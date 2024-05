08/05/2024 - Recitales

La Banda Sinfónica repone el concierto "Puro Swing"

La función será este domingo 12 a las 20h en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601). Entrada general $3.000.

A pedido del público, el Ente Cultural de Tucumán repondrá el exitoso concierto “Puro Swing”, a cargo de la Banda Sinfónica de la Provincia que dirige el Mtro. Álvaro García.

La Symphonic Jazz Band ofrecerá a los presentes un recorrido por distintos géneros dentro del Jazz, desde Blues con canciones de Ella Fitzgerald y George Gershwin, interpretadas por Melina Imhoff, tales como Summertime y New York New York; otros temas famosos como My Way y Love cantadas por Martín Alves, hasta la presentación y debut del Cuarteto Vocal Femenino The Tramps con grandes éxitos como Night and Day, In The Mood y The Lady Is a Tramp, entre otros tantos que llevaron a la fama a grandes músicos de jazz.

Todos ellos estarán acompañados por el Cuarteto Base Jazz, integrado por Nicolás Tula (Piano), Leo Vera (Guitarra), Mathias Agüero Hinz (Bajo) y Juan José Quinteros (Batería). La Symphonic Jazz Band cerrará la velada interpretando temas de Duke Ellington, Benny Goodman, Harry James, Cole Porter y George Gershwin.

Se trata de un espectáculo único para el país por las características del estilo, por la cantidad de músicos que participan, por la envergadura de los vocalistas, el swing y la capacidad de improvisación del Cuarteto Base y finalmente por el debut del grupo femenino The Tramps interpretando y dando vida a conocidas melodías que todos escuchamos y disfrutamos alguna vez.