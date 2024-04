28/04/2024 - Críticas

Cristina sobre la ley Bases: "Faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas"

La exmandataria Cristina Kirchner se refirió al efecto negativo que podría tener el proyecto oficialista sobre las obras públicas. Y también advirtió sobre el impacto en las tarifas.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este domingo el proyecto de ley Bases que impulsa Javier Milei, y que se tratará este lunes en la Cámara de Diputados, al señalar que facultará al presidente "a dejar sin efecto 2.308 obras públicas". Y señaló que impactará en las tarifas energéticas.

Luego de su aparición en el acto en Quilmes, la exvicepresidenta entre 2019-2023 criticó duramente el proyecto de ley que el oficialismo comenzará a tratar en el recinto este lunes ya que, según advirtió, autoriza al Poder Ejecutivo a rescindir o modificar contratos de obra pública que hayan sido celebrados antes del 10 de diciembre del 2023.

Mediante una publicación en su cuenta de "X", Cristina Kirchner habló sobre la nueva versión de la ley ómnibus, denominada ley de Bases, y puso el foco en el capítulo sobre las obras que realiza el Estado. "Mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la autodenominada ´Ley de Bases´, cuyo Título III sobre ´contratos y acuerdos transaccionales´ autoriza al Poder Ejecutivo, ´por razones de emergencia´, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023", dijo.

A continuación, remarcó que dicho aspecto de la normativa contempla una excepción dado que, según dijo, "quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también)… aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”.

De acuerdo a la interpretación de quien fuera dos veces presidenta de la Nación, la ley Bases "faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país". Y advirtió que 119 de las mismas son proyectos que involucran a universidades nacionales".

Además, expresó que pese a habilitar la rescisión de contratos de obra pública "prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas".

"No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos", agregó Cristina en su reflexión de este domingo.

Más allá de no ser una buena decisión gubernamental, consideró que "resulta incoherente con la declaración de emergencia en materia de energía establecida en el artículo primero de la referida ley". Y, apelando a la ironía, se preguntó: "¿O la declaración de emergencia solo va a ser para justificar el tarifazo?".

Cristina cuestionó con dureza el plan económico de Javier Milei

La exmandataria apuntó una vez más contra el jefe de Estado por sus políticas de Estado, horas después de su discurso en Quilmes, donde retomó su práctica de disertación pública por primera vez desde que Javier Milei se convirtió en presidente de la Nación, para cuestionar precisamente al mandatario.

"El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio", arrancó la expresidente en el inicio de su discurso en una dura crítica a la gestión de Milei. "No tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. No tiene sustento", disparó sobre los resultados que presentó el actual mandatario en cadena nacional.

"Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender a la Argentina, la economía y el mundo". En ese sentido, consideró que "el superávit no tiene sustento" y recalcó que “este gobierno, por más que el Presidente haga caritas y burlescas, no tiene plan de estabilización”.

La respuesta de Javier Milei a Cristina Kirchner

El presidente agarró el guante y le respondió a la exmandataria. "La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero", le dijo.

Posteriormente, expresó: "El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron".

Ámbito