente contra los salarios de los trabajadores y debemos frenar el brutal ajuste", sostienen en el escrito. Jorge Flores, secretario general de ATE Tucumán, remarcó que desde que asumió Milei el gremio adoptó una postura de lucha. "Somos los primeros que tenemos que estar en las calles. El día de mañana tenemos que estar todos en las calles", aseveró.

UPCN

El gremio de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Tucumán publicó un comunicado apoyando el paro nacional de este jueves convocado por la CGT.

Construcción

Desde la UOCRA Tucumán comunicaron que se sumarán al paro nacional de este jueves. "La Patria no se vende" es el lema del gremio de la construcción para acompañar la medida de fuerza.

Camioneros

El Sindicato de Camioneros de Tucumán expresó su adhesión a la medida de fuerza "en contra del ajuste y en defensa de los derechos de los trabajadores". Informaron que la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo.

Trabajadores Rurales

"Informamos que cómo consecuencia de las medidas del Gobierno Nacional tomadas directamente en contra el pueblo trabajador, y abiertamente orientadas a vulnerar derechos individuales básicos, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), se suma al reclamo de toda la sociedad y adhiere a la medida dispuesta por la CGT para el próximo 9 de mayo", expresaron desde la seccional Tucumán de UATRE.

Gastronómicos

UTHGRA Tucumán adhiere al paro convocado por la CGT en reclamo de las políticas que implemente el Gobierno del presidente Javier Milei. ¿Cómo incidirá la medida de fuerza en los bares y restaurante de Tucumán? "Nosotros en principio dejamos la decisión para cada empresario", expresó el presidente de la Unión Hotelera y Gastronómica de Tucumán, Ernesto Gettar. "Al empresario no se le puede direccionar qué es lo que va a hacer, cada uno sabe cómo tiene que actuar para su negocio y cuáles son las posibilidades de tratar de mantener las fuentes laborales abiertas", agregó. Respecto a cómo cree que será mañana la actividad en la gastronomía tucumana, dijo "no tengo el relevamiento completo, pero va a haber algunos que sí y otros no va a depender de la posibilidad que tenga cada uno. No es un tema político sino es un tema netamente económico para nuestro sector".