Si bien bajaron los casos aclaran que "el dengue todavía no pasó"

El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, acompañado por miembros de su gabinete, encabezó la reunión semanal donde evalúan junto a los referentes provinciales los índices epidemiológicos.

Medina Ruiz comentó que, a nivel regional, la situación sigue compleja: “Hay más de 5 millones de casos en Brasil y unos 438 mil en Argentina, en lo que respecta al dengue. En cuanto a la provincia hemos superado los 56 mil. Además, se agregaron de la semana pasada 3.100 casos y hay algunos notificados de semanas anteriores”.

En la oportunidad, el funcionario explicó que de todos modos se está demostrando que hay una disminución en la curva, con una meseta más baja con alrededor de 400 casos de pacientes con síndrome febril que consultan a las guardias. “Recordemos que en algún momento eran 1.800 a 2.000 consultas diarias y ahora hay una disminución, pero el dengue todavía no pasó. Es muy importante recordar que el mosquito lamentablemente en la región sigue presente. En Tucumán vamos a tratar de eliminarlo, pero en este caso, en este momento, hay circulación viral presente”, remarcó.

En este sentido, el ministro instó a la población a continuar con los cuidados como el uso de repelente y eliminar los cacharros que hay en los domicilios. “Por otro lado, saben que hoy hemos comenzado a vacunar al personal de Seguridad. Que mañana comenzamos con Educación y posteriormente se verá qué otro grupo, pero estamos vacunando en forma sostenida ya contra el dengue, que es una herramienta más”, explicó.

En lo que refiere a influenza, la gripe, Medina Ruiz Indicó que es una enfermedad de este tiempo y de esta estación: “Hemos detectado presencia del virus de la influenza A en algunos pequeños. Y es muy importante saber que esta enfermedad respiratoria se puede prever con el uso del barbijo, la higiene de manos, la ventilación de los ambientes. Entonces es fundamental que una persona que tiene sintomatología respiratoria use barbijo para no contagiar a otros. Y también una persona que no quiere contagiarse, porque está inmunodeprimida o tiene alguna situación inmunológica deficiente, lo use”.

El ministro recordó que sigue vigente la resolución de los servicios de salud, tanto públicos como privados, en las salas de espera o mientras uno transita en los servicios de salud, el uso del barbijo es importante. “En este caso, en estos momentos, hay personas que consultan a los servicios de salud, algunos con dengue y fiebre, y por lo tanto están inmunodeprimidos, con glóbulos blancos bajos. Y hay otras personas que pueden estar cursando enfermedades respiratorias. No sería bueno que una persona que tenga inmunodepresión, que tenga glóbulos blancos bajos, se contagie de una enfermedad respiratoria. Por eso es muy importante el uso del barbijo y la higiene de manos para protegernos”, destacó.

Por su parte, la licenciada Rita Ivanovich, a cargo de la sala de situación, contó que durante el encuentro se habló mucho sobre el dengue: “Estuvimos primero viendo la situación nacional, en la cual lo que observamos fue que hasta la semana 17 se notificaron más de 438.000 casos. Pudimos ver que el pico se dio en la semana 12, esa semana hubo más de 56.000 casos notificados. En lo que respecta a la región que presentó mayor incidencia de casos fue justamente el NOA. Y observamos también que los grupos de edad que presentaron mayor incidencia fueron las personas de entre 20 y 39 años, con un predominio del sexo femenino en un 55%”.

La profesional manifestó que a nivel de la provincia se notificaron 56.890 casos hasta la semana 18: “Básicamente lo que estamos recalcando es que a pesar del descenso de las temperaturas y del cese de la actividad del mosquito es importante que se continúe tanto con las medidas de prevención como con las medidas del cuidado personal, porque todavía estamos ante la presencia de casos activos en la provincia”.