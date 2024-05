AMPLIAR Desastre absoluto en la region

02/05/2024 - Desastre

Las lluvias dejan 19 represas en estado de emergencia en Rio Grande do Sul

En el comunicado difundido ayer, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Infraestructura (Sema) informó que está monitoreando 14 represas de usos múltiples que se encuentran en estado de alerta, incluida la de la Usina 14 de Julio.

Sigue.

Parte de la estructura de 14 de Julio , ubicada entre Cotiporã y Bento Gonçalves, en la Sierra Gaúcha, a unos 170 kilómetros de Porto Alegre, se rompió en la tarde de este jueves, aumentando el riesgo de aumento del nivel del río Taquari. provocando inundaciones e inundaciones en al menos siete ciudades (Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas y Lajeado) en la cuenca del río Taquari-Antas.

Las áreas de influencia de cinco de las 14 estructuras monitoreadas por la Sema se encuentran en proceso de evacuación. Son: la presa de Santa Lúcia, en Putinga; la presa de São Miguel do Buriti, en Bento Gonçalves; la presa de Belo Monte, en Eldorado do Sul; la presa Dal Bó, en Caxias do Sul; y la presa Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, en Glorinha.

Represas

También según la Secretaría de Estado, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y el Operador Nacional del Sistema (ONS) monitorean la situación de otras cinco represas de generación eléctrica en estado de atención. Ellos son: Capigui, en Passo Fundo; Casa de Vigilancia, en Erval Seco; Herval, en Santa María do Herval; Passo do Inferno, en São Francisco de Paula, y Monte Carlo, entre Bento Gonçalves y Veranópolis.

Según la Sema, el volumen de lluvia estimado para los próximos días podría provocar inundaciones similares a las observadas en noviembre del año pasado, cuando Rio Grande do Sul enfrentó una de las mayores inundaciones de su historia.

Las zonas más afectadas pueden ser las regiones de los ríos Caí y Taquari, que atraviesan municipios con gran concentración poblacional. De momento, la situación más delicada se da en Vale do Caí, donde las cuatro estaciones fluviométricas indican que el río ha superado el nivel de crecida. En el Valle de Taquari, el punto más sensible es la región alrededor de la ciudad de Estrela, donde el curso de agua también superó el nivel de inundación, alcanzando más de 20 metros.

Debido al volumen de lluvias registrado en los últimos cuatro días, el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) considera que en las próximas 48 horas se producirán nuevas inundaciones graduales y repentinas e inundaciones en zonas bajas en “las próximas 48 horas”. muy alta”. de la región metropolitana de Porto Alegre, así como en las mesorregiones Nordeste, Centro-Este y Centro-Oeste Rio-Grandense, además de parte del sur de Santa Catarina.

Según Cemaden, de confirmarse la previsión, las condiciones favorecerán que el nivel de los ríos Taquari, Caí, Sinos, Gravataí, Baixo Jacuí, Maquiné y Três Forquilhas continúe aumentando.

Desde principios del lunes (29), las fuerzas de seguridad del Estado actúan de forma preventiva, orientando y evacuando a las familias de las zonas de riesgo a casas de familiares, amigos o albergues municipales. La acción inicial se concentra en las ciudades de Candelária y Roca Sales, ante el riesgo de eventos climáticos más extremos.

Muertos, heridos y evacuados

El último informe de la Defensa Civil estatal, publicado ayer jueves al mediodía, muestra que al menos 13 personas murieron y 12 resultaron heridas en todo el estado debido a las consecuencias de las intensas lluvias.

Las defunciones confirmadas ocurrieron en los siguientes municipios: Encantado (1); Itara (1); Gran Pantano (1); paverama (2); Salvador del Sur (2); Santa Cruz del Sur (1); Santa María (2); São João do Polêsine (1); Secreto (1) y Silveira Martins (1).

Más temprano, la Defensa Civil registró tres muertes en Santa María, pero corrigió la información a lo largo de la mañana, afirmando que una de esas muertes, efectivamente, se registró en Silveira Martins.

Hay 21 personas desaparecidas y más de 67.860 personas resultaron afectadas de alguna manera por inundaciones, inundaciones, inundaciones y vendavales. El número de personas sin hogar, es decir, personas obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en casas de familiares, amigos o en alojamientos remunerados, alcanza los 9.993, mientras que los que tuvieron que buscar refugio público o en entidades asistenciales suman 4.599 personas.

Fuente: Agencia Brasil