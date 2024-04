AMPLIAR El costo estimado de las exenciones fiscales es de 4 millones de dolares en 2025

22/04/2024 - Politica

Gobierno brasileño facilita crédito y renegocia deudas de pequeñas empresas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó, ayer lunes, la medida provisional (MP) que crea el Programa Creer, un paquete de acciones para acceder al crédito y renegociar deudas para microempresarios individuales (MEI) y micro y pequeñas empresas.

Sigue.

Con el objetivo de estimular la generación de empleo e ingresos y el desarrollo económico, el programa también prevé una ampliación del crédito para mujeres empresarias e incentivos para la inversión extranjera en proyectos sostenibles.

ejes



Deudas y crédito

“Necesitamos hacer algo para ayudar a las personas que tienen un pequeño negocio, un pequeño restaurante, un pequeño bar, y durante la crisis del Covid [pandemia económica] esta persona se endeudó y no puede salir de esa deuda”, dijo Lula durante la ceremonia en el Palacio do Planalto.

“No hay nada más esencial para que una sociedad, sea cual sea, se desarrolle, si no es capaz de tener oportunidades y si no tiene crédito”, afirmó el presidente. “El banco no estaba preparado para recibir gente pobre, para recibir gente que no llega con traje y corbata y no llega bien vestida. Lo que estamos haciendo es crear las condiciones para que, independientemente de la cantidad, el origen social, el tamaño de las empresas, las personas tengan derecho a acceder al sistema financiero y a obtener crédito”, añadió Lula.

El incentivo para la renegociación de la deuda está inspirado en Desenrola Brasil, un programa del Ministerio de Hacienda dirigido a personas con un CPF negativo y prorrogado hasta el 20 de mayo . Desenrola Pequeños Negócios se dirige a MEI, microempresas y pequeñas empresas con ingresos brutos anuales de hasta R$ 4,8 millones y que se encuentran en mora de sus deudas bancarias.

Hasta finales de este año, los pequeños empresarios podrán renegociar deudas que se encontraban en mora hasta el día de la publicación del MP, prevista para este martes (23), en la publicación ordinaria del Diario Oficial de la Unión . A través del programa, el gobierno federal autorizará que el valor renegociado sea contabilizado en la determinación del crédito presunto de los bancos en los años 2025 a 2029.

“Esto significa que los bancos podrán aumentar su nivel de capital para otorgar préstamos”, explicó la Presidencia. Según un comunicado, este incentivo no generará gasto extra para el gobierno este año. En los próximos años, el costo estimado de las exenciones fiscales es de R$ 18 millones en 2025; R$ 3 millones en 2026 y sin costo en 2027.

Según datos de Serasa Experian, alrededor de 6,3 millones de micro y pequeñas empresas estaban en mora en enero de 2024, la cifra más alta de la serie iniciada en 2016.

El Programa Creer también crea el programa de crédito ProCred 360 dirigido a MEI y microempresas con ingresos anuales limitados a R$ 360 mil. La iniciativa establece condiciones especiales para tasas y garantías a través del Fondo de Garantía de Operaciones (FGO), administrado por el Banco do Brasil.

Para este público, el programa ofrece intereses fijados en la tasa Selic más 5% anual, tasa inferior a la del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (Pronampe). Hoy, la Selic, la tasa de interés básica, es del 10,75% anual. Además, el programa permite el pago de intereses durante el período de gracia, “contribuyendo a una mejor organización financiera de los prestatarios de créditos”.

Para las medianas empresas, con ingresos de hasta R$ 300 millones, la medida reduce los costos del Programa de Emergencia de Acceso al Crédito (Peac), con una reducción del 20% en el Cargo de Concesión de Garantía (ECG).

El Programa Creer se fundamenta en cuatro ejes principales. La primera es Creer en el Primer Paso, una política dirigida a familias de bajos ingresos inscritas en el Registro Único (CadÚnico); los informales; mujeres que reciben Bolsa Familia; pequeños productores rurales que acceden al Programa de Adquisición de Alimentos (PAA); y apoyo al programa de Desarrollo Rural. Este eje se desarrollará en el ámbito del Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado.

El sistema de garantía de crédito será ejecutado a través del FGO-Desenrola y tendrá una fuente de R$ 500 millones en recursos para inversiones este año. FGO-Desenrola es un instrumento de garantía destinado a instituciones financieras que operan con crédito para liquidar deudas de Faixa 1 beneficiarios de Desenrola Brasil.

“Una directriz importante del programa de microcrédito es que al menos la mitad de las concesiones deben ser asignadas a mujeres”, explicó la Presidencia, destacando las dificultades de acceso al crédito en Brasil para las mujeres. “Sólo el 6% de los emprendedores recibió ayuda de instituciones financieras para abrir sus negocios, y la mayoría, equivalente al 78%, inició el emprendimiento con recursos propios, según el Sebrae [Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas]”, agregó.

