05/05/2024 - Ceden estructuras

Rio Grande do Sul tiene seis represas en riesgo inminente de colapso

El gobierno de Rio Grande do Sul informó ayer domingo que el número total de represas en situación de emergencia con riesgo inminente de falla debido a fuertes lluvias ascendió a seis en el estado. Este sábado (4), sólo dos represas se encontraban en situación de emergencia con “riesgo de falla inminente, que exige medidas para preservar vidas”.

Las lluvias que azotan el estado desde la semana pasada han afectado a más de 780.700 personas y han dejado 75 muertos .

En total, 18 represas en el estado presentan algún nivel de fragilidad. Además de las seis presas en situación más crítica, otras cinco se encuentran en “nivel de alerta”, que es cuando “las anomalías representan un riesgo para la seguridad de la presa, requiriendo medidas para mantener las condiciones de seguridad”.

También hay siete presas en “nivel de atención”, que es cuando “las anomalías no comprometen la seguridad de la presa en el corto plazo, pero requieren seguimiento, control o reparación en el tiempo”.

Además de la presa 14 de Julio, que falló parcialmente el pasado jueves (2) entre las ciudades de Cotiporã y Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul, la presa PCH Salto Forqueta, en São José do Herval y Putinga, está en riesgo inminente de falla. . En Salto Forqueta se identificaron “ daños en la margen derecha de la presa y daños en la Casa de Máquina, provocados por numerosos deslizamientos de tierra”.

La presa de São Miguel, en Bento Gonçalves, también se encuentra en nivel de emergencia con riesgo de ruptura; la represa SDR, en Eldorado do Sul; la presa Saturnino de Brito, en São Martinho da Serra; y la presa de Arroio Barracão, en Bento Gonçalves

Nivel de alerta y atención.

Entre las represas en nivel de alerta en ciudades de Rio Grande do Sul se encuentran la UHE Doña Francisca, en Nova Palma; la UHE Bugres-Barragem Divisa, en Canela; la presa de Capané, en Cachoeira do Sul; la presa B2, en São Jerônimo; y la presa Tupi, en Taquari.

Las otras siete represas en “nivel de atención” son: UHE Bugres-Barragem do Blang y UHE Canastra, ambas en Canela; la UHE Monte Claro, en Bento Gonçalves y Veranópolis; la UHE Castro Alves, en Nova Roma do Sul y Nova Pádua; la presa PCH Furnas do Segredo, en Jaguari; además de las represas de Samuara y Dal Bó, ambas en Caxias do Sul.

El gobierno estatal también informó que continúa monitoreando las represas de Santa Lúcia, en Putinga; Nuevo de la finca de Aldo Malta Dihl, en Glorinha; Belo Monte, en Eldorado do Sul; y Filhos de Sepé, en Viamão.

El monitoreo de estas represas es realizado por la Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura (Sema), la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y el Operador Nacional del Sistema (ONS).

Fuente: Agencia Brasil