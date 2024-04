AMPLIAR La iniciativa busca brindar atención integral a personas en situación de calle y la restitución de sus derechos vulnerados.

Municipio y organizaciones de voluntariado articulan trabajos en el marco del programa "Proteger"

Esta iniciativa del municipio busca brindar atención integral a personas en situación de calle y la restitución de sus derechos vulnerados, como por ejemplo el acceso a tramitar los DNI, atención de salud, etc.

La reunión sirvió para intercambiar información sobre la cantidad de personas que viven en las calles, las necesidades más urgentes que tienen. Hay organizaciones que se alternan para proporcionarles alimentos por las noches o para entregarles frazadas.

El “Proteger” consta de tres etapas, la de relevamiento que ya concluyó, la segunda de diagnóstico que es la que se está ejecutando tras esta reunión y la tercera etapa es la de materializar el programa con un refugio nocturno que funcionará en el albergue municipal del Parque 9 de Julio.

El municipio logró obtener aproximadamente el 60% de los datos de las personas que están actualmente en situación de calle, datos que completan la primera etapa del programa.

La iniciativa, que es un trabajo integral, busca facilitarles el acceso a distintos recursos y prestaciones a personas en situación de calle, así lo destacó el Lic. Bruno Medina, director de Programas Sociales: “La reunión, puntualmente fue para coordinar acciones en conjunto con las organizaciones que trabajan de manera voluntaria, y ellos se pusieron a disposición del municipio también, porque transitamos las calles de la misma manera que lo hacen ellos, y nosotros estamos en este momento haciendo un relevamiento, un diagnóstico de la situación de las personas en situación de calle. Con esto buscamos saber cuánto tiempo tienen estas personas en situación de calle, cómo es que han llegado allí, si tienen alguna otra problemática, si tienen problemas de salud, si tienen discapacidad, etc”.

Agustina Rocchio, directora de Familia destacó que estos trabajos los están llevando adelante por pedido de la intendenta Rossana Chahla: “La jefa municipal nos pidió salir a la calle y recabar los datos que sean absolutamente necesarios para poder brindar desde el municipio un abordaje distinto a la que se venía haciendo en la gestión anterior con esta problemática. No queremos entregar frazadas en la calle porque eso es legitimar a las personas y esta modalidad, queremos realmente ayudar a los que más necesitan”.