AMPLIAR Entidades civiles y expertos señalan caminos para un proyecto concreto

28/04/2024 - Iniciativa

Deuda histórica: ¿cómo puede Portugal reparar los crímenes coloniales?

Durante la semana, el discurso del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre la responsabilidad del país por la esclavitud en Brasil tuvo repercusión en diferentes sectores de la sociedad de ambos lados del Atlántico. Entidades civiles de defensa de derechos humanos, académicos y autoridades políticas saludaron el discurso, pero exigieron un proyecto concreto de reparación por el conjunto de crímenes y violaciones cometidos durante el proceso de colonización.

Sigue.

Fue la primera vez que un presidente de Portugal reconoció responsabilidad de manera más contundente, pese a que la postura no fue compartida por el consejo de ministros del gobierno portugués .

“Tenemos que pagar los costos. ¿Hay acciones que no fueron sancionadas y los responsables no fueron detenidos? ¿Hay activos que fueron saqueados y no devueltos? Veamos cómo podemos solucionar esto”, dijo Marcelo Rebelo de Sousa.

¿Y cómo podemos cuantificar exactamente los “costos” y las pérdidas causadas por un sistema de explotación y opresión que duró siglos? ¿Sería posible obtener un valor en efectivo? ¿O tendría más sentido hablar de compensaciones políticas, sociales y culturales? Expertos consultados por Agência Brasil señalan una serie de medidas y caminos que deberían tomar el Estado portugués –y brasileño– para reparar los crímenes cometidos contra africanos, indígenas y descendientes.

Formas de reparación

Naiara Leite, coordinadora ejecutiva de Odara – Instituto da Mulher Negra, participó en el Foro de Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, una semana antes de la declaración del presidente portugués. En la ocasión, representantes de Portugal hablaron contra el racismo, pero fueron criticadas por organizaciones brasileñas de mujeres negras, que exigieron una posición más contundente sobre la responsabilidad por la esclavitud y propuestas de reparación.

Con la nueva declaración portuguesa, Naiara advierte de la necesidad de incluir a las principales víctimas entre quienes construirán medidas de reparación. Esto es para que no sean actos aislados de los políticos.

“Mi mayor preocupación es que las organizaciones de la sociedad civil deben tener una participación activa en los grupos de trabajo y procesos. De lo contrario, no lograremos un proyecto de reparación que realmente pueda reducir o responder a los impactos del colonialismo y la esclavitud”, dice Naiara.

En el evento de la ONU, las entidades presentaron demandas sobre los que consideran caminos adecuados para el Estado portugués:

. Creación de museos, centros de memoria y otras instalaciones públicas que reconozcan los impactos de la colonización en la población afrobrasileña;

. Incluir en el plan de estudios oficial de la Red Portuguesa de Educación la asignatura obligatoria “Historia de los Impactos Nocivos del Colonialismo Portugués para el Contexto Brasileño”;

. Firmar pactos efectivos y acuerdos de colaboración con Brasil - así como con otros países que fueron colonizados por Portugal - con el objetivo de promover la reparación a través de inversiones financieras, salvaguardar las memorias y revisar los pactos y asociaciones de nacionalidad y tránsito entre países;

. Alentar a todos los países de Europa fundados sobre sistemas coloniales a adoptar medidas reparatorias para los países del Sur Global que se fundaron sobre la explotación colonial;

. Adoptar medidas efectivas para combatir la xenofobia y el racismo contra la población afrodescendiente en Portugal.

Humberto Adami, presidente de la Comisión de la Verdad sobre la Esclavitud de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB/RJ), destacó el aspecto financiero de la reparación. Entiende que sería importante crear un fondo de caja, con inversiones de todos los Estados responsables de la esclavitud. Un posible modelo sería el creado para los judíos después del Holocausto.

Pero la demanda es compleja y probablemente tardaría algún tiempo en concretarse. Por lo tanto, son necesarias acciones inmediatas.

“Es difícil recaudar este dinero rápidamente. No basta con esperar a que se cree un fondo y hablar de reparaciones dentro de dos generaciones. Puedes trabajar para llegar a las personas que están vivas hoy. Una primera forma es hacer pequeñas reparaciones que puedan mitigar los efectos devastadores de la esclavitud negra en la sociedad brasileña actual. Hay varias cuestiones que apuntan en esta dirección: la demarcación de las tierras quilombolas, la cuestión de los pueblos indígenas, las cuotas raciales. Todas son medidas correctivas. Portugal puede actuar junto con Brasil en estas medidas que ya están en marcha”, afirma Adami.

“Costos” de la esclavitud

Diferentes naciones europeas participaron en procesos de colonización y esclavización, pero cuando se habla del tráfico transatlántico de africanos es imposible no resaltar las acciones de Portugal. Fue la primera nación europea moderna en tomar posesión de un territorio africano: Ceuta, en el norte del continente, en 1425. En las décadas siguientes, creó puestos comerciales en la parte atlántica de África, conocidos como puestos comerciales, desde donde Se podían organizar expediciones al interior en busca de objetos de valor, como metales preciosos y personas.

Se cree que el primer envío de esclavos a Portugal se produjo en 1441, cuando fueron obligados a realizar pesados ​​trabajos agrícolas o mineros. La demanda de trabajadores forzosos aumenta con el establecimiento de ingenios azucareros en las islas del Atlántico. Con la conquista de un vasto territorio en América, los indígenas y nativos africanos se convirtieron en la principal mano de obra. Una de las estimaciones de los investigadores indica que al menos 5,8 millones de africanos esclavizados fueron llevados a la colonia brasileña entre los siglos XVI y XIX.

