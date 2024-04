26/04/2024 - Rocchia Ferro a Milei

"No se puede gobernar un país mirando solo el Puente Pueyrredón"

El empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro fundó hace treinta años el grupo Los Balcanes, que actualmente maneja tres ingenios azucareros y es el mayor productor de bioetanol de caña de la Argentina.

Produce ese combustible renovable para cortar la nafta desde la biousina La Florida, desde donde además comenzará pronto a producir electricidad para inyectar a la red pública.

Este imperio, que comienza con su gran orgullo, el parque de cosechadoras de caña de azúcar más grande del país (con 60 equipos que se están poniendo en marcha esta semana) terminó ubicando a Los Balcanes como el grupo (sumando los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares) que más cantidad de caña de azúcar ha molido en los últimos años, superando incluso al coloso Ledesma. En 2023, sumó 3,3 millones de toneladas de caña molida, contra 3,1 millones del ingenio jujeño.

Y sin embargo… En el lanzamiento de la zafra 2024 Bichos de Campo entrevistó a Rocchia Ferro y había un tono amargo en sus palabras. El empresario mostró su decepción porque los funcionarios del nuevo gobierno de Javier Milei no atienden los planteos del sector sucro-alcoholero del Noroeste Argentino ni parecen entender la importancia de la economía circular por más que inventen Secretarías de Bioeconomía y esas yerbas.

Más bien, el rey del bioetanol estaba molesto por el destrato: el secretario de Energía de Milei, Eduardo Rodríguez Chirillo, ni siquiera contestó a sus pedidos de audiencia y está sometiendo a todo el sector que produce biocombustibles a una situación insostenible: con una inflación que no baja del 10% mensual, desde febrero que no actualiza los valores a los que los fabricantes deben cobrar por ese fluido a las petroleras que están obligadas a llevar adelante el corte de sus combustibles fósiles. En el caso del bioetanol debería ser el 12%, la mitad de maíz y la mitad de caña de azúcar.

Por ese tema, Rocchia Ferro está tan molesto que ya le mandó una carta documento al funcionario, recordándole que debe cumplir con esa tarea de fijar los valores, le gusto o no.

Todos estas cosas no distraían al “rey del bioetanol” de lo importante, el inicio de la zafra. “Con la sirena de entrada de los trabajadores al ingenio, todo el pueblo revive. Empieza a haber movimiento, no solamente dentro sino movimiento afuera, Durante las 24 horas empiezan a funcionar el taller, la verdulería, la farmacia. Así que venimos muy contentos con el tema del inicio de la zafra. Son 24 horas y se muelen 18.000 toneladas por día. Hay un circo importante de movimiento”, describe embelesado.

-Te hemos presentado en otras notas como “el rey del bioetanol”. Sos un gran apasionado del bioetanol.

-No hay combustible en el planeta como el bioetanol. Soy realista. Un motor que proviene de una energía verde renovable y que funciona: el alcohol. Yo quiero que me digan qué es mejor que eso. El motor eléctrico viene del carbón, o sea en todas las grandes países ahora están con el carbón. O sea, es una energía sucia. ¿Y la energía nuclear? Faltan 2 millones de años. ¿Y qué te digo yo, che? Todos los autos hoy pueden funcionar con el 17 o 18% de mezcla sin hacer nada. Absolutamente nada.

El empresario tucumano se enorgullece mucho de no haber detenido nunca la producción de bioetanol o alcohol anhídrico en sus ingenios, incluso cuando el ex presidente Raúl Alfonsín decidió discontinuar el famoso plan Alconafta, que era bastante semejante al actual y promovía los cortes de combustibles fósiles. Su hija Catalina Rocchia Ferro, que trabaja a la par, explicó que esta fuerte apuesta tiene que ver con otra función del bioetanol, que es regular la oferta de azúcar, para evitar la depresión de los precios que cobran los cañeros tucumanos en momentos de la cosecha.

