25/04/2024 - Banda del Río Salí

Multarán a vecinos que arrojen residuos en la vía pública

"En distintos puntos de la ciudad habrá operarios vigilando y controlando la limpieza y el orden en diferentes puntos", advirtió el intendente Gonzalo Monteros.

Desde el lunes pasado entró en vigencia en Banda del Río Salí, la ordenanza municipal que prohibe arrojar basura en calles, terrenos o lugares no autorizados o no destinados a tal fin y está establecido la aplicación de severas multas. Los vigías ciudadanos serán los encargados de controlar que se cumpla dicho instrumento legarl municipal.

Con relación al tema, el intendente Gonzalo Monteros manifestó: “En distintos puntos de la ciudad habrá operarios vigilando y controlando la limpieza y el orden en diferentes puntos. Desde el inicio de la gestión nos propusimos nuevas metas para mejora la urbanización con más seguridad, con más obras y mucho orden. En esta gestión los pilares fundamentales son la limpieza y la erradicación de basurales”, finalizó.

Colaboración

Las autoridades municipales solicitan la colaboración de la comunidad para contribuir con el cuidado del ambiente en que viven, no sólo no arrojando residuos en estos espacios, sino también realizando la denuncia correspondiente (al 3814016919) de basura que depositen en lugares no permitidos.

En el marco de esta nueva normativa se realizó un recorrido por diferentes puntos de la ciudad, para constatar el cumplimiento de la normativa. De esta manera los vecinos deberán estar atentos y sacar sus residuos en el horario que realiza el recorrido el camión recolector.