AMPLIAR La vacunación masiva el objetivo

02/05/2024 - Salud

Aumentan en Brasil hospitalizaciones y muertes por influenza y virus sincicial

El número de casos de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) continúa aumentando en el país, principalmente infecciones por virus respiratorio sincitial (VRS) e influenza . Los datos están en la nueva edición del Boletín InfoGripe, difundido ayer jueves por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). La información toma en cuenta la Semana Epidemiológica 17, del 21 al 27 de abril.

Sigue.

Según el boletín, la mayor circulación del VSR ha generado un aumento significativo en la incidencia y mortalidad del SARS en niños de hasta 2 años de edad. Otros virus respiratorios que se mantienen con alta incidencia en la población infantil son el Sars-CoV-2 (covid-19) y el rinovirus. Entre las personas mayores, el número de muertes por SARS sigue siendo mayor, predominando la Covid-19.

En las últimas cuatro semanas epidemiológicas los principales casos de resultados positivos a virus respiratorios fueron:

. 58,0% para el virus sincicial

. 7,9% para Sars-CoV-2 (covid-19)

. 24,3% para la gripe

A. 0,4% para la gripe B

. 38,0% para la gripe

A. 11,6% para virus respiratorio sincitial

. 1,1% para la gripe B

. 35,0% de Sars-CoV-2 (covid-19)

. El 16,3% son de Gripe

A. 0,3% gripe B

En relación a las muertes en las últimas cuatro semanas, los principales responsables fueron:

. 46,4% para Sars-CoV-2 (covid-19)

Al considerar los casos positivos del año en curso, los números son:

. 35,8% virus respiratorio sincitial (VRS)

Ante esta situación epidemiológica, la vacunación es fundamental, destaca el investigador del Programa de Informática Científica de Fiocruz y coordinador del Boletín InfoGripe, Marcelo Gomes. “Es muy importante que la población busque, en particular, vacunarse contra la influenza, la cual tiene una campaña abierta, ampliada a nivel nacional por el Ministerio de Salud para todos los grupos de edad. Pero como no es el único virus respiratorio que circula ampliamente, la vacuna contra la gripe por sí sola no resolverá todos los problemas. Obviamente ayudará a reducir estas hospitalizaciones específicamente asociadas con el virus. Por eso, el uso de buenas mascarillas también es un aliado sumamente fundamental, especialmente para cualquier persona que acude a una unidad de salud, y también para las personas que presentan síntomas de infección respiratoria”.

El investigador también refuerza la importancia del uso de buenas mascarillas (N95, KN95 y PFF2) para quienes presentan síntomas de resfriado. Ayudan a reducir el riesgo de transmisión a otras personas. “Descanse, aíslese, porque esto también ayudará no sólo a su propia recuperación, sino también a reducir la exposición del resto de la población”, aconseja Marcelo Gomes.

Estados

En el análisis por unidades federativas, 22 registran un aumento de casos de SARS en la tendencia de largo plazo:

. Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo y Tocantins.

En relación a los casos de SARS por Covid-19, el indicio es una caída en los estados del Centro-Oeste, Sudeste y Sur. En las demás regiones la tendencia es de estabilidad en niveles relativamente bajos.

Capitales

En el análisis por capital, 19 muestran signos de crecimiento en los casos de SARS:

. Aracaju, Boa Vista, Plano Piloto y alrededores de Brasilia, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo y Victoria.

Fuente; Agencia Brasil