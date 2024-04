AMPLIAR La encuesta es de la red colaborativa MapBiomas.

En la Amazonía, el 77% de la minería se encuentra a menos de 500 m de cursos de agua

Un estudio de MapBiomas reveló que el 77% de las zonas mineras de la Amazonía brasileña se encuentran a menos de 500 metros de algún cuerpo de agua, como ríos, lagos y arroyos. Los datos, referidos a 2022, también muestran que el bioma concentraba el 92% de toda el área minada del país, un total de 241 mil hectáreas (ha), es decir, 186 mil ha se encontraban a menos de medio kilómetro de cursos de agua.

MapBiomas es una red colaborativa, formada por ONG, universidades y startups tecnológicas.

El coordinador técnico de mapeo minero de MapBiomas, César Diniz, advierte que toda la ilegalidad que rodea a la actividad minera en la región refuerza la gravedad de los resultados encontrados. “La minería amazónica casi siempre es ilegal de alguna manera, ya sea porque no tiene licencia, o porque la licencia que tiene no es apropiada para la existencia de la minería, o porque utiliza sustancias prohibidas, como mercurio y cianuro”, él dijo.

Con la proximidad a los ríos, se amplifica la dispersión de contaminantes relacionados con la minería. “Esta actividad es esencialmente de alto impacto y alto riesgo. En la Amazonía es aún peor, porque el 77% está literalmente al lado de un gran río, que es un dispersor de los problemas que trae la minería”.

Según el técnico, la sedimentación generada por el movimiento de tierra cerca de las orillas de ríos y arroyos y la contaminación del agua por mercurio, y más recientemente por cianuro, alcanzan áreas mucho mayores que los lugares específicos donde operan los mineros.

“La forma en que tenemos hoy la minería en la Amazonia, es ilegal, está en auge, utiliza sustancias prohibidas, es dañina para el medio ambiente, es dañina para los mineros, es dañina para los ribereños y los indígenas y aumenta mortalidad infantil. Está todo mal”, destacó.

Soluciones

Para Diniz, el tema de la minería ilegal no se puede resolver por falta de voluntad política y de prioridad para la situación. “Es necesario cambiar la postura, el sentido de urgencia y los criterios. Si realmente se quiere resolver el problema, es necesario colocar la invasión minera de tierras indígenas, unidades de conservación y protección permanente como una prioridad en la agenda política brasileña”, dijo.

“Ya sabemos dónde están [los mineros], qué tan grande es el problema, qué tipo de sustancias usan, quién los financia, ya sabemos mucho. No es por falta de información que no se hace algo más adecuado. Realmente se debe a una falta de prioridad”, cree.

La encuesta MapBiomas también identificó el número de pistas de aterrizaje en tierras indígenas en el Amazonas. TI Yanomami lidera, con 75 pistas de aterrizaje, seguida de Raposa Serra do Sol (58), Kayapó (26), Munduruku y Parque do Xingu (con 21 pistas cada uno). Imágenes de satélite muestran que en su interior existe proximidad entre las vías y el yacimiento minero.

En el caso yanomami, un tercio de las pistas -28 del total de 75, o el 33%- están a menos de 5 kilómetros de una zona minera. Un porcentaje similar (34%) se encontró en tierras Kayapó (nueve de 26 huellas). En el caso de TI Munduruku, el 80% de las vías (17 de 21) se encuentran a menos de 5 kilómetros de zonas mineras.

La minería está intrínsecamente relacionada con los cursos de agua y el uso de sustancias químicas prohibidas, porque estos elementos conllevan a menores costos de operación. Para el oro, esto significa extracción en la superficie, en los primeros metros de sedimentos transportados y depositados por los ríos, los llamados depósitos aluviales.

“Por eso los mineros están donde están. Si intentaran recuperar el oro de otra manera, el coste de la operación sería mucho mayor y no habría forma de que una red de mineros operara esta extracción. Es una cuestión de ganancias. Sólo haces lo que haces porque ahí gastas menos en la operación de extracción”, explicó.

Diniz refuerza que la minería es una actividad riesgosa y siempre lo será. Sin embargo, la actividad no es ilegal, pero, según él, es necesario que haya una extracción responsable. “Existen estándares para la minería. No se puede minar utilizando sustancias prohibidas, por ejemplo, mercurio y cianuro; ni dentro de tierras indígenas, porque es ilegalidad espacial. No se puede decir que están en fase de investigación de la minería y ya están extrayendo oro, es un uso inadecuado de una licencia”, puntualizó.

