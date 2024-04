AMPLIAR Multa de 12 mil dólares por promover contenidos negativos

21/04/2024 - Golpista

Corte Suprema ratifica decisión del TSE que multó a Bolsonaro

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió confirmar la decisión individual del ministro Flávio Dino que rechazó el recurso de Jair Bolsonaro para anular la decisión que condenó al expresidente a pagar 70.000 reales por aumento ilegal durante la campaña electoral presidencial de 2022. El impulso ilegal se produce cuando un candidato paga por anuncios en sitios web para realizar propaganda negativa contra su oponente.

Los abogados de campaña de Bolsonaro apelaron ante la Corte Suprema para intentar anular la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que reconoció la ilegalidad cometida contra la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión fue tomada por la junta durante una sesión virtual que finalizó en la madrugada del viernes (19).

Los ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia y Alexandre de Moraes votaron a favor de mantener la multa. Cristiano Zanin no juzgó el caso. Fue excluido porque había actuado como abogado de la campaña de Lula en las elecciones.

En marzo de este año, al analizar el caso, Dino rechazó el recurso por razones procesales. Para el ministro, la jurisprudencia de la Corte Suprema impide la revaloración de las pruebas juzgadas por el TSE.

"Se reconoció que estos no sólo promovían contenidos negativos en Internet, sino que además no identificaban de manera inequívoca, clara y legible el número de inscripción en el CNPJ [Registro Nacional de Personas Jurídicas] ni el número de inscripción en el CPF [Cadastro del responsable, además de no utilizar la expresión “Propaganda Electoral”, irrespetando las normas”, escribió.

Fuente: Agencia Brasil