AMPLIAR Mensa de Mujica a los jovenes

29/04/2024 - Salud

José Mujica anuncia que tiene un tumor en el esófago

“Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, informó.

Sigue.

Agregó que esta le afectó -entre otras cosas- los riñones, lo que crea “obvias dificultades” para técnicas de quimioterapia o de cirugías.

“Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años”, enfatizó el expresidente, quien apuntó que esta vez habrá que ver qué pasa.

Asimismo, dijo que mientras pueda seguirá militando junto a sus compañeros, fiel a su manera de pensar, y entretenido con sus verduras y sus gallinas.

“Mientras el rollo aguante voy a estar. Quiero agradecerles y transmitirle a los jóvenes de este país que la vida es hermosa y se gasta. El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza. Luchen por el amor”, enfatizó Mujica.

Finalmente, agregó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”.

“Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó.

La doctora de cabecera del expresidente uruguayo José Mujica, Raquel Pannone, aseguró que en los próximos días su equipo médico hará nuevos estudios para “afinar” el diagnóstico del tumor de esófago detectado y evaluar el mejor tratamiento a seguir.

“Esto va a llevar unos días de confirmación y de establecer en qué situación nos encontramos y cuál es el tratamiento mejor para él”, indicó a la Agencia EFE la médica del político de 88 años, quien anunció que el pasado viernes acudió al centro hospitalario Casmu para los chequeos que arrojaron la presencia del tumor.

“Por ahora eso es lo único que se puede adelantar con los datos que tenemos hasta ahora. En los próximos días iremos teniendo más datos. Ahí iremos afinando el diagnóstico y la situación clínica en que nos encontramos para evaluar cuál es el mejor tratamiento para el paciente”, remarcó Pannone.

Consultada respecto de si hay algún estudio puntual ya previsto para un día en concreto, la médica respondió que no, pero que se prevé que se le realicen varios con el correr de los días. EFE