-Ahora se habla de una buena campaña azucarera y el fantasma de la sobreproducción vuelve a sobrevolar Tucumán…

-hay que exportar, exportar. Nosotros tenemos tres canales de venta: mercado interno, bioetanol y exportación. Si nosotros exportamos 750.000 toneladas, el precio estará muy bien. Y el año que viene, como nos ha ido bien exportando, en vez de 750.000 tenemos que poder exportar 1 millón de toneladas. Pero siempre nosotros tenemos que ver a dónde van los excedentes.

-¿Y no se puede canalizar parte de la sobreoferta hacia la producción de más etanol?

-Por supuesto que sí. Pero eso requiere tiempo y plata. O sea, nosotros nos estamos yendo a 200 millones de litros (en 2023 la entrega de bioetanol de Los Balcanes fue de 106 millones). Ya tenemos todos los fierros comprados, pero falta tiempo. Pero nosotros tenemos más o menos la posibilidad de producir 130 o 140 millones de litros y el próximo año vamos hacia los 200 millones.

-Todo el mundo coincide en que hay que subir el corte (del 12 al 15%, o al 27% como tiene Brasil), y que hay que apostar a largo plazo. ¿Por qué no se toma esa decisión? ¿Es la política que no entiende este rumbo? ¿O son los lobbys petroleros que están haciendo fuerza en contra de elevar la participación del bioetanol?

-Las dos cosas. No entienden y el lobby petrolero es muy importante. Lo que no entienden ellos es que tienen que ser socios nuestros, ellos con barriles negro, con petróleo negro, y nosotros con barriles verdes, que viene de un bosque verde.

-Eso además está a tono con la demanda social.

-Yo creo que una vez que se acabe el tema macroeconómico y el país se acomode, nos tendrán que llamar a la microeconomía, a la economía regional, para decir ‘muchachos, cuáles son sus problemas’. Nosotros tenemos de alguna manera que entablar con el Gobierno Nacional algún tema central. Nos hemos juntado todos los presidente de la Unión Industrial de Norte. Queremos hacer un petitorio en común para elevarlo al Gobierno.

-¿Puede ser que la Ley Bases vuelva a incluir un capítulo sobre biocombustibles?

-No, no más ley. Todavía falta que se trate, todavía faltan diputados, todavía falta que se reglamente. Hasta el año que viene no pasa nada con eso. ¿Entonces para nosotros qué es lo que necesita? Damos algún tipo de seguridad. No estamos en seguridad con nada, absolutamente. No nos aumentan el precio, no nos meten dentro la ley base, nos ningunean. Entonces estamos mal, estamos mal.

-Y aún así vos seguís convencido de que es el negocio del futuro…

-Voy a seguir apostando. Ahora hemos apostado a la cogeneración. No nos han dado un mango. Después de 15 años la vamos a hacer. Funcionará este mismo año.

-¿Esto de la cogeneración, es producir electricidad a partir de del bagazo de la caña de azúcar?

-Ya lo hacemos. Yo produzco 14 megavatios para usar en el ingenio. Ahora vamos a producir 19 megavatios que ser para la venta a la red nacional.

-¿Y ahí tampoco hay claridad en la política gubernamental?

-Tenemos un contrato firmado con Cammesa, con el aval del Banco Mundial. Entonces yo creo que ahí algo de seguridad, tenemos.

-¿Pero falta que Milei y sus funcionarios peguen onda con los renovables?

-Yo creo que en la medida que pare la crisis macroeconómica y se acomoden, se van a dar cuenta que tienen que mirar para adentro. Porque no se puede gobernar un país mirando solo lo que pase en el puente Pueyrredón o en el Obelisco. Eso no está bien. Ellos tienen que gobernar para todo el país federal, algo que no están haciendo en estos momentos. ¿No es cierto? Hoy el gas en el norte vale tres veces lo que vale en Buenos Aires, la energía, cinco veces lo que vale en Buenos Aires. Entonces, con todas cosas, si viene una empresa que se quiere instalar en Argentina, ¿irá a Buenos Aires o va venir a Tucumán?

-Con la energía cinco veces más barata no me quedan dudas.

-Por eso te digo: tenemos que empezar a ver cómo es el país realmente federal. Por eso le estamos dándole tiempo para que acomode la macro y después tenemos que tener un canal de diálogo.

bichosdecampo.com