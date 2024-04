25/04/2024 - Casa de Gobierno

Entregaron herramientas y microcréditos a emprendedores tucumanos

Jaldo encabezó un acto de entrega de máquinas y herramientas a 30 unidades productivas, además de microcréditos para el apoyo de proyectos productivos, comerciales y de servicios, beneficiando a 118 familias emprendedoras de la economía social.

En un acto que reafirmó el compromiso del Gobierno de Tucumán con el fomento del trabajo y el crecimiento económico, se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno la entrega de herramientas y microcréditos destinados al fortalecimiento de emprendedores, productores agropecuarios y artesanos de la provincia.

El evento, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Desarrollo Social Federico Masso, la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local Josefina Zárate, contó con la entrega de máquinas y herramientas a 30 unidades productivas, además de microcréditos para el apoyo de proyectos productivos, comerciales y de servicios, beneficiando a 118 familias emprendedoras de la economía social.

Participaron del acto los ministros de Salud, Luis Medina Ruiz; del Interior, Darío Monteros de Educación, Susana Montaldo; de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa; la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls; el interventor del Ipacym, Regino Racedo; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; y las intendentas de Alderetes, Graciela Gutiérrez y de Lules, Marta Albarracín,

Estas asignaciones, que representan una inversión total de más de $42 millones, son financiadas en su totalidad con fondos de recupero, destinados tanto a créditos nuevos como a renovaciones. Se implementan con metodologías de grupos de garantía solidaria e individuales, utilizando fondos provinciales dirigidos específicamente a emprendedores de la región.

Las localidades beneficiadas abarcan diversos puntos de la provincia, incluyendo San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, El Manantial, Tafí Viejo, Las Talitas, Lastenia, Bella Vista, Banda del Río Salí, entre otras. Las actividades financiadas abarcan una amplia gama, desde gastronomía y textil hasta servicios de peluquería y estética, reflejando la diversidad y el dinamismo del sector emprendedor tucumano.

"Hay muchas familias que no tienen un trabajo con relación de dependencia que le permita un ingreso para vivir dignamente, sin embargo, bajo ningún punto de vista, están cruzando los brazos sino que salen a buscar una determinada actividad", comenzó diciendo Jaldo y destacó que "el Gobierno de la provincia está ayudando permanentemente".

El Primer Mandatario detalló que la entrega consistió en "equipamientos para que la gente pueda trabajar, que realizan diferentes tipos de actividades productivas y comerciales, como heladeras, hornos pizzeros, batidoras, taladros y amoladora".

Del mismo modo, subrayó la entrega de microcréditos "para que la gente pueda adquirir diferentes tipos de elementos para realizar una actividad o hacer crecer la actividad que ya tiene". "Al margen de ayudarlos a producir y tener una actividad, también humanizamos mucho la tarea que hacen", dijo.

"Como gobierno estamos permanentemente colaborando, por eso le decimos a los vecinos que la situación es compleja pero siempre le sugerimos que no se queden con los brazos cruzados, porque hay una solución y la podemos hacer juntos: Gobierno de la provincia y ellos con las decisiones, el esfuerzo y el sacrificio", cerró.

Por su parte, el ministro Federico Masso contó que en febrero fue la última entrega 2023 y hoy están cumpliendo con la primera entrega 2024 tal como estaba planificado. "Estamos muy contentos, en primer lugar, porque hemos obtenido un recupero del 96% en lo que es microcréditos, lo que nos posibilita seguir ayudando a muchísimos tucumanos que necesitan de esa ayuda para sus emprendimientos", sostuvo.

Por otro lado, remarcó que lograron maximizar la compra del banco de herramientas. "Estamos comprando, en algunos casos, entre un 20 y un 25% más barato que se compraba antes de octubre del año 2023", explicó y destacó el esfuerzo de las distintas áreas de la Dirección de Economía Social y el Ministerio de Desarrollo Social.

“Atrás de cada uno de estos emprendedores hay una familia que, a su vez de sustentarse por sí sola, puede dar trabajo a otros tucumanos que lo necesitan”, sostuvo Masso e informó que ya están trabajando en la segunda entrega con distintos municipios, comunas que presentaron sus proyectos.

Sobre la entrega, el ministro explicó que fueron “30 millones de pesos en bancos de herramientas, en los distintos emprendimientos productivos, y entre 11 y 12 millones en microcréditos”. “Se viven en momentos difíciles, pero cuando hay una decisión política de tener un Estado presente, vamos a seguir trabajando en este sentido”, cerró.

Beneficiados

“Este beneficio que me brinda el Gobierno me sirve para impulsar mi emprendimiento. Hace diez años que me dedico a la peluquería y cosmetología. Con este dinero quiero comprar herramientos e insumos para mejorar en mi trabajo”. Estas palabras pertenecen a Carolina Mercado, oriunda del barrio Héroes de Malvinas de Juan Bautista Alberdi y madre de cinco niños.

“La economía está muy difícil y este tipo de empujón financiero es muy hermoso y estoy muy agradecida”, explicó.

A su turno, Juan Eduardo Aguirre fue beneficiario de una impresora y computadora para su emprendimiento Galo Artesanías. “Encuaderno y restauro libros, hago diseños de agendas y álbum de fotos”, contó el emprendedor.

Sobre el gesto del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministerio de Desarrollo Social lo tildó de “importante para seguir creciendo y trabajando” en su taller de pintura decorativa en el barrio municipal.

Ricardo González, en representación de la coordinadora de Unidades Barriales del Movimiento Teresa Rodríguez recibió por parte del gobierno una cocina industrial y una heladera. “Formamos una cooperativa para iniciar un emprendimiento gastronómico donde vamos a trabajar 30 personas”, manifestó con orgullo. El integrante de la organización social que congrega a más de 500 tucumanos cerró: “Esperamos poder estar a la altura de las circunstancias, no defraudar la confianza que se nos brinda desde el Estado para este emprendimiento y estamos muy agradecidos con el Gobierno y el pueblo”.

Por otra parte, la comuna de Estación Aráoz viene trabajando con el ministerio de Desarrollo Social a través de Economía Social articulando para beneficiar con microcrédito y herramientas a emprendedores y feriantes de esa localidad esteña. “Estamos muy felices de poder recibir este tipo de ayuda”, sostuvo Evangelina Vitar, funcionaria de la delegación comunal. En tanto que Raque Santucho, la beneficiaria se mostró muy agradecida por haber recibido una batidora y una amasadora ya que serán de gran utilidad en su panadería. “Todo lo que produzco es artesanal y se vende en mi pueblo”, contó esta mamá de dos niños quien se mostró orgullosa porque su oficio es el sustento diario para vivir.

Por último Jorge Ariel Lizárraga, de Los Pereyra (al este tucumano), recibió una engrampadora, una amoladora, un taladro y una pistola de calor para su tapicería que tiene en un lugar que sus padres le cedieron en su casa. “Es un oficio que aprendí solo y me hice camino”, dijo visiblemente emocionado al tiempo que distinguió el gesto del Estado porque son herramientas que como todo se gastan con el uso y ya las que tengo no me permitían realizar el trabajo de calidad”, indicó.