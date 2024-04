AMPLIAR Reabren la Asistencia Pública

26/04/2024 - Reapertura

"La Asistencia Pública es un gigante dormido, que ahora se levanta para servir a todos los ciudadanos"

La intendenta Rossana Chahla habilitó junto al gobernador la primera etapa de la remodelación y refuncionalización del edifico ubicado en Chacabuco 239.

“Vine a traer esperanzas en momentos de tanta desesperanza, vine a cumplir con mi palabra, vine a cumplir con lo que me comprometí en campaña. Y lo hicimos en 180 días, a pesar que muchos no creían que no íbamos a lograr”. Así lo expresó la intendenta Rossana Chahla este viernes durante la emotiva ceremonia de reinauguración de las obras de remodelación, refuncionalización y ampliación de la Asistencia Pública, que encabezó junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

Entre testimonios colmados de nostalgia, lágrimas por ver renacer ese “gigante dormido” y aplausos de celebración por los objetivos alcanzados, la intendenta de San Miguel de Tucumán dio por cumplido el compromiso de abrir la Asistencia Pública que había asumido ante los tucumanos el año pasado, cuando se postuló para ocupar el cargo de jefa municipal.

“Cumplo con la palabra empeñada. Forjando juntos esta ciudad que queremos”, remarcó Chahla. “Esto es un sueño de muchos, un sueño compartido. Estamos devolviendo este ícono emblemático que ha quedado en ese imaginario colectivo de la gente. Hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada”, afirmó de manera contundente.

La intendenta anunció que desde el lunes 29, la Asistencia Pública de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada en calle Chacabuco 239, comenzará “a funcionar los 365 días del año, las 24 horas para todos los tucumanos”.

“La Asistencia Pública es como un gigante dormido, que ahora se levanta para servir a todos los ciudadanos. Hoy estamos despertando este gigante dormido y lo vamos a despertar entre todos”, enfatizó la titular del Departamento Ejecutivo municipal, quien calificó la reapertura del edificio como “un hito en la gestión municipal”, que “habla del compromiso con los vecinos y del compromiso que tenemos con la salud”.

Deuda saldada con los vecinos y trabajadores

En su mensaje, la intendenta de la Capital recordó que la Asistencia Pública, emplazada en el corazón de Barrio Sur, empezó a construirse en el año 1939 y se terminó en el año 1944. “80 años después estamos acá con su ampliación, su remodelación, su puesta en valor, poniéndola a disposición de los vecinos. 80 años pasaron para que esto vuelva a ocurrir, 80 años tuvimos que esperar”, recalcó.

“Venimos a reparar una deuda con todos los vecinos y vecinas, pero también con todos los trabajadores municipales que trabajaron acá muchísimos años y que pidieron que se le devuelva su lugar de trabajo”, aseguró Chahla. Esta afirmación no es menor, teniendo en cuenta que “el 85% de las personas que van a trabajar en la Asistencia son trabajadores municipales, son gente que trabajó por muchos años en la Asistencia”, según detalló la jefa municipal.

La intendenta también informó que durante los seis años que estuvo cerrada la Asistencia Pública, desde el año 2018, “180.000 tucumanos dejaron de atenderse, los que hubiera atendido la Asistencia si hubiera estado abierta”.

La reapertura de este importante centro de salud ubicado en pleno centro de la Capital tucumana, también contribuye a brindar cobertura a aquellos ciudadanos que actualmente no cuentan con obra social. En ese sentido, la intendenta precisó que, de acuerdo a un censo del año 2022, el 30% de las personas que viven en San Miguel de Tucumán no tienen ninguna cobertura social.

“Esto quiere decir que uno de cada tres capitalinos no tiene ninguna cobertura social y para eso estamos acá, para eso está el Estado, para eso está la salud pública, por eso nos parecía muy importante, en forma urgente poder recuperar este lugar tan emblemático para los tucumanos”, reivindicó la doctora Chahla.

“Estamos devolviéndole a los ciudadanos un lugar donde atenderse, donde asistir, donde ellos se sientan cuidados”, manifestó, remarcando que la atención por parte del personal de la Asistencia Pública estará guiada por la empatía y el respeto.

“Es importante el edificio, los equipamientos, pero lo más importante es el capital humano, y lo más importante es tener empatía con el otro y tener un trato respetuoso y humanizado con cada persona que llegue. Esto será un emblema de calidad en la atención y estamos muy orgullosos por eso”, aseveró la intendenta de la capital tucumana.

En su discurso, Chahla agradeció a su equipo por el arduo y largo trabajo realizado y a todos los actores involucrados en la obra. Precisó también que la ejecución de la obra edilicia se concretó en 75 días. “Los días anteriores hicimos la documentación, los papeles y toda la burocracia que nuestro Estado nos exige para hacer transparente en los fondos”, acotó.

Por último, la ex ministra de Salud de Tucumán y ex directora de la Maternidad, anunció que, en una próxima etapa, está proyectado habilitar en la Asistencia Pública “un servicio especial para todas las mujeres tucumanas, con densitometría, mamografía, ecografía, Papanicolau y todo lo que requieran para el control”.

“Elijan creer porque lo que digo lo cumplo”, concluyó la doctora Chahla, ante el ferviente aplauso de los presentes.