“[Quien hace la minería] es responsable de los seres humanos que allí están trabajando y de los seres humanos que probablemente, en algún nivel de riesgo, podrían contaminarse. Y es responsable del medio ambiente. Éste es el problema de la minería en Brasil. Nadie es responsable de nada. Cada uno hace lo que quiere según su mente y su método de extracción”, lamentó.

Diniz afirma que las aguas y regiones cercanas a la mina que están contaminadas con mercurio o cianuro no son aptas para la vida humana. “Para los pueblos indígenas y ribereños, y para los propios mineros, la contaminación es un desafío para su vida futura. Tendrán una capacidad reducida para mantenerse vivos y llenos durante mucho más tiempo”, afirmó.

Tierra Indígena

Del área minada en la Amazonía, el 10% se encuentra dentro de tierras indígenas (TI), es decir, 25,1 mil hectáreas. Los territorios indígenas más ocupados por mineros son las TI Kayapó, Munduruku y Yanomami, que concentran el 90% del área minada dentro de tierras indígenas.

En tierras Kayapó, la superficie minada ocupa 13,79 mil hectáreas - de las cuales el 70% (9,6 mil) se encuentran a menos de 500 metros de un curso de agua. En Mundurukú, la minería ocupa 5,46 mil hectáreas, de las cuales el 39% (2,16 mil) se encuentran a menos de 500 metros del agua. En los yanomami existen 3,27 mil hectáreas de minería y 2,10 mil hectáreas (64%) a menos de medio kilómetro de cursos de agua.

En Brasil, de 1985 a 2022, TI perdió menos del 1% de su vegetación nativa, mientras que en áreas privadas el 26%. “Las tierras indígenas son las áreas más preservadas de la Amazonía. Aún así, en su interior, la concentración de la minería cerca de cursos de agua es sumamente preocupante, ya que las poblaciones indígenas y ribereñas utilizan ríos y lagos casi exclusivamente para su subsistencia alimentaria”, advirtió.

En el caso del mercurio, señala que “incluso quien come pescado en Santarém puede contaminarse con mercurio, porque se bioacumula, pasa al agua, del agua a los peces, de los peces a los humanos”. Los mineros también devuelven a los ríos una gran cantidad de sedimentos que habían sido dragados de las orillas del cauce o de regiones cercanas al río, denuncia.

“Esto, además de contaminar el agua, cambia las características físico-químicas del agua. Deja de ser, por ejemplo, como las aguas del río Xingu, que son cristalinas con el fondo oscuro, y se vuelven de un color marrón lechoso, como vimos suceder, por ejemplo, en Alter do Chão, hace unos años. Esto afecta incluso al turismo”, afirmó.

Yanomami

Una investigación de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), difundida a principios de este mes, indicó que la contaminación por mercurio afecta a casi toda la población de nueve aldeas yanomami ubicadas en Roraima. Los resultados se obtuvieron del análisis de muestras de cabello recolectadas en octubre de 2022. Según los investigadores, el estudio muestra una situación preocupante y contribuye a profundizar el conocimiento sobre los impactos de la minería ilegal de oro en la región.

Según el investigador de la Fiocruz Paulo Basta, la presencia de mercurio en el cuerpo puede afectar cualquier parte del cuerpo humano y cualquier órgano. Hay reportes de daños, por ejemplo, en los riñones, el hígado y el sistema cardiovascular, generando aumento de la presión arterial y riesgo de infarto. Pero el mayor afectado suele ser el sistema nervioso central. Los síntomas generalmente comienzan siendo leves y progresan, y a menudo es difícil reconocer que están asociados con la exposición al mercurio.

“En el cerebro causa daños permanentes e irreversibles. Los adultos sometidos a exposición crónica pueden tener cambios sensoriales que involucran cambios en la sensibilidad de manos y pies, audición y gusto. También puede implicar insomnio y ansiedad. También puede haber cambios motores, que incluyen mareos, problemas de equilibrio y marcha. Puede tener síntomas similares al síndrome de Parkinson. Y también hay cambios cognitivos, incluida la pérdida de memoria y la dificultad para articular el razonamiento. Se puede llegar a una situación similar a la de la enfermedad de Alzheimer”, explica entonces el investigador.

Fuente: Agencia Brasil