Estas personas podrían ser capturadas directamente por la fuerza en el continente u obtenidas mediante negociaciones con los líderes locales. Los prisioneros de guerras entre pueblos rivales se convirtieron en mercancías a cambio de caballos, armas y otros bienes. Es en este punto que se ha vuelto común escuchar a revisionistas y grupos de extrema derecha que África es igualmente responsable de la esclavitud. ¿Quién no recuerda la frase “los portugueses ni siquiera pusieron un pie en África, fueron los negros quienes entregaron los esclavos”, dicha por el ex presidente de la República Jair Bolsonaro?

La historiadora Mónica Lima, profesora de Historia de África y coordinadora del Laboratorio de Estudios Africanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro (LEÁFRICA-UFRJ), explica que se trata de una equivalencia falsa. Aunque anteriormente era practicada por algunas personas en el continente africano, la esclavitud se multiplicó por la demanda y la inversión europeas.

“Algunos africanos se enriquecieron gracias a la trata de esclavos, pero fue algo efímero, efímero, vinculado a soberanos en determinados lugares. Que podrían quedar indigentes y posteriormente quedar esclavizados. No hay enriquecimiento de la sociedad africana. Los pueblos fueron diezmados y los lazos familiares rotos. Por otro lado, hay todo un enriquecimiento de sectores importantes de las sociedades europeas y de las élites coloniales, que es algo perpetuo, transferido a las generaciones posteriores. Ni siquiera es posible comparar el tipo de enriquecimiento de los grandes narcotraficantes ubicados en el continente europeo o en América”, dice Mónica.

Otro argumento frecuentemente utilizado es la ausencia de responsabilidades actuales, ya que la esclavitud habría sido un fenómeno ocurrido hace mucho tiempo y ya no tendría relación con el presente.

“Hay gente que dice que la esclavitud negra era legal en ese momento, que los esclavizados ya murieron y algunos que se preguntan qué tienen que ver con eso hoy, si no esclavizaron a nadie. Y lo curioso es que estos argumentos coinciden con los de personas que estaban en contra de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, pedían que la esclavitud continuara un poco más, porque era interesante para el cultivo de la caña de azúcar, lo que quebraría el Banco do. Brasil, etc.”, destaca Humberto Adami. “La gente necesita entender que los tratados internacionales garantizan que no ha habido prescripción. El reloj sigue siendo válido hoy. Los crímenes de la historia de la esclavitud son imprescriptibles”.

“La base de la prosperidad y la riqueza que permitió la construcción de estados nacionales fue el trabajo de estas poblaciones esclavizadas. La deuda es enorme. La gente fue privada de todo, fue arrancada de sus tierras y, una vez abolida la esclavitud, los esclavizados y sus descendientes no fueron beneficiados por ningún tipo de política para reconstruir sus vidas”, dice Mónica Lima. “Hoy en día, en regiones donde no hay saneamiento básico, escuelas en peores condiciones, transporte público en mal estado, éstas son precisamente las regiones donde vive la mayoría de los descendientes de esclavos”.

Para Naiara Leite, uno de los principales legados de la esclavitud es el racismo, que golpea con más intensidad a las mujeres negras, que ocupan la base de la pirámide social.

“Uno de los impactos a la fecha está relacionado con la violencia de Estado y cómo opera el racismo en las instituciones de seguridad pública. Es por esta carga colonial que la población negra ni siquiera tiene derecho a la vida”, afirma Naiara Leite. “Pensando en la violencia doméstica, el número de feminicidios de mujeres blancas ha disminuido con los años y el de mujeres negras ha aumentado. Otro ejemplo es la agenda laboral, en la que las mujeres negras son mayoría en las actividades domésticas. Y este es un legado colonial en nuestros cuerpos y los lugares que ocupamos. Una reactualización del rol de la criada”, afirma Naiara.

Responsabilidad brasileña

Al analizar las responsabilidades por la esclavitud, es importante recordar que el sistema siguió presente en Brasil después de separarse de Portugal en 1822. Y que, como Estado independiente, el sistema duró hasta 1888, cuando era el último lugar de América. decretar la abolición.

El discurso del presidente portugués durante esta semana podría, por tanto, servir de referencia para que el propio Estado brasileño intensifique las medidas de reparación para las comunidades e instituciones afrodescendientes, afirman los expertos.

“Brasil también necesita avanzar en esta etapa, porque los brasileños negros sufren a diario las repercusiones de la esclavitud. No se puede pensar que sólo Portugal es responsable si no hacemos los deberes aquí y seguimos practicando el genocidio de la población negra, la exclusión social, el racismo en el mercado laboral, los ataques y el fraude contra las cuotas raciales”, afirma Humberto Adami.

“El gobierno de Portugal, Brasil y otros países que llegan a reconocer la esclavitud y su papel en el proceso de colonización deben entender que no están haciendo ningún favor a los negros, a los afrodescendientes, a las poblaciones africanas. Esto es un deber, una obligación. El primer paso es el reconocimiento. Pero no hacen falta más años ni siglos para que los países presenten el proyecto de reparación”, exige Naiara Leite.

“La reparación también implica invertir en la calidad de vida de las personas. Esto es pagar una deuda histórica. No es ningún privilegio. Es una reparación y una posibilidad para que la sociedad brasileña se reconcilie con su propia historia”, dice Mónica Lima.

Fuente: Agencia Brasil