De la ceremonia participaron también el vicegobernador, Miguel Ángel Acevedo; el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros; la directora de la Asistencia Pública, Karina Faccioli; concejales y secretarios, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

El gobernador Osvaldo Jaldo remarcó en su discurso el logro alcanzado por la gestión de la intendenta Rossana Chahla. “San Miguel de Tucumán empezó a cambiar y a transformarse con hechos y realidades concretas. Con el compromiso de Rossana de abrir las puertas (de la Asistencia Pública) dentro de sus primeros 180 días de gobierno, estamos mostrando que a través de la política también transformamos la vida de los que viven en San Miguel de Tucumán y en esta querida provincia”, manifestó Jaldo. “Hay que volver a creer en la palabra, hay que volver a creer en los compromisos empeñados y eso lo hizo Rossana”, afirmó.

El gobernador también resaltó el contexto económico adverso en que se concretó la obra, que fue posible gracias a una eficiente administración de recursos. “Hoy estamos en un país donde vemos que los recursos al interior cada vez llegan menos. Hoy quienes gobernamos las diferentes instituciones en el interior disponemos mucho menos medios que gestiones anteriores. Pero no hay duda que con Rossana administramos mucho mejor que gestiones anteriores, por eso hemos podido hoy levantar nuevamente las persianas de la Asistencia Pública”, enfatizó Jaldo.

Por último, el gobernador de Tucumán hizo hincapié en que se trata de “una obra que tiene que ver con lo más preciado que tiene el ser humano, que es la salud”. Y agregó: “Si hay salud, hay vida y si hay vida, podemos cumplir los sueños y los objetivos que nos ponemos en el camino. Esta obra viene a cuidar la salud y la vida no solo de lo que viven en San Miguel de Tucumán sino en lo que viven en la provincia”, expresó.

Las voces de trabajadoras: “Volvemos a ser familia”

En su discurso, la intendenta Rossana Chahla mencionó con emoción a trabajadoras municipales que trabajaron por décadas en la Asistencia Pública, y que hoy pudieron volver a “su casa”, como ellas mismas calificaron.

Mirta Ruiz lleva 40 años trabajando en la Asistencia Pública y hoy es supervisora de enfermeras. Recordó con tristeza cuando tuvo que abandonar su lugar de trabajo. “Me tocó decirle adiós a la casa, es como dejar la casa propia. Dolió terriblemente”, contó.

Doy gracias a Dios que puso a alguien que se enfocó en nosotros y que nos dio prioridad y que trató de que estemos mejor. Ella nos rescató y hoy estamos acá a pleno, felices. Volvemos a ser familia y estamos para brindar lo mejor de nosotros”, destacó la profesional.

Ruiz afirmó que la vocación de servicio la acompaña en su quehacer diario. “Nosotros vinimos haciendo capacitaciones para brindar lo mejor de cada uno, acompañarlos y ser parte de su vida. Queremos mejorarle la calidad de vida. Queremos alivianar el dolor, que seamos ese puente que ellos vienen a buscar, en dónde apoyarse”, señaló.

Noemí Aguirre, por su parte, prestó servicio por 35 años en la Asistencia Pública y ahora retorna a su lugar de trabajo. “Comencé acá siendo muy joven, viví muchísimas experiencias y volver de nuevo acá es muchísima emoción. Viví muchísimos momentos que te desbordan de emoción, hasta las lágrimas, hasta no poder respirar”, compartió.

“De parte mía, mi misión y mi visión es la empatía principalmente para poder estar a la altura de las circunstancias, ponerme del lado del otro”, reflexionó.

Refuncionalización para una atención más eficiente

“Hoy es un día histórico para todo el personal que trabaja en la Asistencia Pública y para toda la comunidad. Hoy abre las puertas para el lunes ponernos a funcionar a pleno”, señaló la directora de la Asistencia Pública, Karina Faccioli, quien dio detalles de cómo atenderá desde el lugar.

“Es un edificio modernizado, con equipamiento en todos los sectores, con refuncionalización y ampliación, porque eso nos llevó a tener disponibilidad de camas de internación abreviada”, explicó. “Será para todos los pacientes en los primeros auxilios, vamos a poder atender a los pacientes adultos que requieren atención primaria, que necesiten la internación abreviada, menos de tres horas, que necesiten alguna prestación médica o prestación de enfermería”, indicó Faccioli.

Precisó que el personal está conformado por “equipo médico, de enfermería, administrativos, un servicio de emergencia con las ambulancias, camilleros y choferes y los administrativos del sector de emergencia”.

La directora de la Asistencia Pública también informó cómo se redistribuirá el personal que desde el 2018 estaba dispersado en distintas sedes, como las ubicadas en Balcarce al 500, Santiago al 100, San Juan al 100 y el CAC Nº 11 donde funcionaba el servicio de emergencias médicas.

“Tenemos un capital humano conformado de 298 personas que hace 5 años está distribuido en diferentes direcciones. Hoy se van a mudar dos sectores, lo que es el personal que está en Marina Alfaro y el laboratorio de calle San Juan. Va a quedar todavía funcionando personal en calle Balcarce y las especialidades en calle Santiago, que van a seguir en la segunda etapa”, detalló.

“Este equipo (el de la sede reinaugurada en Chacabuco 239) son 135 personas que se reubican nuevamente en su casa de origen”, especificó.