29/04/2024 - Moodys miente

Viceministra aclara que deuda de Bolivia es para inversión y no para pagar sueldos

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró ayer lunes que Bolivia tiene deuda para inversión y no para gasto corriente o pago de salarios, por lo que señaló que la calificación de Moody’s es política para impactar en las elecciones futuras.

“La deuda, los créditos, que nosotros adquirimos no van pues para gasto corriente, no van para salarios (…), están yendo a inversiones, están yendo a proyectos”, dijo la autoridad a los periodistas.

Moody's, con sede en Estados Unidos, anunció, el viernes de la semana pasada una rebaja en la calificación crediticia de Bolivia de 'Caa1' a 'Caa3'. El Gobierno rechazó el informe porque no considera las políticas económicas que permiten proteger la estabilidad y el crecimiento económico del país.

La viceministra resaltó que Bolivia tiene capacidad de endeudamiento, muchos países e instituciones internacionales confían ello; sin embargo, la calificación que hace Moody's es “evidentemente política”.

Además, existe un boicot en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que aún no aprobó diferentes proyectos de ley que viabilizan créditos externos para obras y proyectos de inversión pública en beneficio de los bolivianos.

“Nos sorprende que lo del Teleférico, por ejemplo, que tiene una línea café que no es funcional, que no está generando los recursos, porque no está conectada. Nosotros presentamos un proyecto para darle esa utilidad y nos rechaza el Senado”, lamentó.

La autoridad señaló que el Ejecutivo espera que el Legislativo “reflexione sobre el tema”.

La gestión pasada, cuando las calificadoras de riesgo evaluaron a Bolivia y bajaron su calificación, lo hicieron bajo el argumento de que el país tenía una alta probabilidad de incumplimiento de pagos de la deuda; sin embargo, el Gobierno honró sus deudas de manera puntual, demostrando que esas aseveraciones no eran correctas, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.