AMPLIAR Lula anuncia el plan de viviendas

10/04/2024 - Justicia Social

Lula anuncia 112 mil viviendas para zona rural y movimientos habitacionales

El gobierno federal destinará R$ 11,6 mil millones para la construcción de 112,5 mil viviendas, en el marco del programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), en las modalidades Rural y Entidades. El anuncio lo hizo ayer miércoles el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sigue.

Según Planalto, el número total de unidades seleccionadas supera en más de un 140% la meta inicial fijada por el Ministerio de las Ciudades. El programa proporcionará alojamiento a 440.000 personas en zonas rurales y urbanas. Muchos de ellos ubicados en comunidades tradicionales como quilombolas y pueblos indígenas; y familias organizadas por movimientos que luchan por la vivienda.

MCMV Rural seleccionó y calificó 2.105 propuestas de 1.137 de entidades organizadoras vinculadas a movimientos de lucha por la vivienda, así como de organizaciones representativas de agricultores y trabajadores rurales, así como de entidades públicas locales, para actuar en el programa. En cuanto a las Entidades MCMV, hubo 443 propuestas de 206 entidades organizadoras.

Los grupos más vulnerables, como las mujeres jefas de hogar y las familias de zonas de riesgo, tendrán prioridades. Planalto informa que el plazo de contratación de las propuestas seleccionadas será de 180 días, contados a partir de la fecha de publicación de la ordenanza, pero que podrá ser ampliado por el Ministerio de las Ciudades.

El aumento del objetivo se debe al gran volumen de propuestas presentadas, así como al objetivo del presidente Lula de contratar 2 millones de nuevas viviendas hasta 2026. En la evaluación del gobierno, hay una demanda acumulada tras la interrupción del MCMV en los últimos años. años.

Al hablar durante el anuncio de estas cifras, Lula recordó algunas situaciones problemáticas que vivió en los primeros años del programa, en particular por algunas entregas de propiedades de baja calidad, por lo que buscó dar cada vez mejor calidad a las viviendas construidas por el programa.

“Tuve muchos problemas con el MCMV. No todo es la maravilla que es hoy. Cuando fui a inaugurar unas casas en João Monlevade, [en Minas Gerais], mi intención era llevar a un chico del gobierno de allí, que cuidaba esa casa, y tirarla contra la pared, por la falta de respeto hacia la gente pobre, en la construcción de esa casa”, dijo el presidente.

“Fue allí donde descubrí que algunas personas no tienen idea de que a los pobres les gustan las cosas buenas. La casa ni siquiera tenía patio. Me sentí indignado. No es posible construir una casa sin balcón o un apartamento sin espacio para que la gente salga a respirar y vea la luna llena”, añadió.

El presidente explicó que precisamente por eso se necesitaba un plazo más largo para el anuncio de hoy. “No había ningún proyecto en la estantería, con balcón o balcón. Por eso exijo casas con balcones y que tengan balcón en el apartamento. La gente necesita tener un espacio de libertad. No es caro construir un balcón de cinco pies”.

Entidades MCMV

Según el ministro de las Ciudades, Jader Barbalho Filho, las unidades construidas a través de MCMV Entidades presentaron calidad muy superior, en comparación con las construidas por las empresas constructoras.

“Pude ver en cada una de las inauguraciones de MCMV Entidades que las casas son más grandes, el equipamiento es mejor. Incluso tienen ascensores. Soy testigo de ello y he hablado con cada uno de los movimientos sobre la superior calidad de la construcción, cuando la realizan las entidades”, afirmó el ministro. “Sin prejuicios hacia las empresas constructoras, pero es un reconocimiento que hago: Minha Casa Minha Vida Entidades hechas por ustedes es mejor”.

Lula aprovechó el discurso de Barbalho para recordar que, al inicio del programa, había muchas dudas, incluso dentro de los equipos de gobierno, sobre si este tipo de programa tendría éxito.

“Me sentí orgulloso cuando escuché a Jader decir que las entidades hacen las tareas del hogar mejor que los empresarios. Cuando un hombre construye [su propia casa], la está construyendo para sí mismo. No es alguien que lo hace para vender y se acabó”, afirmó el presidente.

“De vez en cuando aparece una acusación de corrupción en una cooperativa de trabajadores. Esta acusación se hace generalmente para desacreditar al pueblo. No darle el derecho a hacerlo, bajo el argumento de que no sabe manejar el dinero, y que sólo los ricos saben manejar el dinero”, añadió.

El presidente anticipó que se debe ampliar el público objetivo que se beneficia del MCMV. “Me preocupa la gente que gana más de dos o tres salarios mínimos. También son trabajadores. Ganan R$ 4 o R$ 5 mil y no tienen casa. Construimos casas para los pobres y los ricos tienen financiamiento. Pero no hay casa para quien gana 7.000 reales”, afirmó.

“Por eso vamos a lanzar un programa de crédito de vivienda para estas personas la próxima semana. Y también necesitamos crear un programa de renovación de viviendas”, informó.

Fuente; Agencia Brasil