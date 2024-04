AMPLIAR La gente critica la lentitud; El gobierno dice que ha reanudado las aprobaciones.

22/04/2024 - Tierra Libre

Indígenas prometen seguir luchando por la demarcación de tierras

La reciente aprobación de dos áreas de la Unión para uso exclusivo de comunidades indígenas no aplacó las quejas sobre la demora del Estado en reconocer y delimitar territorios tradicionales.

“Seguiremos luchando. Seguiremos luchando por la demarcación de tierras”, declaró uno de los coordinadores ejecutivos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), Kleber Karipuna.

La declaración fue hecha durante una conferencia de prensa celebrada este lunes (22), en el marco del programa del XX Acampamento Terra Livre (ATL), una movilización indígena que reúne anualmente a miles de participantes, de cientos de etnias, en Brasilia.

El jueves pasado (18), el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó los decretos que ratifican dos territorios : Aldeia Velha, en Bahía, y Cacique Fontoura, en Mato Grosso. La iniciativa, en vísperas del Día de los Pueblos Indígenas, frustró las expectativas de una parte del movimiento indígena, que esperaba el reconocimiento federal de otros cuatro territorios.

Durante el acto de firma de los decretos, el propio presidente afirmó que la decisión de no ratificar los seis territorios era política.

"Sé que esto frustró a algunos compañeros, pero lo hice para no mentirles, porque tenemos un problema, y ​​es mejor que intentemos resolver el problema antes de firmar", dijo Lula, frente a decenas de personas. de los pueblos indígenas.

Según el presidente, entre los problemas identificados en las cuatro zonas no aprobadas está la ocupación por parte de no indígenas. Lula admitió haber respondido a un pedido de los gobernadores.

"Tenemos algunas tierras ocupadas por agricultores, otras por gente común, posiblemente tan pobre como nosotros. Hay algunas que tienen 800 personas que no son indígenas ocupándolas. Hay otras con más gente. Y hay algunos gobernadores que han pedido "Más tiempo para saber cómo vamos a sacar a esta gente, porque no puedo llegar con la policía y ser violento con la gente que está allí", añadió el presidente en ese momento.

Dos de las cuatro áreas que el gobierno federal optó por no aprobar, a pesar de que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ya emitió las órdenes declarativas necesarias, se encuentran en Santa Catarina.

Según Kretã Kaingang, también coordinadora ejecutiva de Apib, el reconocimiento de los derechos indígenas en ambas zonas es una “cuestión de honor” para el movimiento.

“La lentitud por parte del gobierno nos deja en esta situación. Como organización indígena nacional que representa a la región, no podemos ver cómo matan a nuestros familiares y no responder a nuestras bases. Hasta que consigamos conseguir estas dos aprobaciones no nos calmaremos. No dejaremos dormir a este gobierno. Y sería bueno salir de este campo con al menos estas [dos] aprobaciones que, para nosotros, son estratégicas”, afirmó Kretã.

Las críticas del movimiento indígena a la actual gestión federal cobraron peso ya en noviembre de 2023. En ese momento, Apib criticó al gobierno por haber aceptado, sin resistencia, que el Congreso Nacional anulara los vetos presidenciales al Proyecto de Ley N° 2.903, que establecía el llamado Marco Temporal - tesis jurídica según la cual los indígenas sólo tienen derecho a los territorios que ocuparon en octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución Federal.

El día 15, la organización desaprobó la sugerencia del presidente Lula de que el gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, encontrara interesados ​​en vender sus tierras para albergar a parte de los indígenas que permanecían acampados a orillas de las carreteras que atraviesan el estado. o en zonas en disputa. La propuesta es que los gobiernos federal y estatal sean “socios” en la eventual adquisición de áreas para “recuperar la dignidad de estas personas”.

“No es charlando con el gobernador ni comprando tierras que se garantizará el derecho constitucional de los pueblos indígenas a sus territorios originales”, comentó hoy Kleber Karipuna. “El rito de demarcación no prevé conversaciones triviales con los gobernadores. Por lo contrario. El Decreto N° 1.775 [establece] un plazo de 90 días para que, una vez publicados los estudios [de delimitación territorial], cualquier ciudadano o entidad pueda impugnar los resultados. No hay otra fase, dentro del proceso, de conversar con el gobernador o el alcalde, ni hay [previsión] para la compra de terrenos”.

Aprobaciones

Consultado sobre las críticas, el Ministerio de Pueblos Indígenas respondió que, desde principios de 2023, el gobierno federal ya aprobó diez tierras indígenas, casi la misma cantidad (11) que en los diez años anteriores. Según el ministerio, el resultado es fruto de la “fuerte reanudación de aprobaciones” implementada por la actual administración.

"Es importante destacar que se trata de una obra compleja que requiere estructura y coordinación para que las actuaciones de demarcación y aprobación se produzcan rápidamente, con seguridad para todos", añadió el ministerio, garantizando que viene trabajando con otros órganos para resolver "específicas y cuestiones problemáticas de los territorios reclamados.

“MPI está implementando nuevos planes de gestión para ampliar las respuestas a las demandas de los pueblos indígenas. La semana pasada se dio un paso importante con la reanudación del Consejo Nacional de Política Indígena, instalado por el gobierno federal, que facilitará aún más el diálogo permanente y un seguimiento cada vez más estrecho de las cuestiones de los pueblos indígenas”, añadió el ministerio.

Para Dinamam Tuxá, también coordinadora de Apib, los esfuerzos enumerados por el departamento aún no son suficientes.

"Preparamos una carta preliminar para los tres Poderes [Ejecutivo, Legislativo y Judicial] en la que señalamos 24 demandas de emergencia. El eje central es la política de demarcación. Estamos exigiendo principalmente la aprobación de tierras", dijo Dinamam, recordando que el El gobierno asumió el compromiso de demarcar 14 tierras indígenas en los primeros 100 días de gestión. Según él, el pueblo también quiere la finalización de 23 procesos de demarcación que están listos, el refuerzo de la política de desintrusión de áreas aprobadas y el fortalecimiento de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).

Fuente: Agencia Brasil