Según los datos, del total de emprendedores, el 54,9% compagina tareas domésticas y empresariales, siendo uno de los factores que señalan que incide en su desempeño. Más del 70% de los empresarios tiene deudas y el 43% tiene pagos atrasados. Las mujeres que entran en esta estadística son predominantemente negras, de las clases D y E, con ingresos de hasta 2.500 reales y que emprenden negocios por necesidad.

Respecto al Registro Único, actualmente hay alrededor de 95 millones de personas registradas. Entre enero de 2018 y junio de 2022, solo 1 millón de familias CadÚnico tuvieron acceso a microcrédito productivo. Durante este período, se realizaron 5,6 millones de operaciones, totalizando R$ 32,5 mil millones en transacciones, con un valor promedio de R$ 5,74 mil. La tasa de mora entre las personas en el CadÚnico anual es inferior al 1,7%.

El segundo eje del programa es Cree en Tu Negocio, dirigido a empresas a través de Desenrola Pequeños Negócios y ProCred 360, detallado anteriormente. Además de ellos, Crédito también planea modernizar el Pronampe para permitir la renegociación de la deuda y la creación de mejores condiciones para las mujeres emprendedoras. Según el MP, quienes se encuentren en mora con las deudas del Pronampe podrán renegociarlas con los bancos, incluso después de honradas las garantías, lo que permitirá a estos empresarios regresar al mercado crediticio.

Las empresas que tengan Selo Mulher Emprega Mais y aquellas que tengan accionistas mayoritarios o socios administradores podrán obtener préstamos mayores, hasta el 50% de los ingresos brutos anuales del año anterior.

Aún dentro del eje Cree en tu Negocio, Sebrae ampliará las líneas de crédito en el ámbito del Fondo de Garantía para las Micro y Pequeñas Empresas (Fampe). En los próximos tres años, el objetivo es otorgar más de R$ 30 mil millones en crédito.

Para ello, Sebrae capitalizó el fondo, que alcanzó un patrimonio neto de R$ 2 mil millones para ser apalancado en nuevas operaciones. La estrategia consiste en aumentar el número de instituciones operativas, incluidos los cuatro bancos públicos federales, los principales sistemas cooperativos, las agencias y bancos de desarrollo regional y, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), los bancos privados.

El eje Believe in Real Estate Credit tiene como objetivo crear un mercado secundario para el crédito inmobiliario. Según el gobierno, Brasil tiene una baja oferta de crédito inmobiliario, equivalente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en los países de ingresos medios la oferta oscila entre el 26% y el 30% del PIB.

De esta manera, teniendo como público objetivo el mercado inmobiliario y el sector de la construcción civil, el programa beneficiará especialmente a familias de clase media, que no califican para programas de vivienda popular, como Minha Casa, Minha Vida, pero para quienes el financiamiento tradicional a precios de mercado es muy caro.

En diferentes ocasiones, el presidente Lula ya había defendido la creación de un programa de vivienda al servicio de la clase media.

El papel de la Sociedad Gestora de Activos (Emgea) para actuar como titulizador en el mercado inmobiliario se ampliará con la creación del mercado secundario de crédito inmobiliario.

“Esto permitirá a los bancos incrementar el otorgamiento de crédito inmobiliario a tasas asequibles para la clase media, compensando la caída en la captación de ahorro. Al permitir la titulización, los bancos abren espacio en sus balances para liberar nueva financiación inmobiliaria”, explicó el gobierno.

Emgea también podrá revender estas carteras en el mercado.

Finalmente, el cuarto eje del programa es Cree en un Brasil Sostenible, que tiene como base Eco Invest Brasil - Protección del Tipo de Cambio para Inversiones Verdes (PTE). El objetivo es incentivar la inversión extranjera en proyectos sostenibles en Brasil.

Según el gobierno, dada la volatilidad de la moneda brasileña, el costo de la protección del tipo de cambio a plazos más largos es tan alto que hace inviables las inversiones ecológicas en moneda extranjera. Como resultado, prácticamente no existen soluciones en el mercado nacional para plazos superiores a 10 años. Para llenar este vacío, se creará la Protección Cambiaria para Inversiones Verdes (PTE).

“La iniciativa tiene como objetivo incentivar la inversión extranjera en proyectos sustentables en el país y ofrecer soluciones de protección del tipo de cambio. De esta manera, los riesgos asociados a la volatilidad del tipo de cambio pueden mitigarse y no obstaculizar negocios que son cruciales para la transformación ecológica brasileña”, explicó la Presidencia, destacando que el programa no propone interferir en el mercado de divisas y trabajará para Aprovechar los recursos ya disponibles en el país.

Eco Invest Brasil tiene como socios al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Central. El público objetivo son inversores extranjeros, empresas de proyectos sostenibles, el mercado financiero y entidades gubernamentales involucradas en la sostenibilidad. Se otorgarán líneas de crédito a un costo competitivo para financiar parcialmente proyectos de inversión alineados con la transformación ecológica que utilicen recursos externos.